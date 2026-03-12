search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 09:16
ΕΛΛΑΔΑ

12.03.2026 08:57

Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία αγροτών με τρακτέρ στα εγκαίνια της Agrotica

12.03.2026 08:57
AFROTICA_TRAKTER
αρχείου Eurokinissi

Αγωνιστικό «παρών» με τα τρακτέρ τους αναμένεται να δώσουν οι αγρότες στην έκθεση Agrotica που εγκαινιάζεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή. Η έκθεση φιλοξενεί 1.520 εκθέτες από 42 χώρες, καλύπτοντας 38.000 τετραγωνικά μέτρα καθαρού εκθεσιακού χώρου.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιήσει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, στις 19:00, ενώ σύμφωνα με το voria.gr στις 17:00 αγρότες θα συγκεντρωθούν με τα τρακτέρ τους στο πάρκο της ΧΑΝΘ.

Αγροτικοί Σύλλογοι και Ομοσπονδίες των αγροτοκτηνοτρόφων από διάφορες περιοχές της χώρας, που συντονίζουν τη δράση τους μέσα από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, αναμενεται να βρεθούν στη σημερινή διαμαρτυρία.

Ηράκλειο: Του έκλεισαν τον δρόμο και του άρπαξαν μεγάλο χρηματικό ποσό – Τι καταγγέλλει οδηγός φορτηγού

Ο «πόλεμος των σχολείων»: Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές σε έναν φαύλο κύκλο αντιπαραθέσεων, βίας και μετάθεσης ευθυνών

Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: Αρχίζουν οι αιτήσεις – Πότε είναι οι ημερομηνίες των τεστ

