Έκθεση της ΕΥΠ για την τρομοκρατία: Απετράπησαν 19 κυβερνοεπιθέσεις, στρατολογούν συνεργάτες από online παιχνίδια 

Ένα γεωπολιτικό τοπίο ρευστό και αβέβαιο, με πολλαπλές εστίες αναταραχών περιγράφει η ετήσια έκθεση της ΕΥΠ για τους κινδύνους για την εθνική ασφάλεια, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιίοτητα.

«Στην κλασική της μορφή περιλαμβάνει προσπάθειες διείσδυσης σε κρίσιμες υποδομές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εθνικά προγράμματα υψηλής τεχνολογίας». Ωστόσο τα τελευταία χρόνια η απειλή έχει μεταφερθεί δυναμικά και στο ψηφιακό πεδίο. Ξένες Υπηρεσίες και τρίτοι αξιοποιούν το διαδίκτυο, τα social media και τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές για να προσεγγίσουν πρόσωπα με πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες. Ψευδή προφίλ, πλασματικές επαγγελματικές ταυτότητες και η χρήση του Dark Web» διευκολύνουν την στρατολόγηση συνεργατών και την διακίνηση δεδομένων, ενώ οι κρυπτοσυναλλαγές προσφέρουν νέα μέσα αμοιβής και συγκάλυψης ιχνών.

Την χρονική αυτή περίοδο, Σεπτεμβρίου 2024 – Δεκεμβρίου 2025, η ΕΥΠ εντόπισε και απέτρεψε κατασκοπευτικές ενέργειες σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές, αξιοποιώντας πληροφορίες και τεχνικά μέσα, σε Αλεξανδρούπολη και Σούδα.

Νέα εποχή για την τρομοκρατία

Η ΕΥΠ χειρίστηκε 19 σοβαρές ηλεκτρονικές επιθέσεις παραβίασης υποδομών πληροφορικής σε δομές του Δημοσίου ενώ υπήρξαν και 6 περιστατικά στα οποία χάκερ εισέβαλαν σε υπολογιστικά συστήματα και ζήτησαν «λύτρα». Παράλληλα σε 6 περιστατικά στα οποία χάκερ υφάρπαξαν e-mail και προσωπικά δεδομένα από δημόσιους φορείς.

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΥΠ, κατά τον ίδιο τρόπο, η τρομοκρατία εκμεταλλεύεται το διαδίκτυο για επιρροή και στρατολόγηση. «Ανησυχητική εξέλιξη είναι η αξιοποίηση online παιχνιδιών και εικονικών κοινοτήτων ως πεδίων προσέγγισης και προσηλυτισμού ευάλωτων ατόμων, συχνά νεαρής ηλικίας. Η παραγωγή και διασπορά βίντεο-προπαγάνδας, η χρήση ανώνυμων καναλιών για την μετάδοση οδηγιών, καθώς και η αξιοποίηση «deepfakes» για την δημιουργία παραπλανητικού περιεχομένου, συνθέτουν ένα περιβάλλον, όπου η τρομοκρατία αποκτά νέα μέσα ενίσχυσης και διείσδυσης».

Η ΕΥΠ, μέσω της αξιοποίησης του πληροφοριακού της δικτύου ανά την Επικράτεια και της συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών, συνέδραμε πληροφοριακά τις αρμόδιες Αρχές Ασφαλείας με στόχο την πρόληψη και αποτροπή απειλών που προέρχονται από ιδεολογικά υποκινούμενο εξτρεμισμό και τρομοκρατία.

Αξιοποιήθηκαν συνεργασίες με ομόλογες Υπηρεσίες του εξωτερικού και ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε «στην πρόληψη ριζοσπαστικοποίησης σε διαδικτυακές κοινότητες, gaming πλατφόρμες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αναπτύχθηκαν μηχανισμοί έγκαιρης ανίχνευσης, καθώς μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις αφορά την πιθανή δράση μεμονωμένων ατόμων (μοναχικών λύκων) ή μικρών πυρήνων, οι οποίοι προβαίνουν σε επιθέσεις απλοϊκού σχεδιασμού, κάνοντας χρήση εύκολα προσβάσιμων υλικών».

Παράλληλα, διερευνώνται διαρκώς προσπάθειες τυχόν παρείσφρυσης τρομοκρατικών στοιχείων στις μεταναστευτικές ροές καθώς και περιστατικά ριζοσπαστικοποίησης σε χώρους όπου συγκεντρώνονται ευάλωτοι πληθυσμοί.

Αυξήθηκαν οι ροές μεταναστών από τη Λιβύη

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΥΠ, «το 2025 σημειώθηκε σημαντική μείωση στις αφίξεις μεταναστών διά ξηράς ή διά θαλάσσης από την Τουρκία. Συγκεκριμένα, ο συνολικός αριθμός αφίξεων μέσω Έβρου από 7.574 το 2024, έπεσε σε 7.132, μία μείωση 6%, ενώ οι αφίξεις μέσω των νησιών από 48.634 το 2024 ήταν 21.479 το 2025, μία μείωση 56%», κάτι που αποδίδεται στην καλύτερη συνεργασία με τις τουρκικές Αρχές.

Αντιθέτως όμως, οι μεταναστευτικές ροές αυξήθηκαν από την Λιβύη με μία αύξηση της τάξεως του 304%. «Πιο συγκεκριμένα, το 2025 είχαμε 19.681 έναντι 4.794 αφίξεων το 2024. Η εξέλιξη αυτή απέδειξε την καθιέρωση πια της διαδρομής Λιβύης-Κρήτης ως κύριας σημασίας για τις αφίξεις των παράνομων μεταναστών από την Αφρική στην Ευρώπη».

Όπως επισημαίνεται στην σχετική έκθεση, οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην Λιβύη, σε συνδυασμό με αδυναμίες των τοπικών Αρχών, αλλά και ο υψηλός βαθμό διείσδυσης παράνομων κυκλωμάτων και διαφθοράς, επιτείνει το πρόβλημα και δυσχεραίνει την συνεργασία των ελληνικών Αρχών με τις τοπικές Αρχές και φορείς. Η ΕΥΠ πάντως έχει προχωρήσει σε σημαντική «χαρτογράφηση» τοπικών δικτύων, εγκαταστάσεων και μέσων που χρησιμοποιούν και αξιοποιεί τις πληροφορίες που δέχεται από το δίκτυο επαφών της.

