Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία αγροτών με τρακτέρ στα εγκαίνια της Agrotica

Αγωνιστικό «παρών» με τα τρακτέρ τους αναμένεται να δώσουν οι αγρότες στην έκθεση Agrotica που εγκαινιάζεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή. Η έκθεση φιλοξενεί 1.520 εκθέτες από 42 χώρες, καλύπτοντας 38.000 τετραγωνικά μέτρα καθαρού εκθεσιακού χώρου.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιήσει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, στις 19:00, ενώ σύμφωνα με το voria.gr στις 17:00 αγρότες θα συγκεντρωθούν με τα τρακτέρ τους στο πάρκο της ΧΑΝΘ.

Αγροτικοί Σύλλογοι και Ομοσπονδίες των αγροτοκτηνοτρόφων από διάφορες περιοχές της χώρας, που συντονίζουν τη δράση τους μέσα από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, αναμενεται να βρεθούν στη σημερινή διαμαρτυρία.

