ΕΛΛΑΔΑ

12.03.2026 20:54

Νέα σύλληψη υπόπτου για κατασκοπεία στη Σούδα

12.03.2026 20:54
Στη σύλληψη ενός άνδρα με καταγωγή από την Πολωνία προχώρησε η αστυνομία με την κατηγορία της κατασκοπείας στη στρατιωτική βάση της Σούδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έμενε σε τροχόσπιτο στο Μαράθι, και φέρεται να φωτογράφιζε τη βάση, και στη συνέχεια να έστελνε τα σχετικά αρχεία σε άγνωστο παραλήπτη στην Πολωνία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας είχε έρθει τους δύο τελευταίους μήνες στην Κρήτη.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και η ΕΥΠ, ενώ οι αστυνομικοί έχουν κατασχέσει το κινητό τηλέφωνο του συλληφθέντα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες ήδη εξετάζονται.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ίδιος αρνείται τα πάντα.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη σύλληψη μέσα στον Μάρτιο με την ίδια κατηγορία, καθώς στις αρχές του μήνα οι Αρχές είχαν προχωρήσει στην προσαγωγή ενός Γεωργιανού για πιθανή κατασκοπευτική δράση στη στρατιωτική βάση.

Στον 36χρονο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα, με την υπόθεση κατασκοπείας να βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση.

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Λαφαζάνης διαδηλώνει κατά του πολέμου στο Ιράν με φωτογραφία του Αλί Χαμενεΐ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα επί της Μπέτις με 1-0 και πάει στη Σεβίλη για την πρόκριση

ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ο ζωολογικός κήπος απαντά στα περί bullying του μικρού Παντς – Η εξήγηση για τα «καψόνια» από τις κυρίαρχες μαϊμούδες

ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο μουσικός Γιάννης Ευσταθίου, μέλος του συγκροτήματος O.P.A.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ανδρουλάκης διέγραψε τον Κωνσταντινόπουλο από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ

BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

