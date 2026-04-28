Φυσίγγια στο γραφείο εισαγγελέα είχε αφήσει ο 89χρονος που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ – Από τη μαύρη αγορά τα όπλα 

Φυσίγγια είχε αφήσει στο γραφείο εισαγγελέα ο 89χρονος που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ, τραυματίζοντας πέντε άτομα.

Ο ηλικιωμένος τον Σεπτέμβριο του 2018 είχε διαπληκτιστεί με εισαγγελέα και του είχαν γίνει συστάσεις από τις αρχές.

Στη συνέχεια το Νοέμβριο του ίδιου έτους άφησε 2 φυσίγγια πάνω στο γραφείο εισαγγελέα, με τις αρχές να διατάσσουν τον προσωρινό εγκλεισμό του στο Δαφνί. Παράλληλα του αφαίρεσαν την άδεια οπλοφορίας και κατάσχεσαν το όπλο του.

Τρεις μήνες πριν από συμβάν τον είχαν εξέτασει ψυχίατρος, παθολόγος και οφθαλμίατρος και έκριναν ότι είναι σε θέση να οπλοφορεί.

Από τη μαύρη αγορά τα όπλα

Ο 89χρονος συνελήφθη σε ξενοδοχείο κοντά στο λιμάνι της Πάτρας. Εκτιμάται ότι τα όπλα τα προμηθεύτηκε στη μαύρη αγορά, καθώς ο σειριακός αριθμός ήταν σβησμένος.

Στις φωτογραφίες φαίνονται αστυνομικοί να του περνούν τις χειροπέδες έξω από το ξενοδοχείο. Ο ηλικιωμένος είχε πάνω του έναγεμάτο 38αρι περίστροφο. Μάλιστα, αναφέρεται ότι σκόπευε να πάει προς Ιταλία μέσω πλοίου.

Γελούσε όταν τον συνέλαβαν

Υπάλληλος του ξενοδοχείου που ήταν παρούσα τη στιγμή της σύλληψης είπε ότι δεν φάνηκε απειλητικός. «Ξεκουραζόταν στο μπαρ γιατί ζήτησε δωμάτιο και δεν του δώσαμε. Στο ενδιάμεσο ήρθε και αστυνομία και περικύκλωσαν τον χώρο. Ο κύριος μας είπε ότι θα πάει για φαγητό. Κατά την έξοδο του τον συνέλαβαν. Άνοιξαν την καμπαρντίνα του. Δεν αντιστάθηκε καθόλου», είπε χαρακτηριστικά.

Η υπάλληλος του ξενοδοχείου πρόσθεσε ότι γελούσε όταν του περνούσαν τις χειροπέδες. «Εκεί καταλάβαμε ότι δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Μετά ήθελε να μπει μέσα, να μας πει “ευχαριστώ παιδιά, θα με δείτε στις ειδήσεις”».

Είχε σκοπό να διαφύγει με πλοίο στην Ιταλία

Οι αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή είχαν στήσει μπλόκα στα ΚΤΕΛ και σταθμούς γενικώς, αλλά δεν διαπιστώθηκε να πήρε λεωφορείο ο 89χρονος, για αυτό δεν αποκλείεται να χρησιμοποίησε ταξί, κάτι που ερευνάται.

Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ εκτιμούν ότι ο 89χρονος είχε σκοπό να διαφύγει με πλοίο στην Ιταλία, καθώς είχε μαζί του διαβατήριο και άλλα πειστήρια που οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα και συγκεκριμένα την ώρα που ο ηλικιωμένος άνδρας πραγματοποιούσε τη δεύτερη επίθεση του στο πρώην Ειρηνοδικείο, δίπλα στο Εφετείο Αθηνών, η ανιψιά του, η οποία τον φιλοξενούσε στο σπίτι της στα Άνω Πατήσια, είχε τηλεφωνήσει στην Αστυνομία όταν αντελήφθη ότι άνδρας που είχε πυροβολήσει στα γραφεία του ΕΦΚΑ ήταν ο θείος της και είχε δώσει τα στοιχεία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να ενημέρωσε ότι ο θείος της είχε εκφράσει στο παρελθόν την οργή του και την πρόθεση του να προχωρήσει σε βίαιες πράξεις, καθώς κατηγορούσε τις αρμόδιες υπηρεσίες για το γεγονός ότι δεν του είχε δοθεί σύνταξη.

Ο 89χρονος οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Πάτρας, από όπου στη συνέχεια θα μεταφερθεί στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, που διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση, προκειμένου να σχηματιστεί η δικογραφία, με την οποία θα παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη.

Σε επιστολή του στα ΜΜΕ καταγγέλει ότι ο ΙΚΑ και τα ελληνικά δικαστήρια του φέρθηκαν σαν σκυλί.

