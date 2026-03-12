Σεισμός στα Ιωάννινα: Κλειστά έως τις 20 Μαρτίου τα σχολεία μετά από ελέγχους ασφαλείας

Μετά τον σεισμό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, ο Δήμος Ιωαννιτών προχωρά σε αυστηρούς ελέγχους των σχολικών μονάδων για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Σύσκεψη υπό τον Δήμαρχο Θωμά Μπέγκα πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο, με τη συμμετοχή αντιδημάρχων, εκπροσώπων των σχολικών επιτροπών, διευθυντριών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στελεχών των τεχνικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, μικτά κλιμάκια του Δήμου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήματος Ηπείρου έχουν πραγματοποιήσει αυτοψίες σε σχολεία, ενώ αναμένονται δευτεροβάθμιοι έλεγχοι από την Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

Ποια σχολεία θα είναι κλειστά

Στο πλαίσιο αυτό, τα παρακάτω σχολεία θα παραμείνουν κλειστά έως Παρασκευή (20/3):

Πρότυπο Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής

3ο Δημοτικό «Μαρούτσειο»

7ο Δημοτικό «Παυλίδειος Σχολή» και 4ο Νηπιαγωγείο (συστεγάζονται)

Ειδικό Νηπιαγωγείο που συστεγάζεται με τα παραπάνω

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιωαννίνων

5ο Δημοτικό «Βαλάνειος Σχολή»

Γυμνάσιο Πεδινής

Ο Δήμος Ιωαννιτών υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται με βασικό γνώμονα την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας και καλεί τους γονείς και τους μαθητές να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

