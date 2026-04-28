Αντιδράσεις για τα κενά ασφαλείας μετά τη διπλή επίθεση του 89χρονου σε ΕΦΚΑ και Εφετείο

Ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας που υπάρχουν σε υπηρεσίες της χώρας προκύπτουν μετά τη διπλή επίθεση του 89χρονου με καραμπίνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμικού και στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών, όπου πυροβόλησε και τραυμάτισε συνολικά πέντε άτομα.

Μετά το περιστατικό κατά τη διάρκεια δίκης στο Πρωτοδικείο Αθηνών πριν από δύο μήνες, όταν ένας συνήγορος μπήκε στην αίθουσα κουβαλώντας μαζί του όπλο, ήρθε η ώρα της αγανάκτησης να οπλίσει το χέρι 89χρονου για το γεγονός ότι είχε απορριφθεί η αίτησή του για σύνταξη.

«Οι χώροι των Δικαστηρίων παραμένουν ουσιαστικά αφύλακτοι, εκθέτοντας σε κίνδυνο όλους τους παράγοντες της Δικαιοσύνης», σημειώνει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και προσθέτει: «Πραγματικά δεν ξέρουμε τι άλλο περιμένει η Πολιτεία να συμβεί για να αναλάβει τις ευθύνες της!». «Απαιτούμε να ληφθούν άμεσα επαρκή μέτρα που να διαφυλάσσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των Δικαστηρίων και την ασφάλεια του προσωπικού της Δικαιοσύνης και όλων των πολιτών, πριν να είναι πολύ αργά», αναφέρει, μεταξύ άλλων.

Ο Σωτήρης Τριπολιτσιώτης, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας και Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, βρισκόταν στο κτήριο την ώρα του περιστατικού. Όπως περιγράφει, άκουσε τους πυροβολισμούς και λίγο αργότερα αντίκρισε τραυματισμένες συναδέλφισσές του και αίματα στο πάτωμα.

Πανικός στο Πρωτοδικείο

«Ανησυχήσαμε όλοι, βγήκαμε στο διάδρομο και ακούσαμε πως υπάρχει ένα ένοπλος. Υπήρξε πανικός όλοι έτρεχαν να κρυφτούν. Όταν πέρασε λίγη ώρα, μάθαμε ότι το όπλο που ήταν μια κοντόκανη καραμπίνα, την παράτησε κάπου και έφυγε προς τα έξω. Μπήκαμε στο γραφείο και είδαμε ότι τέσσερις συναδέλφισσές μας είχαν τραυματιστεί. Κυρίως στα πόδια, γιατί πυροβόλησε προς το πάτωμα και τραυματίστηκαν από τα σκάγια. Η μία λίγο περισσότερο στο πόδι της. Υπήρχαν αίματα, υπήρχε μεγάλη αναστάτωση, πανικός. Έτρεμαν από την ανησυχία και τον πανικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο ζήτημα της ασφάλειας του κτηρίου στη Λουκάρεως, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για το μοναδικό κτήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών χωρίς επαρκή φύλαξη. Όπως σημείωσε, σε αντίθεση με άλλες δικαστικές εγκαταστάσεις, δεν υπάρχουν έλεγχοι εισόδου με μηχανήματα X-Ray.

Ο ίδιος προανήγγειλε άμεσες ενέργειες από τον Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων, με έκτακτη συνεδρίαση εντός της ημέρας, τονίζοντας την ανάγκη να δοθεί λύση στο ζήτημα της ασφάλειας.

Αναφερόμενος στο περιστατικό, πρόσθεσε ότι συνάδελφός του επιχείρησε να καταδιώξει τον δράστη όταν εκείνος άφησε το όπλο, ωστόσο σταμάτησε όταν τον είδε να βγάζει κάτι από την τσέπη του. Ήταν η στιγμή που ο 89χρονος έβγαλε τους φακέλους και είπε: «Εδώ είναι οι λόγοι για τους οποίους έγινε αυτό που έγινε».

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αμπαρκιώτης, σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος βρισκόταν στην είσοδο του κτηρίου, επέρριψε ευθύνες στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Όπως ανέφερε, έχει ήδη ενημερωθεί το διοικητικό συμβούλιο του ΔΣΑ, το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες, με στόχο να ζητηθεί η λήψη άμεσων μέτρων ασφαλείας στο συγκεκριμένο κτήριο, αλλά και συνολικά στις δικαστικές υπηρεσίες.

