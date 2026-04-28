«Θα πήγαινε η νταντά», είπε η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

Δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο ασκήθηκε στην 25χρονη μητέρα του 5χρονου, που ξεσήκωσε την Τούμπα Θεσσαλονίκης, πετώντας αντικείμενα από το μπαλκόνι.

Το παιδί γύρω στις 11.00 άρχισε να πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι, επειδή το είχαν αφήσει μόνο του στο σπίτι.

Αστυνομικοί της Ομάδας Ζήτα ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας και από εκεί πήδηξαν στο μπαλκόνι του 6ου ορόφου και μπήκαν στο διαμέρισμα, που βρισκόταν ο 5χρονος.

Από έγγραφα που βρήκαν ταυτοποίησαν την μητέρα και επικοινώνησαν μαζί της. Εκείνη τους είπε ότι είχε προγραμματίσει σοβαρό ιατρικό ραντεβού και ότι η νταντά θα ερχόταν σε λίγα λεπτά.

Με εντολή εισαγγελέα ανατέθηκε η προσωρινή φύλαξη του αγοριού σε άτομο του φιλικού περιβάλλοντος μέχρι να ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία που κινήθηκε κατά της μητέρας.

Διαβάστε επίσης

Αντιδράσεις για τα κενά ασφαλείας μετά τη διπλή επίθεση του 89χρονου σε ΕΦΚΑ και Εφετείο

ΕΔΕ για την καθηγήτρια που πήδηξε από ταράτσα- «Περνούσε πολύ δύσκολα στο σχολείο», λέει ο σύζυγός της

Παιδί διασωληνωμένο μετά από επίθεση σκύλου στα Χανιά