Η επιστολή του στα ΜΜΕ

«Κύριοι των εφημερίδων, καλημέρα. Είναι ο Π.Κ. Γεννήθηκα στη Μεσσηνία το 1937 και πήγα στρατιώτης το 1959.

​Το 1962 πήγα στο Βερολίνο για δουλειά και σχολείο. Το 1970 ταξίδεψα και εγκαταστάθηκα στο Σικάγο. Το 2005 κατέθεσα στο Σικάγο για σύνταξη και η Αμερική μου έβγαλε σύνταξη σε δύο μήνες. Επίσης, κατέθεσα στο Σικάγο τη γερμανική κάρτα και σε έξι μήνες μου έστειλαν τη μεικτή γερμανική σύνταξη.

​Στο ίδιο γραφείο και την ίδια ώρα, μαζί με τις δύο κάρτες, κατέθεσα και το ελληνικό ΙΚΑ: το βιβλιάριο ενσήμων και το βιβλιάριο ασθενείας. Οι Αμερικανοί μου είπαν πως θα στείλουν τα χαρτιά στην Ελλάδα και εμένα μου έδωσαν δύο από τα αντίγραφα και κάποια άλλα χαρτιά. Από τότε που πήγαν στην Ελλάδα, άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα με το ελληνικό ΙΚΑ και με τα ελληνικά δικαστήρια.

​Το ελληνικό ΙΚΑ, αυτή η επιτροπή στην πλατεία Αττικής, όταν με κάλεσε στο γραφείο, με έβρισε χυδαία και με αποκάλεσε «γενίτσαρο» που ήρθα στην Ελλάδα τους και ζητάω σύνταξη· τους έβρισα και εγώ. Και το ελληνικό ΙΚΑ, αφού έχει την πένα και η πένα έχει τη δύναμη, μου έκανε πρώτον μια πλαστογραφία και δεύτερον ένα σαμποτάζ, γράφοντας ένα γράμμα στο γερμανικό ΙΚΑ ότι δεν μου δίνουν ελληνική σύνταξη.

​ΥΓ ​Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ μου φέρθηκαν εδώ στην Ελλάδα –όπου ήρθα και είμαι 20 χρόνια, με σύνταξη στις ΗΠΑ 2.600 δολάρια τον μήνα, επί 20 χρόνια – πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια– σαν αδέσποτο σκυλί του κλωτσού και του μπάτσου.

​Και εγώ, το σκυλί, τώρα λύσσαξα και είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω, να λυσσάξουν και αυτοί.

​Ο λυσσασμένος,

Π.Κ.»

Οι τραυματίες, ένας υπάλληλος του ΕΦΚΑ και τέσσερις γυναίκες, δικαστικοί υπάλληλοι, που βρίσκονταν σε γραφείο στο ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, δίπλα στο Εφετείο, διακομίστηκαν με ασθενοφόρα και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

H ανακοίνωση του Ερυθρού Σταυρού για τους τραυματίες

Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» συνεχίζουν να νοσηλεύονται οι πέντε τραυματίες από καραμπίνα από την επίθεση του 89χρονου που άνοιξε πυρ, στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν τα τραύματά τους αντιμετωπίζονται συντηρητικά.

Το ιατρικό ανακοινωθέν αναφέρει τα εξής:

«Σήμερα 28/04/2026 διεκομίσθη με το ΕΚΑΒ άρρεν ασθενής υπάλληλος του ΕΦΚΑ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του ΓΝΑ “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ” μετά από αναφερόμενο πυροβολισμό με κυνηγητικό όπλο.

Ο ασθενής προσήλθε αιμοδυναμικά σταθερός. Φέρει τραυματισμό στην οπίσθια επιφάνεια του δεξιού άκρου ποδός, στο ύψος της πτέρνας. Έγινε πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος και αξονική αγγειογραφία. Δεν κατέδειξε κάτι μείζον.

Ακολούθως, διακομίσθηκαν με ΕΚΑΒ στο ΓΝΑ “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ” άλλες τέσσερις γυναίκες, υπάλληλοι του Πρωτοδικείου Αθηνών, με ανάλογους τραυματισμούς. Έγινε πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος που δεν κατέδειξε κάτι μείζον. Οι ασθενείς στην παρούσα φάση αντιμετωπίζονται συντηρητικά».

Η πρώτη επίθεση στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό

Το θρίλερ, που σήμανε συναγερμό στις Αρχές, ξεκίνησε στις 10:30 το πρωί από τα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό.

Ο 89χρονος, ο οποίος φέρεται ως μόνιμος κάτοικος Καλαμάτας και φιλοξενείτο σε ανιψιά του στα Άνω Πατήσια, όπως διαπιστώθηκε αργότερα, κρύβοντας την καραμπίνα κάτω από την καμπαρντίνα που φορούσε, μετέβη με ταξί στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμeικό, εισέβαλε στο κτίριο και ανέβηκε στον τέταρτο όροφο, όπου πυροβόλησε με αποτέλεσμα τα σκάγια να χτυπήσουν στα πόδια έναν υπάλληλο.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο έκαναν τουρνικέ στον τραυματία, προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στον Ερυθρό Σταυρό.

