ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 01:51
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

12.03.2026 00:43

Φωτιά σε κατάστημα με ηλεκτρικά σκούτερ στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου

12.03.2026 00:43
pyrosvestiki
φωτογραφία αρχείου

Φωτιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Τετάρτης, 11/3, σε χώρο εμπορίου επί της λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 23:00 σε κατάστημα με ηλεκτρικά σκούτερ, ενώ δεν υπήρξαν εγκλωβισμένα άτομα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, και συγκεκριμένα 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα, οι οποίες προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς.

Από την πυρκαγιά η επιχείρηση υπέστη πολύ σοβαρές ζημιές, με τις φλόγες να καταστρέφουν μεγάλο μέρος του καταστήματος. Παράλληλα, στο σημείο κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς δύο άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα.

