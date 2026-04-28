Κρήτη: Ώρες αγωνίας για τον 4χρονο που δέχτηκε επίθεση σκύλου – Υπεβλήθη σε αλλεπάλληλα χειρουργεία, φέρει πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι

Ώρες αγωνίας για το 4χρονο αγόρι από το Βατόλακκο Χανίων, που το μεσημέρι της Τρίτης, 28/4, δέχτηκε άγρια επίθεση από οικόσιτο σκύλο. Η κατάσταση έχει σημάνει συναγερμό στο νησί, με το αγοράκι να διακομίζεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) αργά το βράδυ της Τρίτης.

Η μεταφορά του παιδιού γίνεται με τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετακίνηση μέσω του ΒΟΑΚ, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα.

Η κατάσταση του παιδιού, που νοσηλευόταν αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων, χαρακτηρίζεται από τους γιατρούς ως κρίσιμη αλλά σταθερή. Κατά τη διαδρομή συνοδεύεται από αναισθησιολόγο και εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, ενώ με την άφιξή του στο Ηράκλειο θα οδηγηθεί άμεσα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση που δέχτηκε το αγοράκι εκτυλίχθηκε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, στην αυλή της οικογενειακής κατοικίας στον Βατόλακκο. Ο σκύλος, ένα μεγαλόσωμο πίτμπουλ/ντόγκο αρτζεντίνο, ήταν δεμένος στον χώρο τη στιγμή του συμβάντος.

Το παιδί, μαζί με τη γιαγιά του, πλησίασε το ζώο για να το χαϊδέψει, χωρίς τίποτα να προμηνύει την εξέλιξη. Υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, ο σκύλος αντέδρασε αιφνιδιαστικά και επιτέθηκε στο μικρό αγόρι.

Αξιοσημείωτο είναι πως το ζώο, ηλικίας περίπου πέντε ετών, είχε μεγαλώσει στο ίδιο περιβάλλον με το παιδί. Παρ’ όλα αυτά, για λόγους που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, η συμπεριφορά του μεταβλήθηκε απότομα.

Η γιαγιά του παιδιού, σε κατάσταση σοκ, ενημέρωσε άμεσα τον πατέρα, ο οποίος έσπευσε στο σημείο. Εκείνος μετέφερε το παιδί και επικοινώνησε με το ΕΚΑΒ, ενώ λίγο πριν την είσοδο στα Χανιά έγινε συνάντηση με διασώστες που ανέλαβαν τη συνέχιση της διακομιδής προς το νοσοκομείο.

Η μάχη των γιατρών

Στο Νοσοκομείο Χανίων, οι γιατροί ήρθαν αντιμέτωποι με ιδιαίτερα βαριά εικόνα. Το 4χρονο αγόρι έφερε εκτεταμένα και βαθιά τραύματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι, με σοβαρές κακώσεις σε περιοχές όπως τα μάτια, τα αυτιά, τα ιγμόρεια και τη μύτη.

Ακολούθησαν αλλεπάλληλες χειρουργικές επεμβάσεις, με το ιατρικό προσωπικό να καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασης του παιδιού. Τελικά, οι γιατροί κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή. Αν και πλέον δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος, η υγεία του παραμένει σε σοβαρή κατάσταση και απαιτεί στενή παρακολούθηση.

Την ίδια ώρα, στον Βατόλακκο Χανίων επικρατεί βαθιά αναστάτωση, με την τοπική κοινωνία να παρακολουθεί συγκλονισμένη την πορεία της υπόθεσης.

