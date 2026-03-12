Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: Αρχίζουν οι αιτήσεις – Πότε είναι οι ημερομηνίες των τεστ

Αρχίζουν σήμερα Πέμπτη οι αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια, Πρότυπα Εκκλησιαστικά και Πειραματικά Σχολεία.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται σε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και είναι προσβάσιμη μέσω του https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων έως και την Πέμπτη 26/3 και ώρα 13:00.

Στον παραπάνω σύνδεσμο είναι αναρτημένες αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και το νομικό πλαίσιο που αφορούν στις διαδικασίες εισαγωγής στα Π.Σ., ΔΗΜ.Ω.Σ., Π.Ε.Σ. και ΠΕΙ.Σ..

H είσοδος στην Υπηρεσία γίνεται με τους κωδικούς TAXISNET του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλου προσώπου που έχει την επιμέλεια των μαθητών/τριών και υποβάλει την αίτηση.

Με την ίδια μία κοινή αίτηση, κάθε μαθητής/τρια μπορεί να είναι υποψήφιος/α σε έως δύο Πρότυπα Γυμνάσια ή δύο Πρότυπα Λύκεια, ένα Δημόσιο Ωνάσειο Γυμνάσιο ή ένα Δημόσιο Ωνάσειο Λύκειο, ένα Πρότυπο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο ή Γενικό Πρότυπο Εκκλησιαστικό Λύκειο και ένα Πειραματικό Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο.

Αν έχουν επιλεγεί ταυτόχρονα Πρότυπο ή Δημόσιο Ωνάσειο ή Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο, δηλώνεται η σειρά προτίμησης για τη φοίτηση στους παραπάνω τύπους σχολείων.

Από τις σχολικές μονάδες που έχουν δηλωθεί επιλέγεται υποχρεωτικά μόνο ένα Πρότυπο ή Δημόσιο Ωνάσειο ή Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο, στο οποίο ο/η υποψήφιος μαθητής/τρια επιθυμεί να είναι επιλαχών/ούσα.

Η κλήρωση για τα Πειραματικά Σχολεία

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και της απόδοσης του τυχαίου Αριθμού Προτεραιότητας, για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στα Π.Σ., ΔΗΜ.Ω.Σ. και Π.Ε.Σ., είναι η Παρασκευή 24/4/2026.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία είναι το Σάββατο 25/4/2026. Στη δοκιμασία, οι μαθητές /τριες αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό ή το Γυμνάσιο κατά περίπτωση σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας και μαθηματικών εννοιών.

Οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν συγκεκριμένη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.

Τα τεστ για τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα πρότυπα εκκλησιαστικά Σχολεία είναι, επίσης, το Σάββατο 25 Απριλίου 2026, καθώς η διαδικασία εισαγωγής στα ανωτέρω αχολεία πραγματοποιείται παράλληλα με τη διαδικασία εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία.

Στην ως άνω δοκιμασία, οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε δεξιότητες σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας, μαθηματικών εννοιών και Θρησκευτικών που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο κατά περίπτωση.

Οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν συγκεκριμένη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.

Τα τεστ για τα Ωνάσεια

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων για εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία είναι η Κυριακή 26/4/2026.

Με τη διαδικασία αυτή, οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο κατά περίπτωση σχετικές με την Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά.

Αντικείμενο της γραπτής δοκιμασίας (τεστ) είναι στοιχεία, τα οποία οι μαθητές/τριες ήδη έχουν επεξεργασθεί και γνωρίζουν από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο κατά περίπτωση.

Ως εκ τούτου, δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης από τα σχολικά εγχειρίδια και οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.

