Σε στενό κύκλο το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαρίνο (Video/Photos)

Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαρίνο λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του πρώτου Έλληνα σόουμαν, οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί στον ναό του Άγιου Ανδρέα στο κοιμητήριο Βούλας.
Η τελετή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, όπως ήταν η επιθυμία του ίδιου του καλλιτέχνη.
Ο Γιώργος Μαρίνος έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τρίτης (10/3) στα 87 του. Τα τελευταία χρόνια, ζούσε σε γηροκομείο, ενώ κρατούσε χαμηλό προφίλ, έχοντας αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας.
Στο ίδιο πνεύμα, είχε ζητήσει η κηδεία του να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.
