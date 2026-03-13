Χαλκίδα: Νεκρός 35χρονος μέσα στο αυτοκίνητό του, τι εκτιμούν οι αρχές

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (12/3) στη Χαλκίδα, όταν ένας 35χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο αυτοκίνητο κοντά σε δημοτικό σχολείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, το ΕΚΑΒ μετέφερε τον άνδρα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου και επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, τον 35χρονο άνδρα εντόπισαν πολίτες που περνούσαν από το σημείο και ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για Ινδό που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις φέρεται να ήταν χρήστης ναρκωτικών.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

