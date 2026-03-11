search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 00:15
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.03.2026 23:52

Βίντεο ντοκουμέντο: 20χρονος χωρίς δίπλωμα παρέσυρε ηλικιωμένη στον Πειραιά και προσπάθησε να διαφύγει

11.03.2026 23:52
parasyrsi peiraias

Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση ηλικιωμένης γυναίκας στον Πειραιά, που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, έφερε στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ, καταγράφοντας τη στιγμή που ο 20χρονος οδηγός χάνει τον έλεγχο του οχήματος και προκαλεί αλλεπάλληλες συγκρούσεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10:30 το πρωί της Τρίτης, όταν ο 20χρονος οδηγός αποχωρούσε από βενζινάδικο που βρίσκεται στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου στον Πειραιά.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο νεαρός οδηγός έβαλε όπισθεν, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, παρέσυρε ηλικιωμένη γυναίκα και κατέληξε πάνω σε βαν.

Η τρελή πορεία και η προσπάθεια διαφυγής

Μετά το περιστατικό, ο οδηγός επιχείρησε να διαφύγει από το σημείο προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη. Στην προσπάθειά του έβαλε ξανά όπισθεν, χτυπώντας ένα μηχανάκι αλλά και την τζαμαρία ενός φαρμακείου.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που το όχημα κινείται με όπισθεν και καταλήγει πάνω στην τζαμαρία του καταστήματος.

Μέχρι να φτάσει στο σπίτι του, ο 20χρονος προκάλεσε ζημιές σε ακόμη έξι οχήματα.

Χωρίς δίπλωμα ο 20χρονος

Αστυνομικοί της Τροχαίας ενημερώθηκαν για το συμβάν και εξαπέλυσαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του οδηγού. Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 20χρονος δεν διέθετε άδεια οδήγησης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, εγκατάλειψη, πρόκληση σωματικών βλαβών και πρόκληση φθορών, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πειραιά.

Η ηλικιωμένη γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Διαβάστε επίσης

Δίκη Χρυσής Αυγής: Στη φυλακή και η Ελένη Ζαρούλια μετά την απόφαση του Εφετείου – Πόσοι ακολουθούν, αναλυτικά οι ποινές

Βίντεο ντοκουμέντο από τη θανατηφόρα παράσυρση στην Πολίχνη – Εξετάζεται το σενάριο να έκαναν κόντρες 

Χρυσή Αυγή: Το ξέσπασμα της Μάγδας Φύσσα μετά την απόφαση του Εφετείου – «Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω, νικήσαμε»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parasyrsi peiraias
ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: 20χρονος χωρίς δίπλωμα παρέσυρε ηλικιωμένη στον Πειραιά και προσπάθησε να διαφύγει

trump netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Τραμπ και Νετανιάχου διαφωνούν για το τέλος του πολέμου με το Ιράν

afisa-iran-pirinika
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Ψέμα οι κατηγορίες για πυρηνικά όπλα» – Ο πόλεμος στοχεύει την Κίνα και τα πετρελαϊκά αποθέματα, λέει η Τεχεράνη

sms-apati-new
ΕΛΛΑΔΑ

Προειδοποίηση ΕΛ.ΑΣ.: Απάτη με SMS για τροχονομικά πρόστιμα – Μην πατάτε τους συνδέσμους

livanos
ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο σφυροκόπημα στο νότιο Λίβανο, επίθεση στο Ισραήλ από Ιράν-Χεζμπολάχ – Οι όροι της Τεχεράνης για το τέλος του πολέμου – Live οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

syntaxiouxoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 00:05
parasyrsi peiraias
ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: 20χρονος χωρίς δίπλωμα παρέσυρε ηλικιωμένη στον Πειραιά και προσπάθησε να διαφύγει

trump netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Τραμπ και Νετανιάχου διαφωνούν για το τέλος του πολέμου με το Ιράν

afisa-iran-pirinika
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Ψέμα οι κατηγορίες για πυρηνικά όπλα» – Ο πόλεμος στοχεύει την Κίνα και τα πετρελαϊκά αποθέματα, λέει η Τεχεράνη

1 / 3