Με γεμάτο 38άρι συνελήφθη ο 89χρονος

Ο 89χρονος συνελήφθη το απόγευμα στην Πάτρα, σε ξενοδοχείο δίπλα στο ΚΤΕΛ, όπου είχε κλείσει δωμάτιο, και στην κατοχή του είχε ένα 38ρι περίστροφο πλήρες φυσιγγίων. Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ εκτιμούν ότι ο 89χρονος είχε σκοπό να διαφύγει με πλοίο στην Ιταλία, καθώς είχε μαζί του διαβατήριο και άλλα πειστήρια που οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα και συγκεκριμένα την ώρα που ο ηλικιωμένος άνδρας πραγματοποιούσε τη δεύτερη επίθεση του στο πρώην Ειρηνοδικείο, δίπλα στο Εφετείο Αθηνών, η ανιψιά του, η οποία τον φιλοξενούσε στο σπίτι της στα Άνω Πατήσια, είχε τηλεφωνήσει στην Αστυνομία όταν αντελήφθη ότι άνδρας που είχε πυροβολήσει στα γραφεία του ΕΦΚΑ ήταν ο θείος της και είχε δώσει τα στοιχεία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να ενημέρωσε ότι ο θείος της είχε εκφράσει στο παρελθόν την οργή του και την πρόθεση του να προχωρήσει σε βίαιες πράξεις, καθώς κατηγορούσε τις αρμόδιες υπηρεσίες για το γεγονός ότι δεν του είχε δοθεί σύνταξη.

Αυτά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γράφει και στα σημειώματα μέσα στους φακέλους που άφησε στο πρώην Ειρηνοδικείο κατά την αποχώρηση του.

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Η Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της

Ανακοίνωση για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς εξέδωσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.

Στην ανακοίνωσή τονίζει ότι το περιστατικό κατέδειξε «με τον χειρότερο δυνατό τρόπο» την έλλειψη κατάλληλων μέτρων προστασίας για δικαστικούς υπαλλήλους, λειτουργούς, δικηγόρους αλλά και πολίτες που βρίσκονται καθημερινά στα δικαστήρια.

Η Ένωση υπενθυμίζει ότι είχε προηγηθεί προειδοποίηση πριν από λίγους μήνες για εισαγωγή όπλου στα δικαστήρια της Ευελπίδων, επισημαίνοντας πως, παρά τις επισημάνσεις, οι χώροι παραμένουν ουσιαστικά αφύλακτοι, εκθέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο όλους τους εμπλεκόμενους στη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

«Πραγματικά δεν ξέρουμε τι άλλο περιμένει η Πολιτεία να συμβεί για να αναλάβει τις ευθύνες της!» σχολιάζει ακόμη η ΕνΔΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η σημερινή πρωτοφανής επίθεση ένοπλου εντός του δικαστικού μεγάρου του Πρωτοδικείου Αθηνών στην οδό Λουκάρεως (πρώην Ειρηνοδικείο) με θύματα 4 τραυματίες δικαστικούς υπαλλήλους, κατέδειξε με το χειρότερο δυνατό τρόπο την απουσία κατάλληλων μέτρων ασφαλείας για την προστασία των δικαστικών υπαλλήλων, των δικαστικών λειτουργών, των δικηγόρων καθώς και του κοινού που βρίσκεται καθημερινά στο χώρο των Δικαστηρίων. Μετά την προηγούμενη ανακοίνωσή μας για την εισαγωγή όπλου στα δικαστήρια της Ευελπίδων λίγους μήνες πριν, διαπιστώνουμε με πικρό τρόπο, που κόστισε ήδη τη σωματική ακεραιότητα και διακινδύνευσε τη ζωή δικαστικών υπαλλήλων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ότι οι χώροι των Δικαστηρίων παραμένουν ουσιαστικά αφύλακτοι, εκθέτοντας σε κίνδυνο όλους τους παράγοντες της Δικαιοσύνης.

Πραγματικά δεν ξέρουμε τι άλλο περιμένει η Πολιτεία να συμβεί για να αναλάβει τις ευθύνες της! Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κρούει για πολλοστή φορά τον κώδωνα του κινδύνου. Απαιτούμε να ληφθούν άμεσα επαρκή μέτρα που να διαφυλάσσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των Δικαστηρίων και την ασφάλεια του προσωπικού της Δικαιοσύνης και όλων των πολιτών, πριν να είναι πολύ αργά. Ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση στους δικαστικούς υπαλλήλους που τραυματίστηκαν».

Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας: Δεν είμαστε αναλώσιμοι

«Σήμερα, 28-4-2026, εισήλθε ένας άντρας στο ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθήνας (Λουκάρεως) και πυροβόλησε με καραμπίνα τρεις φορές στο έδαφος.

Απ’ τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν – ευτυχώς – ελαφρά τέσσερις συναδέλφισσες. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση, κουράγιο και στεκόμαστε στο πλευρό τους με όλη μας τη δύναμη.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει πόσο δίκαια είναι η απαίτηση μας για ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της ζωής και της υγείας μας και επιβεβαιώνει τις ειδικές συνθήκες στις οποίες εργάζονται οι δικαστικοί υπάλληλοι σε όλη τη χώρα.

