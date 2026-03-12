search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 22:08
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.03.2026 21:37

Πέθανε ο μουσικός Γιάννης Ευσταθίου, μέλος του συγκροτήματος O.P.A.

12.03.2026 21:37
giannis eystathiou opa – new

Πέθανε ο μουσικός Γιάννης Ευσταθίου, μέλος του συγκροτήματος O.P.A. που άφησε σημαντικό αποτύπωμα στη μουσική βιομηχανία τη δεκαετία του 1990.

Τη δυσάρεστη είδηση έκαναν γνωστή φίλοι του Γιάννη Ευσταθίου μέσω των social media, με τον Γιώργο Γκικοδήμα, επίσης μέλος του συγκροτήματος να  κάνει ανάρτηση στο Facebook. 

«Γιάννη, να μας χαμογελάς από εκεί πάνω… RIP», έγραψε ο Γιώργος Γκικοδήμας και μέσω των σχολίων ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους ότι ο φίλος του πέθανε το πρωί της Πέμπτης (12.03.2026). 

Παράλληλα για τον θάνατό του έκανε ανάρτηση και ένας ακόμα φίλος του Γιάννη Ευσταθίου, ο Λεωνίδας Καραπαλής. 

«Μόλις έμαθα με βαθιά λύπη για την απώλεια ενός από τους καλύτερους φίλους μου, του Γιάννη Ευστάθιου. Για όσους ίσως δεν το γνωρίζουν, ο Γιάννης ήταν ένας από τους δύο των O.P.A., ενός συγκροτήματος που άφησε το δικό του αποτύπωμα στη δεκαετία του ’90. Ακόμη νωρίτερα, από τη δεκαετία του ’80, είχε ήδη γράψει τη δική του ιστορία με τους Dreamer and The Full Moon.

Γιάννη μου… καλό σου ταξίδι. Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη και σεβασμό. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους ανθρώπους που τον αγάπησαν», έγραφε η ανάρτηση. 

Ποιοι ήταν οι O.P.A.

Οι O.P.A. (Oppressive People Attack) ήταν ένα ελληνικό ραπ συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1988 και διαλύθηκε το 1998. Το συγκρότημα αποτελούταν από τον Γιώργο Γκικοδήμα, στα φωνητικά και τον Γιάννη Ευσταθίου, στη σύνθεση, την ενορχήστρωση, τα πλήκτρα και άλλα μουσικά όργανα. 

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές συνεργασίες των OPA ήταν η συνεργασία τους με τη Χαρούλα Αλεξίου στο τραγούδι «Μες τα δυο της μάτια».

Το συγκρότημα διέκοψε το 1996 την πορεία του και το τελευταίο του άλμπουμ είχε τίτλο «Κάνουμε τ’ αστεία σοβαρά». Μετά τη διάλυση των O.P.A., ο Γιώργος Γκικοδήμας συνέχισε τη μουσική του πορεία με ζωντανές εμφανίσεις σε διάφορες ροκ σκηνές στην Αθήνα.

Διαβάστε επίσης:

Ο Οδοντωτός διακόπτει επ’ αόριστον τη λειτουργία του 130 χρόνια μετά το πρώτο του ταξίδι

Νέα σύλληψη υπόπτου για κατασκοπεία στη Σούδα

Απάτες, χρυσός, απειλές και βία: Η χλιδάτη ζωή των 4 αδελφών Ρομά που έταζαν «χρυσές λίρες» στα θύματά τους και ζούσαν σε παλάτι


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lafazanis xamenei 88- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Λαφαζάνης διαδηλώνει κατά του πολέμου στο Ιράν με φωτογραφία του Αλί Χαμενεΐ

6889839
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα επί της Μπέτις με 1-0 και πάει στη Σεβίλη για την πρόκριση

punch iaponia
ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ο ζωολογικός κήπος απαντά στα περί bullying του μικρού Παντς – Η εξήγηση για τα «καψόνια» από τις κυρίαρχες μαϊμούδες

giannis eystathiou opa – new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο μουσικός Γιάννης Ευσταθίου, μέλος του συγκροτήματος O.P.A.

Odysseas-Konstadinopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ανδρουλάκης διέγραψε τον Κωνσταντινόπουλο από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

syntaxiouxoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 22:07
lafazanis xamenei 88- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Λαφαζάνης διαδηλώνει κατά του πολέμου στο Ιράν με φωτογραφία του Αλί Χαμενεΐ

6889839
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα επί της Μπέτις με 1-0 και πάει στη Σεβίλη για την πρόκριση

punch iaponia
ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ο ζωολογικός κήπος απαντά στα περί bullying του μικρού Παντς – Η εξήγηση για τα «καψόνια» από τις κυρίαρχες μαϊμούδες

1 / 3