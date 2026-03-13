Ηράκλειο: Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ 26χρονη με μηνιγγίτιδα – Στο νοσοκομείο και η αδελφή της

Στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου Χανίων νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση 26χρονη από το Ηράκλειο αφού διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα.

Στο νοσοκομείο, αλλά σε καλύτερη κατάσταση, είναι και η 22χρονη αδελφή της. Σύμφωνα με το cretalive.gr, η 22χρονη ήταν η πρώτη που εμφάνισε συμπτώματα καθώς ανέβασε υψηλό πυρετό.

Όπως προκύπτει από την ενημέρωση, πέρα από τον επίμονο πυρετό, η 22χρονη δεν παρουσίαζε άλλα ανησυχητικά κλινικά σημεία. Δεν υπήρχε δυσκαμψία, ο κορεσμός οξυγόνου ήταν στο 99%, η ακρόαση ήταν καθαρή και μόνο ο λαιμός της εμφανιζόταν ελαφρώς ερεθισμένος. Η γιατρός συνέστησε στη μητέρα ότι, αν ο πυρετός επιμείνει, θα πρέπει να μεταβούν στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, όπως ακτινογραφία και αιματολογικό έλεγχο.

Αφού εξετάστηκε από γιατρό στο Ηράκλειο, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και αφού εξετάστηκε επέστρεψε σπίτι της. Αν και μέχρι εκείνη τη στιγμή η κατάσταση της υγείας της ήταν καλή, στη συνέχεια επιδεινώθηκε και έχασε επαφή με το περιβάλλον.

Η κατάσταση της 22χρονης φαίνεται να παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, γεγονός που γεννά συγκρατημένη αισιοδοξία στο ιατρικό προσωπικό και την οικογένεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, χθες οι γιατροί επρόκειτο να επιχειρήσουν την αποσωλήνωσή της.

Πιο δύσκολη είναι η κατάσταση της 26χρονης, η οποία νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Χανίων και εισήλθε στο νοσοκομείο με ήπια συμπτώματα. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η υγεία της επιδεινώθηκε αιφνιδίως, καθώς παρουσίασε εγκεφαλίτιδα.

Πλέον νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων και οι γιατροί δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στην ζωή.

