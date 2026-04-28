ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 22:07
28.04.2026 20:54

«Θα πήγαινε η νταντά», είπε η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

28.04.2026 20:54
Δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο ασκήθηκε στην 25χρονη μητέρα του 5χρονου, που ξεσήκωσε την Τούμπα Θεσσαλονίκης, πετώντας αντικείμενα από το μπαλκόνι.

Το παιδί γύρω στις 11.00 άρχισε να πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι, επειδή το είχαν αφήσει μόνο του στο σπίτι.

Αστυνομικοί της Ομάδας Ζήτα ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας και από εκεί πήδηξαν στο μπαλκόνι του 6ου ορόφου και μπήκαν στο διαμέρισμα, που βρισκόταν ο 5χρονος.

Από έγγραφα που βρήκαν ταυτοποίησαν την μητέρα και επικοινώνησαν μαζί της. Εκείνη τους είπε ότι είχε προγραμματίσει σοβαρό ιατρικό ραντεβού και ότι η νταντά θα ερχόταν σε λίγα λεπτά.

Με εντολή εισαγγελέα ανατέθηκε η προσωρινή φύλαξη του αγοριού σε άτομο του φιλικού περιβάλλοντος μέχρι να ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία που κινήθηκε κατά της μητέρας.

ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 22:03
tempi_trains
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Γνώριζαν όλοι και δεν έπραξαν» – Ο επιθεωρητής κυκλοφορίας Λάρισας μηνύει το δημόσιο

w28-151808cats
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παρί vs Μπάγερν στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό του Champions League

trump me anoixta xeria
ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Τον πλέον ανώδυνο τρόπο για μια μονομερή ανακήρυξη νίκης και αποχώρηση από το Ιράν αναζητεί ο Τραμπ

1 / 3