search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 09:15
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.03.2026 08:39

Ηράκλειο: Του έκλεισαν τον δρόμο και του άρπαξαν μεγάλο χρηματικό ποσό – Τι καταγγέλλει οδηγός φορτηγού

12.03.2026 08:39
peripoliko11
φωτογραφία αρχείου

Σε συναγερμό είναι η αστυνομία στο Ηράκλειο της Κρήτης, έπειτα από ληστεία που διαπράχθηκε χθες το πρωί, στην περιοχή του Καρτερού σε βάρος 45χρονου οδηγού  φορτηγού.

Όπως μεταδίδει το patris.gr, το θύμα κάλεσε το ίδιο την αστυνομία και κατήγγειλε το συμβάν. Οι δράστες φέρεται να του έστησαν καρτέρι και να τράπηκαν σε φυγή με λεία χιλιάδων ευρώ.

Το χρονικό

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, το θύμα εκτελούσε με το φορτηγό του δρομολόγιο από το Ηράκλειο στην Ιεράπετρα, για τη μεταφορά ζωοτροφών ενώ μετέφερε και σημαντικό ποσό.

Οι δράστες που επέβαιναν σε ένα όχημα, φέρεται να γνώριζαν το δρομολόγιο του καταγγέλλοντα και του έστησαν καρτέρι.

Σύμφωνα με το cretalive ο οδηγός του φορτηγού κινούμενος στην περιοχή του Καρτερού, στη διασταύρωση λίγο πριν στρίψει στο παλιό ΚΤΕΟ, είδε να κατεβαίνει ένα μαύρο 4χ4, το οποίο επίσης έστριψε προς την ίδια κατεύθυνση και προηγήθηκε. Κάνει λόγο για ένα μαύρο Nissan Navara, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα. Ο οδηγός του προπορευόμενου 4×4 κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα όταν ξαφνικά «έκοψε» τον δρόμο στον 45χρονο.

Ο οδηγός, όπως περιγράφει, παρέμεινε στο τιμόνι, ενώ οι άλλοι δύο αποβιβάστηκαν. Φορούσαν full face κουκούλες. Ο ένας, αυτός που κρατούσε πιστόλι, κινήθηκε προς την πλευρά του οδηγού. «Ξέρω τι έχεις, δώσε μου το» φέρεται να του είπε.

Ο άλλος δράστης έσπασε το τζάμι του συνοδηγού. Η κούτα τελικά παραδόθηκε στους κουκουλοφόρους δράστες, όπως καταθέτει ο οδηγός, οι οποίοι επιβιβάστηκαν στο 4×4, με τον οδηγό να κάνει αναστροφή.

Αναζητούνται από την Αστυνομία

Στη συνέχεια – σύμφωνα πάντα με την καταγγελία οι δράστες μπήκαν στο αγροτικό όχημα που οδηγούσε τρίτο άτομα και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από τις περιγραφές του θύματος οι δράστες, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, μιλούσαν ελληνικά και είναι νεαρής ηλικίας.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να βρουν την άκρη του νήματος μέσα από πληροφορίες, μαρτυρίες και κάμερες ασφαλείας, ακόμα και σε μεγάλη απόσταση.

Διαβάστε επίσης:

Ο «πόλεμος των σχολείων»: Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές σε έναν φαύλο κύκλο αντιπαραθέσεων, βίας και μετάθεσης ευθυνών

Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: Αρχίζουν οι αιτήσεις – Πότε είναι οι ημερομηνίες των τεστ

Βούλα: Νεκρή η 58χρονη οδηγός ταξί που συγκρούστηκε με ΙΧ στην παραλιακή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lifting_new
ΥΓΕΙΑ

Στοχευμένο λίφτινγκ: Πώς οι μικροεπεμβάσεις προσφέρουν φυσικό αποτέλεσμα

bombardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζεται για 13η ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν «κοντά στην ήττα», λέει ο Τραμπ – Επιθέσεις σε πλοία στον Περσικό Κόλπο – Όλες οι εξελίξεις

AFROTICA_TRAKTER
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία αγροτών με τρακτέρ στα εγκαίνια της Agrotica

xrimata-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων – Υπερκέρδη ολιγοπωλίων απέναντι σε μισθούς του 2009

syriza famellos – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Υψηλοί αντιπολιτευτικοί τόνοι με φόντο στρατηγική αμηχανία και εσωκομματικές τριβές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

syntaxiouxoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 09:13
lifting_new
ΥΓΕΙΑ

Στοχευμένο λίφτινγκ: Πώς οι μικροεπεμβάσεις προσφέρουν φυσικό αποτέλεσμα

bombardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζεται για 13η ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν «κοντά στην ήττα», λέει ο Τραμπ – Επιθέσεις σε πλοία στον Περσικό Κόλπο – Όλες οι εξελίξεις

AFROTICA_TRAKTER
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία αγροτών με τρακτέρ στα εγκαίνια της Agrotica

1 / 3