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ!

Το ΔΣ του ΣΔΥΑ απαιτεί την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος και ως ένδειξη συμπαράστασης στις συναδέλφισσες και ως πρώτη δράση διεκδίκησης αποφάσισε την ΕΚΤΑΚΤΗ ολοήμερη διακοπή εργασιών την Τετάρτη 29-4-2026 σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας και συγκέντρωση στις 09.30 στον αίθριο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου».

Μέτρα ασφαλείας ζητούν οι δικηγορικές ενώσεις

Τη λήψη αυστηρών μέτρων ασφάλειας με σύγχρονα συστήματα σε όλους τους δικαστικούς χώρους της επικράτειας και την ενίσχυση της φύλαξης από την δικαστική αστυνομία, ζητάει με ανακοίνωσή της η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων, με αφορμή την διπλή αιματηρή ένοπλη επίθεση στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμεικού και του πρώην Ειρηνοδικείου στους Αμπελόκηπους. Ταυτόχρονα εκφράζει την ανησυχία της για την απουσία ουσιαστικού ελέγχου και την αδυναμία αστυνόμευσης, όπως σημειώνει.

Η ανακοίνωση της Ένωσης αναφέρει:

«Το σημερινό περιστατικό με τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ και στο κτήριο του πρώην Ειρηνοδικείου αποτελεί ένα ακόμη περιστατικό που καταδεικνύει την έλλειψη ασφάλειας και την επικίνδυνη για δικηγόρους, δικαστές, δικαστικούς υπαλλήλους και πολίτες στοχοποίηση των χώρων απονομής δικαιοσύνης.

Εκτιθέμεθα όλοι καθημερινά σε κίνδυνο, ακόμη και της ζωής μας, εργαζόμενοι σε κτήρια:Play Video

• Όπου διαπιστώνεται απουσία ουσιαστικού ελέγχου (εν προκειμένω οι χώροι του πρώην Ειρηνοδικείου).

• Όπου η αστυνόμευση αδυνατεί να προλάβει βίαια ξεσπάσματα.

Επισημαίνουμε ότι στο Εφετείο της Αθήνας πράγματι έχουν καταβληθεί προσπάθειες από τη Διοίκηση για τον όσο το δυνατόν καλύτερη αστυνόμευση και έλεγχο. Την ίδια προσπάθεια μπορούμε να πούμε ότι διαπιστώνουμε και για τον χώρο της Ευελπίδων.

Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για το Ειρηνοδικείο. Και όχι μόνον εκ αποτελέσματος. Δεν είναι δυνατόν να συζητούμε για «εκσυγχρονισμό της δικαιοσύνης» και «ψηφιακά άλματα», όταν ένας πολίτης κυκλοφορεί με όπλο μέσα σε δημόσιες υπηρεσίες και δικαστικά μέγαρα.

Η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων απαιτεί άμεσα:

• Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και τοποθέτηση σύγχρονων συστημάτων ελέγχου (X-ray, ανιχνευτές μετάλλων) σε όλα τα δικαστικά μέγαρα της επικράτειας, χωρίς εξαιρέσεις.

• Ενίσχυση της φύλαξης από την δικαστική αστυνομία.

Θα περιμένουμε να θρηνήσουμε θύματα για να ληφθούν οι αποφάσεις για το αυτονόητο;».

Πρόεδροι Δικηγορικών Συλλόγων: Επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων ασφαλείας

Η συντονιστική επιτροπή των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος με αφορμή την σημερινή ένοπλη επίθεση και τον τραυματισμό τεσσάρων δικαστικών υπαλλήλων στα δικαστήρια της Αθήνας, με ανακοίνωσή της ζητάει την λήψη κατάλληλων μέτρων ασφαλείας στα δικαστήρια.

Αναλυτικότερα, η συντονιστική επιτροπή των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αναφέρει:

«Με αφορμή την ένοπλη επίθεση και τον τραυματισμό τεσσάρων δικαστικών υπαλλήλων στο χώρο των δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Αθηνών επισημαίνει «για μία ακόμη φορά την ανάγκη λήψης των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι στην απονομή της δικαιοσύνης (λειτουργοί, συλλειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, διάδικοι) να ασκούν ασφαλείς και απρόσκοπτα τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους.

Αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι τα πολυδιαφημιζόμενα μέτρα ασφαλείας δεν παρέχουν την επιβαλλόμενη ασφάλεια. Η σημερινή εικόνα δεν συνάδει με τον νομικό μας πολιτισμό και δεν πρέπει να επαναληφθεί.

Η συντονιστική επιτροπή εκφράζει τη συμπαράστασή της στους τραυματίες δικαστικούς υπαλλήλους και ζητά την άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες τελέστηκε η σημερινή ένοπλη επίθεση και την απόδοση ευθυνών όπου ανήκουν».

