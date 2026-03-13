search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026
ΕΛΛΑΔΑ

13.03.2026 08:40

Χαλκίδα: Νεκρός 35χρονος μέσα στο αυτοκίνητό του, τι εκτιμούν οι αρχές

13.03.2026 08:40
ekav-new

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (12/3) στη Χαλκίδα, όταν ένας 35χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο αυτοκίνητο κοντά σε δημοτικό σχολείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, το ΕΚΑΒ μετέφερε τον άνδρα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου και επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, τον 35χρονο άνδρα εντόπισαν πολίτες που περνούσαν από το σημείο και ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για Ινδό που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις φέρεται να ήταν χρήστης ναρκωτικών.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Σίντι Κρόφορντ: Το βίντεο με την πρωινή ρουτίνα της που προκάλεσε αντιδράσεις – «Είσαι εκτός πραγματικότητας»

Αντώνης Σαμαράς: Η ρωγμή που έγινε… ρήγμα και η τακτική της κυβέρνησης μπροστά στη νέα επίθεση

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ακραίες απειλές από τον Τραμπ, «δείτε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες» – Βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε προς τη βάση του Ιντσιρλίκ – Όλες οι εξελίξεις

Χαλκίδα: Νεκρός 35χρονος μέσα στο αυτοκίνητό του, τι εκτιμούν οι αρχές

Αναδρομικά εισοδήματα και εφορία τι ισχύει για τις δηλώσεις και πώς φορολογούνται τα ποσά προηγούμενων ετών

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

ANT1: Πρόωρο φινάλε για το στεγαστικό ριάλιτι «Flat Hunters»

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

Κωνσταντινόπουλος κατά Ανδρουλάκη μετά τη διαγραφή: «Τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας»

