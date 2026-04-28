Ο 89χρονος, μια μέρα πριν το περιστατικό, επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό ξανά το Εφετείο – «Θα δείτε αύριο τι θα κάνω» (video)

Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 89χρονου, που σήμερα το πρωί πυροβόλησε και τραυμάτισε πέντε ανθρώπους, στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Εφετείο στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, χθες Δευτέρα ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό ξανά το Εφετείο της οδού Λουκάρεως και να είπε στον οδηγό: «Θα δείτε αύριο τι θα κάνω».

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες αναμένεται να εξεταστούν από τις Αρχές. Ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να είναι ρακοσυλλέκτης και μέχρι πρότινος να φιλοξενούνταν από κάποια ανιψιά του.

Παράλληλα, ο ηλικιωμένος -μετά την επίθεση στο Εφετείο- έβγαλε κάτι επιστολές και τις πέταξε στον χώρο. «Σε αυτά θα βρείτε τους λόγους που έκανα την πράξη μου», φέρεται να είπε σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Κλήση στην αστυνομία από συγγενικό πρόσωπο

Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές τις οποίες επικαλείται ο ΣΚΑΪ, αναφέρουν πως όταν έγιναν οι κλήσεις στην αστυνομία, ο δράστης είχε φύγει από τα σημεία των επιθέσεών του.

Παράλληλα όμως με το δεύτερο περιστατικό, το κέντρο της αστυνομίας φέρεται να δέχθηκε κλήση από άτομο που δήλωνε συγγενής και ανέφερε πως ο δράστης είναι άτομο που στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό κατάστημα.

