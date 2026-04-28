Συναγερμός στις αρχές στη Θεσσαλονίκη, καθώς ένα παιδάκι, που φέρεται να ήταν μόνο στο σπίτι, άρχισε να πετάει από το μπαλκόνι αντικείμενα στον δρόμο.

Το 5χρονο παιδάκι βγήκε στο μπαλκόνι του ρετιρέ της οικογένειας στη Βασ. Γεωργίου και… ξεκίνησε ρίχνοντας νερό με το λάστιχο στον δρόμο, για να συνεχίσει με αντικείμενα.

Ο πιτσιρικάς «μαζεύτηκε» μετά από 45 λεπτά και επέμβαση της Αστυνομίας, η οποία απέκλεισε την περιοχή και προσέγγισε, σύμφωνα με τα Voria.gr και Thestival.gr.

Σύμφωνα με κάποιες πληροφοίες, στη συνέχεια έφτασε η μητέρα του παιδιού στο σπίτι, ωστόσο φωτογραφίες δείχνουν αστυνομικούς να κρατούν στην αγκαλιά τους τον 5χρονο που κρατά το λούτρινο δεινοσαυράκι του στο χέρι και να το μεταφέρουν σε ασφαλές μέρος.

Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο μικρός βρέθηκε μόνος του.

Σκουπίδια, κουβάδες και… ηλεκτρική σκούπα

Όπως αναφέρει το thestival.gr, σύμφωνα με γείτονες, «ξεκίνησε το παιδί να ρίχνει νερό με το λάστιχο και φωνάζαμε από κάτω “σταμάτα”, μήπως και κανένας ενήλικας τον καταλάβει. Στη συνέχεια σταμάτησε να ρίχνει νερό και μετά με το που διαπίστωσε ότι δεν έχει άλλο νερό, άρχισε να ρίχνει πράγματα.

Σκουπίδια, κουβάδες, πέτρες, ακόμα και… σκούπα ηλεκτρική. Τρομάξαμε, κάποιοι κάλεσαν την ΕΛ.ΑΣ. Ήταν πολύ σοκαριστικό. Μάλιστα, απ’ ό,τι είδαμε, η Αστυνομία μπήκε από το δίπλα διαμέρισμα για να σταματήσει το παιδί».

