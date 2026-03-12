Προφυλακίστηκε ο 27χρονος που παρέσυρε και σκότωσε 25χρονο στη Θεσσαλονίκη: «Δεν έκανα κόντρες, μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση του»

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 27χρονος οδηγός που κατηγορείται ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητο και τραυμάτισε θανάσιμα 25χρονο στην περιοχή της Πολίχνης στη Θεσσαλονίκη.



Ο κατηγορούμενος, ο οποίος διώκεται για το κακούργημα της επικίνδυνης οδήγησης με αποτέλεσμα τον θάνατο, έδωσε σήμερα εξηγήσεις για τη φονική παράσυρση και ύστερα, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, πήρε τον δρόμο για τη φυλακή.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος ισχυρίστηκε στην απολογία του ενώπιον ανακριτή πως δεν έκανε κόντρες και τόνισε πως δεν ήθελε να προκαλέσει τροχαίο. «Είμαι μετανιωμένος για όλα όσα συνέβησαν. Λυπάμαι πολύ. Έχασα με κάποιο τρόπο τον έλεγχο, δεν θυμάμαι ακριβώς πως έγινε και λόγω της απειρίας μου στην οδήγηση το αυτοκίνητο εξετράπη πάνω στο πεζοδρόμιο. Δεν έκανα καμία κόντρα, δεν έχω την οδηγική εμπειρία για να κάνω κόντρες. Είμαι συντετριμμένος για το κακό που έγινε. Μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση του. Αναγνωρίζω το κακό που συνέβη αλλά δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να προκαλέσω τροχαίο», φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του.

Η αδερφή του οδηγού από την φονική παράσυρση στην Πολίχνη, σε δηλώσεις της, που παρουσίασε το thestival.gr ανέφερε «είμαστε εδώ να στηρίξουμε τον αδερφό μας, όλη η οικογένεια. Συλλυπητήρια στην οικογένεια που έχασε το παιδάκι τους. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι, ο αδερφός μου είναι πολύ στεναχωρημένος είναι ψυχολογικά χάλια γιατί δεν ήθελε να προκαλέσει αυτό το ατύχημα, σε καμία περιπτωση δεν έκανε κόντρες. Θα κάνω τον κόσμο άνω κάτω για να αποδειχθεί και να δημοσιοποιηθεί ότι δεν έκανε κόντρες γιατί δεν έκανε. Χάθηκε μια ζωή εννοείται άθελα του αδελφού μου, είναι ένα ήρεμο παιδί τώρα απολύθηκε από στρατό. Είναι πολύ δύσκολο ο ίδιος δε μιλάει πολύ είναι ψυχολογικά χάλια, σήμερα έχει τα γενέθλια του, κλείνει τα 27 του. Είναι πολύ τραγικό για το παιδί που έχασε τη ζωή του, έχω και γω παιδιά το σκέφτομαι, βγαίνουν περπατάνε, αλλά σε καμία περιπτωση δεν ήθελε να προκαλέσει αυτό το ατύχημα. Ηταν εκεί γιατί πήγε να πάρει τον φίλο του για να πάνε για καφέ. Ηταν ένα αυτοκίνητο γκρι, χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς, ήταν από πίσω του και τον πίεζε, νευρίασε αυτός επειδή είναι και ανηφόρα πήρε ταχύτητα και του έφυγε το αυτοκίνητο χωρίς να ξέρει για ποιο λόγο, δε θυμάται τίποτα και έχασε τον έλεγχο, φανταστείτε αυτός είπε ότι ερχόταν αντίθετα γιατί δε θυμάται τίποτα. Πήρε την μαμά, μάνα χτύπησα της είπε και είναι δύο παιδιά και το ένα δε κουνιέται».

Την ίδια ώρα, ο 24χρονος που παρασύρθηκε μαζί με τον 25χρονο συνεχίζει να νοσηλεύεται, έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του, ενώ σήμερα πραγματοποιήθηκε και η κηδεία του 25χρονου Γρηγόρη.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι διέρρηξαν φορτηγό και άρπαξαν εξοπλισμό αξίας 40.000 ευρώ

Θεσσαλονίκη: Κούρεψε την κόρη της επειδή ήταν άτακτη – Στο αυτόφωρο 33χρονη μητέρα, συνελήφθη και ο 19χρονος γιος της

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στα σύνορα Ευρυτανίας και Καρδίτσας





