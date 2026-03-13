Θεσσαλονίκη: Νεκρός 20χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι στην Καλαμαριά – Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ (video)

Υπέκυψε τελικά στα τραύματά του ο 20χρονος άνδρας, ο οποίος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι το βράδυ της Πέμπτης (12/3) στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο να προηγήθηκε επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είχε ταυτοποιηθεί ως ένας εκ των δέκα δραστών που έκλειναν ραντεβού σε άτομα για να συνευρεθούν δήθεν με ανήλικα κορίτσια και όταν εμφανίζονταν τα άτομα στα προκαθορισμένα σημεία, τους επιτίθεντο.

Τα ραντεβού και οι επιθέσεις γίνονταν στο άλσος Μετεώρων και η ομάδα στην οποία ανήκε είχε κάνει πέντε τέτοιες επιθέσεις από 10-11-2025 έως 30-11-2025.

Σε βάρος του αλλά και ακόμα εννέα ατόμων είχε σχηματιστεί δικογραφία από το ΤΕΕ Παύλου Μελά για ληστεία, εγκληματική οργάνωση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Πώς έγινε το περιστατικό

Συγκεκριμένα, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχτηκε κλήση γύρω στις 22:00 για νεαρό άνδρα, ο οποίος ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα στην οδό Αργοναυτών.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ και διασώστες του ΕΚΑΒ. Ο 20χρονος διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Nοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου και υπέκυψε.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τρία άτομα είχαν «στήσει καρτέρι» στον νεαρό, τον κυνήγησαν, τον ακινητοποίησαν και τον μαχαίρωσαν.

Την έρευνα έχουν αναλάβει αστυνομικοί της Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδος.

