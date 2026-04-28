ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 17:34
28.04.2026 15:47

Ο 89χρονος, μια μέρα πριν το περιστατικό, επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό ξανά το Εφετείο – «Θα δείτε αύριο τι θα κάνω» (video)

89xronos_efka_efeteio_2804_1920-1080_new

Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 89χρονου, που σήμερα το πρωί πυροβόλησε και τραυμάτισε πέντε ανθρώπους, στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Εφετείο στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, χθες Δευτέρα ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό ξανά το Εφετείο της οδού Λουκάρεως και να είπε στον οδηγό: «Θα δείτε αύριο τι θα κάνω».

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες αναμένεται να εξεταστούν από τις Αρχές. Ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να είναι ρακοσυλλέκτης και μέχρι πρότινος να φιλοξενούνταν από κάποια ανιψιά του.

Παράλληλα, ο ηλικιωμένος -μετά την επίθεση στο Εφετείο- έβγαλε κάτι επιστολές και τις πέταξε στον χώρο. «Σε αυτά θα βρείτε τους λόγους που έκανα την πράξη μου», φέρεται να είπε σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Κλήση στην αστυνομία από συγγενικό πρόσωπο

Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές τις οποίες επικαλείται ο ΣΚΑΪ, αναφέρουν πως όταν έγιναν οι κλήσεις στην αστυνομία, ο δράστης είχε φύγει από τα σημεία των επιθέσεών του.

Παράλληλα όμως με το δεύτερο περιστατικό, το κέντρο της αστυνομίας φέρεται να δέχθηκε κλήση από άτομο που δήλωνε συγγενής και ανέφερε πως ο δράστης είναι άτομο που στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό κατάστημα.

google_news_icon

thessaloniki_ekav_2908_1920-1080_new
theodorikakos thessalia 99- n ew
Ozgiour-Frehat
gerasimos papadopoulos 5543- new
dikastiria epithesi 99- new
PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
ilikiomenoi-new
tzavelas- tasoylas- tsoykala – marinakis- new
89xronos_ELAS
stelios loymakis 2
thessaloniki_ekav_2908_1920-1080_new
theodorikakos thessalia 99- n ew
Ozgiour-Frehat
