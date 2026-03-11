Βίντεο ντοκουμέντο: 20χρονος χωρίς δίπλωμα παρέσυρε ηλικιωμένη στον Πειραιά και προσπάθησε να διαφύγει

Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση ηλικιωμένης γυναίκας στον Πειραιά, που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, έφερε στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ, καταγράφοντας τη στιγμή που ο 20χρονος οδηγός χάνει τον έλεγχο του οχήματος και προκαλεί αλλεπάλληλες συγκρούσεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10:30 το πρωί της Τρίτης, όταν ο 20χρονος οδηγός αποχωρούσε από βενζινάδικο που βρίσκεται στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου στον Πειραιά.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο νεαρός οδηγός έβαλε όπισθεν, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, παρέσυρε ηλικιωμένη γυναίκα και κατέληξε πάνω σε βαν.

Η τρελή πορεία και η προσπάθεια διαφυγής

Μετά το περιστατικό, ο οδηγός επιχείρησε να διαφύγει από το σημείο προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη. Στην προσπάθειά του έβαλε ξανά όπισθεν, χτυπώντας ένα μηχανάκι αλλά και την τζαμαρία ενός φαρμακείου.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που το όχημα κινείται με όπισθεν και καταλήγει πάνω στην τζαμαρία του καταστήματος.

Μέχρι να φτάσει στο σπίτι του, ο 20χρονος προκάλεσε ζημιές σε ακόμη έξι οχήματα.

Χωρίς δίπλωμα ο 20χρονος

Αστυνομικοί της Τροχαίας ενημερώθηκαν για το συμβάν και εξαπέλυσαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του οδηγού. Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 20χρονος δεν διέθετε άδεια οδήγησης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, εγκατάλειψη, πρόκληση σωματικών βλαβών και πρόκληση φθορών, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πειραιά.

Η ηλικιωμένη γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

