Αντιπολεμικό συλλαλητήριο το απόγευμα – Η ΕΛΑΣ κλείνει το Μετρό του Συντάγματος

Αντιπολεμικό συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για σήμερα το απόγευμα στις 19.00 στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως ενημέρωσε, το πρωί της Πέμπτης (12/3), η ΣΤΑΣΥ, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα θα κλείσει στις 17:30 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Το κάλεσμα σε αντιπολεμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος, έχουν απευθύνει κόμματα, αριστερές οργανώσεις και συλλογικότητες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Θα ακολουθήσει και πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία.

