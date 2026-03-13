search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 15:30
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

13.03.2026 14:03

Σταχτοδέλφινα «οργώνουν» το Αιγαίο – Μοναδικό βίντεο από το «Αρχιπέλαγος»

Ένα μοναδικό βίντεο με σταχτοδέλφινα δημοσίευσε το Ινστιτούτο «Αρχιπέλαγος».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει στην ανάρτηση στο Facebook, τα σταχτοδέλφινα είναι ένα από τα ελάχιστα μελετημένα και σχετικά άγνωστα είδη δελφινιών που ζουν στις θάλασσές μας, το οποίο μεταναστεύει σε ολιγομελείς ομάδες πάνω από βαθιά θαλάσσια φαράγγια και τάφρους.

«Σημαντική περιοχή για αυτό το είδος δελφινιών είναι η θαλάσσια περιοχή βόρεια της Ικαρίας, όπου καταγράψαμε για πρώτη φορά τη μετανάστευση σταχτοδέλφινων στο ανατολικό Αιγαίο το φθινόπωρο του 2000, και έκτοτε η έρευνα και παρακολούθηση των πληθυσμών τους συνεχίζεται συστηματικά» αναφέρεται στην ανάρτηση.

