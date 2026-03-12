Ηράκλειο: Του έκλεισαν τον δρόμο και του άρπαξαν μεγάλο χρηματικό ποσό – Τι καταγγέλλει οδηγός φορτηγού

Σε συναγερμό είναι η αστυνομία στο Ηράκλειο της Κρήτης, έπειτα από ληστεία που διαπράχθηκε χθες το πρωί, στην περιοχή του Καρτερού σε βάρος 45χρονου οδηγού φορτηγού.

Όπως μεταδίδει το patris.gr, το θύμα κάλεσε το ίδιο την αστυνομία και κατήγγειλε το συμβάν. Οι δράστες φέρεται να του έστησαν καρτέρι και να τράπηκαν σε φυγή με λεία χιλιάδων ευρώ.

Το χρονικό

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, το θύμα εκτελούσε με το φορτηγό του δρομολόγιο από το Ηράκλειο στην Ιεράπετρα, για τη μεταφορά ζωοτροφών ενώ μετέφερε και σημαντικό ποσό.

Οι δράστες που επέβαιναν σε ένα όχημα, φέρεται να γνώριζαν το δρομολόγιο του καταγγέλλοντα και του έστησαν καρτέρι.

Σύμφωνα με το cretalive ο οδηγός του φορτηγού κινούμενος στην περιοχή του Καρτερού, στη διασταύρωση λίγο πριν στρίψει στο παλιό ΚΤΕΟ, είδε να κατεβαίνει ένα μαύρο 4χ4, το οποίο επίσης έστριψε προς την ίδια κατεύθυνση και προηγήθηκε. Κάνει λόγο για ένα μαύρο Nissan Navara, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα. Ο οδηγός του προπορευόμενου 4×4 κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα όταν ξαφνικά «έκοψε» τον δρόμο στον 45χρονο.

Ο οδηγός, όπως περιγράφει, παρέμεινε στο τιμόνι, ενώ οι άλλοι δύο αποβιβάστηκαν. Φορούσαν full face κουκούλες. Ο ένας, αυτός που κρατούσε πιστόλι, κινήθηκε προς την πλευρά του οδηγού. «Ξέρω τι έχεις, δώσε μου το» φέρεται να του είπε.

Ο άλλος δράστης έσπασε το τζάμι του συνοδηγού. Η κούτα τελικά παραδόθηκε στους κουκουλοφόρους δράστες, όπως καταθέτει ο οδηγός, οι οποίοι επιβιβάστηκαν στο 4×4, με τον οδηγό να κάνει αναστροφή.

Αναζητούνται από την Αστυνομία

Στη συνέχεια – σύμφωνα πάντα με την καταγγελία οι δράστες μπήκαν στο αγροτικό όχημα που οδηγούσε τρίτο άτομα και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από τις περιγραφές του θύματος οι δράστες, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, μιλούσαν ελληνικά και είναι νεαρής ηλικίας.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να βρουν την άκρη του νήματος μέσα από πληροφορίες, μαρτυρίες και κάμερες ασφαλείας, ακόμα και σε μεγάλη απόσταση.

