Συνελήφθη η μητέρα του αγοριού που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές στη μητέρα του 5 ετών αγοριού, που πετούσε αντικείμενα στον δρόμο, επειδή το είχαν αφήσει μόνο του στο σπίτι.

Σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τρίτης (28/4) στη Θεσσαλονίκη.

Ο μικρός αρχικά πετούσε νερό με το λάστιχο στη συνέχεια άρχισε να πετάει παιχνίδια, κουβάδες ακόμα και μία ηλεκτρική σκούπα.

Αστυνομικοί κατάφεραν να μπουν στο διαμέρισμα από διπλανό σπίτι, καθώς η εξώπορτα ήταν κλειδωμένη και να τον απομακρύνουν.

