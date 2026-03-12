Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στα σύνορα Ευρυτανίας και Καρδίτσας

Ισχυρή σεισμική δόνηση καταγράφηκε πριν από λίγο στην περιοχή μεταξύ της Καρδίτσας και της Ευρυτανίας.

Σύμφωνα με το Γεωδυμανικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε ένταση 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρό του εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ραπτόπουλου Ευρυτανίας. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 13,7 χιλιόμετρα.

Διαβάστε επίσης:

Δικογραφία σε βάρος 34χρονου για συκοφαντική δυσφήμιση του Άδωνι Γεωργιάδη μέσω διαδικτύου

Αντιπολεμικό συλλαλητήριο το απόγευμα στο Σύνταγμα – Η ΕΛΑΣ κλείνει το Μετρό του Συντάγματος

Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία αγροτών με τρακτέρ στα εγκαίνια της Agrotica