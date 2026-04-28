ΕΛΛΑΔΑ

28.04.2026 18:56

ΕΔΕ για την καθηγήτρια που πήδηξε από ταράτσα- «Περνούσε πολύ δύσκολα στο σχολείο», λέει ο σύζυγός της 

ekav 665- new

Ένορκη Διοικητική Εξέταση κήρυξε το υπουργείο Παιδείας για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο σχολείο της 54χρονης εκπαιδευτικού, που έβαλε τέλος στη ζωή της, πηδώντας από την ταράτσα της πολυκατοικίας της.

Η 54χρονη ήταν διευθύντρια σε δημοτικό σχολείο στον Κολωνό. Περίπου στις 8.00 το πρωί ανέβηκε στην ταράτσα του σπιτιού της και βούτηξε στο κενό

«Ξύπνησα το πρωί και την είδα στον δρόμο. Άφησε την τελευταία της πνοή μέχρι να την πάει το ασθενοφόρο. Έχουμε δύο κοριτσάκια. Θα τους κυνηγήσω ποινικά, δε θα σταματήσω εδώ», δήλωσε ο σύζυγος της. 

Ο ίδιος εξήγησε ότι τα τελευταία δύο χρόνια δεχόταν πίεση στο σχολείο, όπου εργαζόταν. «Είναι δύσκολη στιγμή. Τελευταία κουβέντα που είχαμε είναι ότι θα την πάνε στον Εισαγγελέα. Περνούσε πολύ δύσκολα στο σχολείο της. Δεχόταν πίεση από συναδέλφους και τον Σύλλογο Γονέων. Κανείς δεν ήταν με το μέρος της, ήταν όλοι εναντίον της. Δεν έλεγε παραπάνω… μόνο ότι “θα με πάνε δικαστικώς, θα με πάνε στον Εισαγγελέα, έχω μπλέξει άσχημα“».

