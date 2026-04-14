Κραυγή αγωνίας από τους μικρούς παραγωγούς φωτοβολταϊκών – Δυσοίωνο το μέλλον χωρίς την στήριξη της πολιτείας

Δραματική έκκληση για τη λήψη μέτρων από το ΥΠΕΝ απευθύνουν 4.200 μικροί παραγωγοι ρεύματος από φωτοβολταϊκά που βιώνουν συνθήκες ασφυξίας εξαιτίας των περικοπών παραγωγής και των αρνητικών ή και μηδενικών τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Πρόκειται κυρίως για αγρότες, μικρομεσαίους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, δηλαδή έναν ολόκληρο παραγωγικό ιστό που δεν έχει καμία σχέση με μεγάλα fund ή καθετοποιημένα ενεργειακά σχήματα.

Η επιδείνωση των συνθηκών τους υποχρεώνει σε μεταβιβάσεις έργων, που –σύμφωνα με εκτιμήσεις– έχουν φτάσει τα 2.000 μέσα στον τελευταίο χρόνο, προμηνύοντας ένα ντόμινο δραματικών εξελίξεων.

Απώλειες εσόδων 45% – Αδύνατη η εξυπηρέτηση δανείων

Ο ΣΥΦΩΕΛ (Σύνδεσμος Φωτοβολταϊκών Ελλάδας) με επιστολή του στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ παρουσίασε με στοιχεία την τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι μικροί παραγωγοί πράσινης ενέργειας από 400-500 kW (κιλοβάτ).

Σύμφωνα με μελέτη του καθηγητή του Τμήματος Ηλ. Μηχανικών και Μηχ. Υπολογιστών ΑΠΘ, Παντελή Μπίσκα, με θέμα την απώλεια εσόδων για τους μικρούς παραγωγούς φωτοβολταϊκών, μελέτη που είναι σε γνώση του ΥΠΕΝ, το ποσοστό απώλειας εσόδων λόγω περικοπών παραγωγής και αρνητικών ή μηδενικών τιμών εκτιμάται σε περίπου 45%, όπως φαίνεται και στον σχετικό πίνακα με την προοπτική να είναι δυσοίωνη εάν δεν υπάρξουν παρεμβάσεις.

ΕΤΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2026 42-43 % 20.475,00 € – 20.962,50 € 2027 49-50 % 23.887,50 € – 24.375,00 € 2028 44 % 21.450,00 € 2029 48 % 23.400,00 €

Οι μικροί παραγωγοί ρεύματος από φωτοβολταϊκά κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου καθώς εξαιτίας της απώλειας σχεδόν των μισών εσόδων αδυνατούν να καλύψουν τις τραπεζικές τους υποχρεώσεις.

«Η εξέλιξη αυτή καθιστά πρακτικά αδύνατη την αποπληρωμή δανείων, δεδομένου ότι το 98% των επενδύσεων έχει υλοποιηθεί μέσω τραπεζικού δανεισμού, ενώ αυξάνει και τον κίνδυνο δημιουργίας νέας γενιάς “κόκκινων δανείων“», υπογραμμίζεται στην επιστολή που απέστειλαν στον υπουργό ΠΕΝ, Σταύρο Παπασταύρου.

Η οικονομική ασφυξία των μικρών παραγωγών ρεύματος από φωτοβολταϊκά έχει οδηγήσει σε μαζικές εκποιήσεις με αποτέλεσμα να είναι ορατός ο κίνδυνος της συγκέντρωσης της παραγωγής ενέργειας σε λίγους μεγάλους παίκτες.

Όπως επισημαίνει ο ΣΥΦΩΕΛ, η εκποίηση πάνω από 2.000 έργων θα έχει σαν αποτέλεσμα «να ενισχυθούν τα fund και τα καθετοποιημένα σχήματα και οι μικροί παραγωγοί θα εκτοπιστούν από την αγορά. Μια τέτοια εξέλιξη, θα ακυρώσει στην πράξη τον αποκεντρωμένο χαρακτήρα των ΑΠΕ και θα δημιουργήσει συνθήκες ολιγοπωλίου».

Τα αιτήματα των μικρών παραγωγών

Σύμφωνα με τον ΣΥΦΩΕΛ, η υιοθέτηση πέντε μέτρων είναι ελάχιστη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του κλάδου:. Συγκεκριμένα στην επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ οι μικροί παραγωγοί ρεύματος από φωτοβολταϊκά ζητούν:

1] Καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης (αποζημίωσης) των Φ/Β σταθμών εγκατεστημένης ισχύος από 400 ως 500 kWp, ισόποσης των ετήσιων απωλειών

2] Εφαρμογή μηχανισμού προστασίας των έργων από 400 έως 500 kWp (κιλοβάτ αιχμής – μονάδα μέτρησης που ορίζει τη μέγιστη ονομαστική ισχύ ενός φωτοβολταϊκού συστήματος) από τις επιπτώσεις περικοπών αρνητικών και μηδενικών τιμών, με θεσμοθέτηση διακριτής αντιμετώπισης των μικρών έργων.

3] Άμεση παράταση των συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης κατά 7 έτη.

4] Αύξηση των ωρών μηδενικών τιμών, για τις οποίες καταβάλλεται λειτουργική ενίσχυση, από 2 σε 6.

5] Προτεραιότητα και επιδότηση για εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίες) σε έργα ≤500 kWp.

