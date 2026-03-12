Νέα σύλληψη υπόπτου για κατασκοπεία στη Σούδα

Στη σύλληψη ενός άνδρα με καταγωγή από την Πολωνία προχώρησε η αστυνομία με την κατηγορία της κατασκοπείας στη στρατιωτική βάση της Σούδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έμενε σε τροχόσπιτο στο Μαράθι, και φέρεται να φωτογράφιζε τη βάση, και στη συνέχεια να έστελνε τα σχετικά αρχεία σε άγνωστο παραλήπτη στην Πολωνία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας είχε έρθει τους δύο τελευταίους μήνες στην Κρήτη.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και η ΕΥΠ, ενώ οι αστυνομικοί έχουν κατασχέσει το κινητό τηλέφωνο του συλληφθέντα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες ήδη εξετάζονται.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ίδιος αρνείται τα πάντα.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη σύλληψη μέσα στον Μάρτιο με την ίδια κατηγορία, καθώς στις αρχές του μήνα οι Αρχές είχαν προχωρήσει στην προσαγωγή ενός Γεωργιανού για πιθανή κατασκοπευτική δράση στη στρατιωτική βάση.

Στον 36χρονο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα, με την υπόθεση κατασκοπείας να βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση.