Επόμενος σταθμός του δράστη τα δικαστήρια στη Λουκάρεως

Ο δράστης, φεύγοντας από τα γραφεία του ΕΦΚΑ, μετέβη στο Δικαστικό Μέγαρο στην οδό Λουκάρεως. Εκεί, εισέβαλε στο ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου μπήκε σε γραφείο και πυροβόλησε και πάλι χαμηλά, με αποτέλεσμα τα σκάγια να τραυματίσουν τρεις γυναίκες και πάλι στα πόδια, ενώ ακόμα μια δικαστική υπάλληλος διακομίστηκε μαζί τους στο νοσοκομείο, λόγω ισχυρού σοκ.

Στη συνέχεια άφησε το όπλο πάνω σε ένα γραφείο και εξαφανίστηκε.

Κάποιοι άλλοι υπάλληλοι επιχείρησαν να τον ακολουθήσουν, αλλά φοβήθηκαν μήπως έχει και άλλο όπλο και σταμάτησαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 89χρονος φεύγοντας από Ειρηνοδικείο άφησε τρεις φακέλους, λέγοντας ότι εκεί υπήρχαν όλα όσα τού όπλισαν το χέρι. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι φάκελοι περιέχουν σημειώματα που αναφέρουν διάφορα, σχετικά με το γεγονός ότι ο 89χρονος δεν κατάφερε να πάρει ποτέ σύνταξη.

«Έτρεχε έντρομος ο κόσμος, είμαστε χωρίς φύλαξη» – Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Εν τω μεταξύ σοκάρουν οι μαρτυρίες για όσα εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της δεύτερης επίθεσης του 89χρονου σε ισόγειο χώρο του Πρωτοδικείου Αθηνών στη Λουκάρεως (πρώην Ειρηνοδικείο).

Ο Σωτήρης Τριπολιτσιώτης, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας και Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, βρισκόταν στο κτήριο την ώρα του περιστατικού. Όπως περιγράφει, άκουσε τους πυροβολισμούς και λίγο αργότερα αντίκρισε τραυματισμένες συναδέλφισσές του και αίματα στο πάτωμα.

«Ανησυχήσαμε όλοι, βγήκαμε στο διάδρομο και ακούσαμε πως υπάρχει ένα ένοπλος. Υπήρξε πανικός όλοι έτρεχαν να κρυφτούν. Όταν πέρασε λίγη ώρα, μάθαμε ότι το όπλο που ήταν μια κοντόκανη καραμπίνα, την παράτησε κάπου και έφυγε προς τα έξω. Μπήκαμε στο γραφείο και είδαμε ότι τέσσερις συναδέλφισσές μας είχαν τραυματιστεί. Κυρίως στα πόδια, γιατί πυροβόλησε προς το πάτωμα και τραυματίστηκαν από τα σκάγια. Η μία λίγο περισσότερο στο πόδι της. Υπήρχαν αίματα, υπήρχε μεγάλη αναστάτωση, πανικός. Έτρεμαν από την ανησυχία και τον πανικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ασφάλειας του κτηρίου στη Λουκάρεως, επισήμανε ότι πρόκειται για το μοναδικό κτήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών χωρίς επαρκή φύλαξη. Όπως σημείωσε, σε αντίθεση με άλλες δικαστικές εγκαταστάσεις, δεν υπάρχουν έλεγχοι εισόδου με μηχανήματα X-Ray.

Ο ίδιος προανήγγειλε άμεσες ενέργειες από τον Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων, με έκτακτη συνεδρίαση εντός της ημέρας, τονίζοντας την ανάγκη να δοθεί λύση στο ζήτημα της ασφάλειας.

Αναφερόμενος στο περιστατικό, πρόσθεσε ότι συνάδελφός του επιχείρησε να καταδιώξει τον δράστη όταν εκείνος άφησε το όπλο, ωστόσο σταμάτησε όταν τον είδε να βγάζει κάτι από την τσέπη του. Ήταν η στιγμή που ο 89χρονος έβγαλε τους φακέλους και είπε: «Εδώ είναι οι λόγοι για τους οποίους έγινε αυτό που έγινε».

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αμπαρκιώτης, σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος βρισκόταν στην είσοδο του κτηρίου, επέρριψε ευθύνες στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Όπως ανέφερε, έχει ήδη ενημερωθεί το διοικητικό συμβούλιο του ΔΣΑ, το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες, με στόχο να ζητηθεί η λήψη άμεσων μέτρων ασφαλείας στο συγκεκριμένο κτήριο, αλλά και συνολικά στις δικαστικές υπηρεσίες.

