search
ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 14:57
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: 5χρονος πετούσε από το μπαλκόνι αντικείμενα στον δρόμο – Μέχρι και… ηλεκτρική σκούπα (Video)

thessaloniki-paidi-mpalkoni-petaei-pragmata-1

Συναγερμός στις αρχές στη Θεσσαλονίκη, καθώς ένα παιδάκι, που φέρεται να ήταν μόνο στο σπίτι, άρχισε να πετάει από το μπαλκόνι αντικείμενα στον δρόμο.

Το 5χρονο παιδάκι βγήκε στο μπαλκόνι του ρετιρέ της οικογένειας στη Βασ. Γεωργίου και… ξεκίνησε ρίχνοντας νερό με το λάστιχο στον δρόμο, για να συνεχίσει με αντικείμενα.

Ο πιτσιρικάς «μαζεύτηκε» μετά από 45 λεπτά και επέμβαση της Αστυνομίας, η οποία απέκλεισε την περιοχή και προσέγγισε, σύμφωνα με τα Voria.gr και Thestival.gr.

Σύμφωνα με κάποιες πληροφοίες, στη συνέχεια έφτασε η μητέρα του παιδιού στο σπίτι, ωστόσο φωτογραφίες δείχνουν αστυνομικούς να κρατούν στην αγκαλιά τους τον 5χρονο που κρατά το λούτρινο δεινοσαυράκι του στο χέρι και να το μεταφέρουν σε ασφαλές μέρος.

Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο μικρός βρέθηκε μόνος του.

Σκουπίδια, κουβάδες και… ηλεκτρική σκούπα

Όπως αναφέρει το thestival.gr, σύμφωνα με γείτονες, «ξεκίνησε το παιδί να ρίχνει νερό με το λάστιχο και φωνάζαμε από κάτω “σταμάτα”, μήπως και κανένας ενήλικας τον καταλάβει. Στη συνέχεια σταμάτησε να ρίχνει νερό και μετά με το που διαπίστωσε ότι δεν έχει άλλο νερό, άρχισε να ρίχνει πράγματα.

Σκουπίδια, κουβάδες, πέτρες, ακόμα και… σκούπα ηλεκτρική. Τρομάξαμε, κάποιοι κάλεσαν την ΕΛ.ΑΣ. Ήταν πολύ σοκαριστικό. Μάλιστα, απ’ ό,τι είδαμε, η Αστυνομία μπήκε από το δίπλα διαμέρισμα για να σταματήσει το παιδί».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
FAMELLOS_VOULI
parastasi-new
680654317_1369514078545807_6755104846433707663_n
sakis arnaoutoglou epitropi 2026
ert_ktirio_new
Δείτε όλες τις ειδήσεις
ilikiomenoi-new
tzavelas- tasoylas- tsoykala – marinakis- new
PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
efka-pirovolismoi
stelios loymakis 2
Δείτε όλες τις ειδήσεις

FAMELLOS_VOULI
parastasi-new
680654317_1369514078545807_6755104846433707663_n
1 / 3