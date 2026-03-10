search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 00:37
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.03.2026 23:15

Χάος στον Πειραιά: 20χρονος χωρίς δίπλωμα χτύπησε πεζή, συγκρούστηκε με 8 οχήματα και κατέληξε σε κατάστημα

10.03.2026 23:15
peripoliko new

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης, 10/3, στην Αστυνομία, όταν ένας 20χρονος οδηγός, χωρίς να διαθέτει δίπλωμα, προκάλεσε σειρά από τροχαία ατυχήματα στο κέντρο του Πειραιά, εγκαταλείποντας συνεχώς τα σημεία των συγκρούσεων.

Το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις 15:00 επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, όπου ο νεαρός παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μία 78χρονη γυναίκα, την οποία εγκατέλειψε. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη συνέχεια ο οδηγός απομακρύνθηκε από το σημείο, αλλά έχασε τον έλεγχο του οχήματος, συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο και προσέκρουσε σε σταθμευμένη μοτοσικλέτα και σε κατάστημα, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

Παρά τα διαδοχικά ατυχήματα, ο νεαρός εγκατέλειψε ξανά την περιοχή και συνέχισε την πορεία του.

Δεν γνώριζε να οδηγεί

Η διαδρομή του 20χρονου συνεχίστηκε προς την Πειραϊκή, όπου προσέκρουσε σε έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας νέες φθορές, πριν φύγει και πάλι από το σημείο.

Τελικά, το όχημά του ακινητοποιήθηκε και οι άνδρες της Τροχαίας κατάφεραν να τον εντοπίσουν λίγο πριν φτάσει στο σπίτι του, προχωρώντας στη σύλληψή του.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 20χρονος δεν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, όμως από τα πρώτα στοιχεία προέκυψε ότι δεν γνώριζε να οδηγεί.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, εγκατάλειψη τροχαίου, πρόκληση σωματικών βλαβών και πρόκληση φθορών, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πειραιά.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 27χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του ΙΧ του, καβάλησε πεζοδρόμιο και σκότωσε 25χρονο πεζό

Πέθανε ο αστυνομικός που είχε ενημερωθεί με καθυστέρηση ενός έτους από το 424 ΓΝΣΘ ότι έπασχε από καρκίνο

Ιωάννινα: Δήθεν μοναχός έπαιρνε χρήματα από πιστούς, τάχα για ανέγερση κελιών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mesi-anatoli-234
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν για τις νάρκες στα Στενά του Ορμούζ – Μαζική επίθεση των IDF στην Τεχεράνη, χτυπήματα και στον Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

pyromaxika
ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: «Εκτόξευση» στις εξαγωγές όπλων το 2025

dorcey osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: «Καταιγιστικός» Ολυμπιακός στο Παρίσι, 104-87 την Παρί και δεύτερη θέση

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό – Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

donald_trump_2002
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ανοίγει το πρώτο διυλιστήριο πετρελαίου έπειτα από μισό αιώνα – Η ανακοίνωση Τραμπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

mesi-anatoli-234
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν για τις νάρκες στα Στενά του Ορμούζ - Μαζική επίθεση των IDF στην Τεχεράνη - Όλες οι εξελίξεις

iliaki-ekpobi-new
MEDIA

Μαρία Ηλιάκη: Ζήτησε συγγνώμη και αποχώρησε από το πλατό - «Θα σβήσω» (Video)

recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 00:32
mesi-anatoli-234
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν για τις νάρκες στα Στενά του Ορμούζ – Μαζική επίθεση των IDF στην Τεχεράνη, χτυπήματα και στον Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

pyromaxika
ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: «Εκτόξευση» στις εξαγωγές όπλων το 2025

dorcey osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: «Καταιγιστικός» Ολυμπιακός στο Παρίσι, 104-87 την Παρί και δεύτερη θέση

1 / 3