Υπεγράφη η σύμβαση για γεώτρηση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο (Photos) 

Στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ολοκληρώθηκε η υπογραφή της σύμβασης για την πραγματοποίηση ερευνητικής γεώτρησης υδρογονανθράκων στο «Block 2», στη βορειοδυτική περιοχή του Ιονίου.
Η προγραμματισμένη γεώτρηση, η οποία τοποθετείται χρονικά στον Φεβρουάριο του 2027, θα είναι η πρώτη στον ελληνικό χώρο έπειτα από περίπου τέσσερις δεκαετίες.
Στην τελετή που φιλοξενήθηκε στο υπουργείο έδωσαν το «παρών» διπλωματικοί εκπρόσωποι, μεταξύ των οποίων η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, καθώς και ο πρέσβης της Σουηδίας, Χακάν Έμσγκαρντ.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, έκανε λόγο για «ιστορική στιγμή» για την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ενίσχυση της ενεργειακής θωράκισης της χώρας και την αξιοποίηση των διαθέσιμων φυσικών πόρων.
Παράλληλα, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι η επικείμενη γεώτρηση ενδέχεται να λειτουργήσει ως μοχλός οικονομικής ανάπτυξης, ενισχύοντας την απασχόληση και αναβαθμίζοντας τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή, με παράλληλη διασφάλιση αυστηρών περιβαλλοντικών προδιαγραφών.
