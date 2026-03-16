Φωτοβολταϊκά: Ομαδική αγωγή κατά του δημοσίου από τους μικρούς παραγωγούς – Τι λέει στο topontiki.gr ο πρόεδρος της ΣΥΦΩΕΛ

Σε οικονομική ασφυξία και σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας οδηγούνται οι μικροί και μεσαίοι παραγωγοί φωτοβολταϊκών που επένδυσαν με συγκεκριμένους όρους και τώρα βλέπουν τις επενδύσεις τους να απειλούνται εξαιτίας των στρεβλώσεων της αγοράς.

Και είναι αυτά τα δεδομένα – αλλά και το γεγονός ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής φως από το Υπουργείο Ενέργειας– που τους οδήγησαν στην απόφαση να καταθέσουν ομαδική αγωγή κατά του δημοσίου, στην οποία θα αποτυπωθεί συνολικά η οικονομική ζημία που έχουν υποστεί οι μικροί και μεσαίοι παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Η κατάσταση βρίσκεται πια σε οριακό επίπεδο, ενώ τίθεται ζήτημα βιωσιμότητας για τις επενδύσεις που έχουν κάνει οι μικροί παραγωγοί, εξαιτίας πολιτικών αστοχιών από το ΥΠΕΝ.

Οι μικροί και μεσαίοι παραγωγοί με φωτοβολταϊκούς σταθμούς έως 500 ΚW (Κιλοβάτ) αποφάσισαν να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη καθώς εδώ και περίπου ένα χρόνο, και παρά τη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, τα αιτήματά τους δεν ικανοποιήθηκαν και ο κίνδυνος στραγγαλισμού των επενδύσεών τους προβάλλει περισσότερο από ορατός.

«Οι ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων φωτοβολταϊκών πάρκων βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή οικονομική πίεση, εξαιτίας των συνεχών περικοπών παραγωγής και των μηδενικών-αρνητικών τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Οι συνθήκες αυτές δημιουργούν σοβαρό ζήτημα βιωσιμότητας για επενδύσεις που υλοποιήθηκαν με συγκεκριμένους όρους και προσδοκίες», επεσήμανε στο topontiki ο πρόεδρος του ΣΥΦΩΕΛ (Σύνδεσμος Φωτοβολταϊκών Ελλάδος), Γιώργος Τσιαντούλης.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μικροί και μεσαίοι παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά είναι οι συνεχείς περικοπές της παραγωγής, αλλά και οι μηδενικές – αρνητικές τιμές στην αγορά ενέργειας. Ζητήματα άκρως σοβαρά που σύμφωνα με τους μικρούς παραγωγούς προέκυψαν και συνεχίζουν να υφίστανται εξαιτίας πολιτικών αστοχιών.

«Η απόφαση του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας να προχωρήσει σε αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου αποτελεί αναγκαστική επιλογή, προκειμένου να καταγραφεί και να διεκδικηθεί η οικονομική ζημία που έχουν υποστεί οι παραγωγοί. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των μελών μας και να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι οι μικρομεσαίοι παραγωγοί ενέργειας δεν μπορούν να συνεχίσουν να σηκώνουν μόνοι τους το βάρος στρεβλώσεων της αγοράς», σημειώνει ο Γιώργος Τσιαντούλης.

Ο ΣΥΦΩΕΛ έχει καταθέσει εδώ και εννέα μήνες συγκεκριμένες προτάσεις στο ΥΠΕΝ προκειμένου να ανακουφιστεί ο κλάδος των μικρομεσαίων παραγωγών φωτοβολταϊκών που βάλλεται από τις συνεχείς περικοπές.

Οι έξι προτάσις του ΣΥΦΩΕΛ στο ΥΠΕΝ

– Ολική αναστολή της αδειοδότησης νέων εγκαταστάσεων ΑΠΕ για όσο διάστημα απαιτείται μέχρι την ουσιαστική ενσωμάτωση της αποθήκευσης και αναστολή της κατασκευής όσων έργων ΑΠΕ έχουν μέχρι σήμερα αδειοδοτηθεί.

– Άμεση καταβολή οικονομικής αποζημίωσης για τις περικοπές που διενεργήθηκαν μέχρι και σήμερα, η οποία θα ισούται με τα καθαρά έσοδα που θα είχε το πάρκο από την πώληση της περικοπτόμενης ενέργειας στην Αγορά.

–Δέσμευση του Υπουργείου ότι θα καταβάλλεται οικονομική αποζημίωση για κάθε περικοπή που θα διενεργείται από τώρα και στο εξής. Σε περίπτωση αρνητικών ή μηδενικών τιμών η αποζημίωση αυτή θα πρέπει να δίνεται στο πλαίσιο της λειτουργικής ενίσχυσης, η οποία θα πρέπει να επεκταθεί ημερησίως από 2 σε 6 ώρες υπό το πρότυπο άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

– Καθιέρωση διαφανών κριτηρίων περικοπών κατανομής και ανακατανομής, τα οποία απαραίτητα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του πάρκου και το χρονικό σημείο κατά το οποίο έλαβαν όρους σύνδεσης ή υπέβαλαν δήλωση ετοιμότητας κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4951/2022.

-Λήψη συμπληρωματικών και αντισταθμιστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης στην οποία περιήλθαν οι Φ/Β παραγωγοί εξαιτίας της καθυστέρησης της αποθήκευσης: Επιδότηση 80% μπαταριών για τα Φ/Β πάρκα εγκατεστημένης ισχύος 500 kW, οι οποίες μπαταρίες τα πρώτα έτη θα φορτίζουν από την ενέργεια που περικόπτεται, ενώ μετά την πενταετία θα φορτίζουν από το δίκτυο.

– Σε περίπτωση που όλα τα παραπάνω δεν μπορέσουν να υλοποιηθούν, να ληφθεί ως έκτακτο μέτρο με σκοπό την διάσωσή των κατόχων Φ/Β μέχρι 500kw, η θέσπιση προτεραιότητας κατανομής των Φ/Β πάρκων εγκατεστημένης ισχύος έως 500 kW, ώστε να αντιμετωπίζονται αυτά όπως και τα πάρκα εγκατεστημένης ισχύος 400 kW.

«Καλούμε όλους τους ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών πάρκων μέχρι 500 kw να συμμετάσχουν σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια. Όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή, τόσο ισχυρότερη θα είναι η διεκδίκηση του κλάδου», είναι το κάλεσμα που απηύθυνε στου μικρούς παραγωγούς ο πρόεδρος του ΣΥΦΩΕΛ.

