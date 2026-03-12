Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στα σύνορα Ευρυτανίας και Καρδίτσας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ισχυρή σεισμική δόνηση καταγράφηκε πριν από λίγο στην περιοχή μεταξύ της Καρδίτσας και της Ευρυτανίας.
Σύμφωνα με το Γεωδυμανικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε ένταση 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρό του εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ραπτόπουλου Ευρυτανίας. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 13,7 χιλιόμετρα.
