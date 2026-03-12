Πέθανε ο μουσικός Γιάννης Ευσταθίου, μέλος του συγκροτήματος O.P.A. που άφησε σημαντικό αποτύπωμα στη μουσική βιομηχανία τη δεκαετία του 1990.

Τη δυσάρεστη είδηση έκαναν γνωστή φίλοι του Γιάννη Ευσταθίου μέσω των social media, με τον Γιώργο Γκικοδήμα, επίσης μέλος του συγκροτήματος να κάνει ανάρτηση στο Facebook.

«Γιάννη, να μας χαμογελάς από εκεί πάνω… RIP», έγραψε ο Γιώργος Γκικοδήμας και μέσω των σχολίων ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους ότι ο φίλος του πέθανε το πρωί της Πέμπτης (12.03.2026).

Παράλληλα για τον θάνατό του έκανε ανάρτηση και ένας ακόμα φίλος του Γιάννη Ευσταθίου, ο Λεωνίδας Καραπαλής.

«Μόλις έμαθα με βαθιά λύπη για την απώλεια ενός από τους καλύτερους φίλους μου, του Γιάννη Ευστάθιου. Για όσους ίσως δεν το γνωρίζουν, ο Γιάννης ήταν ένας από τους δύο των O.P.A., ενός συγκροτήματος που άφησε το δικό του αποτύπωμα στη δεκαετία του ’90. Ακόμη νωρίτερα, από τη δεκαετία του ’80, είχε ήδη γράψει τη δική του ιστορία με τους Dreamer and The Full Moon.

Γιάννη μου… καλό σου ταξίδι. Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη και σεβασμό. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους ανθρώπους που τον αγάπησαν», έγραφε η ανάρτηση.

Ποιοι ήταν οι O.P.A.

Οι O.P.A. (Oppressive People Attack) ήταν ένα ελληνικό ραπ συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1988 και διαλύθηκε το 1998. Το συγκρότημα αποτελούταν από τον Γιώργο Γκικοδήμα, στα φωνητικά και τον Γιάννη Ευσταθίου, στη σύνθεση, την ενορχήστρωση, τα πλήκτρα και άλλα μουσικά όργανα.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές συνεργασίες των OPA ήταν η συνεργασία τους με τη Χαρούλα Αλεξίου στο τραγούδι «Μες τα δυο της μάτια».

Το συγκρότημα διέκοψε το 1996 την πορεία του και το τελευταίο του άλμπουμ είχε τίτλο «Κάνουμε τ’ αστεία σοβαρά». Μετά τη διάλυση των O.P.A., ο Γιώργος Γκικοδήμας συνέχισε τη μουσική του πορεία με ζωντανές εμφανίσεις σε διάφορες ροκ σκηνές στην Αθήνα.

