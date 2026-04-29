Τραγωδία στην Εύβοια: 34χρονη εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της

Με ένα ιδιαίτερα σοκαριστικό θέαμα ήρθε αντιμέτωπος ο σύντροφος μιας 34χρονης γυναίκας στην Εύβοια, καθώς την εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι όπου διέμενε.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, το βράδυ της Τρίτης, 28/4, η νεαρή γυναίκα βρέθηκε νεκρή από τον σύντροφό της, σε κατοικία που βρίσκεται σε περιοχή του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού.

Η 34χρονη ζούσε σε χωριό της περιοχής, ενώ οι συνθήκες θανάτου της δεν έχουν μέχρι στιγμής αποσαφηνιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις, με τις Αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνα και να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τον θάνατο της 34χρονης.

Κρήτη: Ώρες αγωνίας για τον 4χρονο που δέχτηκε επίθεση σκύλου – Υπεβλήθη σε αλλεπάλληλα χειρουργεία, φέρει πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι

Τέμπη: «Γνώριζαν όλοι και δεν έπραξαν» – Ο επιθεωρητής κυκλοφορίας Λάρισας μηνύει το δημόσιο

Φυσίγγια στο γραφείο εισαγγελέα είχε αφήσει ο 89χρονος που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ – Από τη μαύρη αγορά τα όπλα











