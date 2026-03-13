Σταχτοδέλφινα «οργώνουν» το Αιγαίο – Μοναδικό βίντεο από το «Αρχιπέλαγος»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ένα μοναδικό βίντεο με σταχτοδέλφινα δημοσίευσε το Ινστιτούτο «Αρχιπέλαγος».
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει στην ανάρτηση στο Facebook, τα σταχτοδέλφινα είναι ένα από τα ελάχιστα μελετημένα και σχετικά άγνωστα είδη δελφινιών που ζουν στις θάλασσές μας, το οποίο μεταναστεύει σε ολιγομελείς ομάδες πάνω από βαθιά θαλάσσια φαράγγια και τάφρους.
«Σημαντική περιοχή για αυτό το είδος δελφινιών είναι η θαλάσσια περιοχή βόρεια της Ικαρίας, όπου καταγράψαμε για πρώτη φορά τη μετανάστευση σταχτοδέλφινων στο ανατολικό Αιγαίο το φθινόπωρο του 2000, και έκτοτε η έρευνα και παρακολούθηση των πληθυσμών τους συνεχίζεται συστηματικά» αναφέρεται στην ανάρτηση.
Διαβάστε επίσης:
Πύργος: Μαθητής έπεσε από τον τρίτο όροφο σε ακάλυπτο – Τραυματίστηκε σοβαρά
Ηράκλειο: Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ 26χρονη με μηνιγγίτιδα – Στο νοσοκομείο και η αδελφή της
Σε στενό κύκλο το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαρίνο (Video/Photos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.