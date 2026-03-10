Χάος στον Πειραιά: 20χρονος χωρίς δίπλωμα χτύπησε πεζή, συγκρούστηκε με 8 οχήματα και κατέληξε σε κατάστημα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης, 10/3, στην Αστυνομία, όταν ένας 20χρονος οδηγός, χωρίς να διαθέτει δίπλωμα, προκάλεσε σειρά από τροχαία ατυχήματα στο κέντρο του Πειραιά, εγκαταλείποντας συνεχώς τα σημεία των συγκρούσεων.

Το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις 15:00 επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, όπου ο νεαρός παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μία 78χρονη γυναίκα, την οποία εγκατέλειψε. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη συνέχεια ο οδηγός απομακρύνθηκε από το σημείο, αλλά έχασε τον έλεγχο του οχήματος, συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο και προσέκρουσε σε σταθμευμένη μοτοσικλέτα και σε κατάστημα, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

Παρά τα διαδοχικά ατυχήματα, ο νεαρός εγκατέλειψε ξανά την περιοχή και συνέχισε την πορεία του.

Δεν γνώριζε να οδηγεί

Η διαδρομή του 20χρονου συνεχίστηκε προς την Πειραϊκή, όπου προσέκρουσε σε έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας νέες φθορές, πριν φύγει και πάλι από το σημείο.

Τελικά, το όχημά του ακινητοποιήθηκε και οι άνδρες της Τροχαίας κατάφεραν να τον εντοπίσουν λίγο πριν φτάσει στο σπίτι του, προχωρώντας στη σύλληψή του.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 20χρονος δεν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, όμως από τα πρώτα στοιχεία προέκυψε ότι δεν γνώριζε να οδηγεί.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, εγκατάλειψη τροχαίου, πρόκληση σωματικών βλαβών και πρόκληση φθορών, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πειραιά.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 27χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του ΙΧ του, καβάλησε πεζοδρόμιο και σκότωσε 25χρονο πεζό

Πέθανε ο αστυνομικός που είχε ενημερωθεί με καθυστέρηση ενός έτους από το 424 ΓΝΣΘ ότι έπασχε από καρκίνο

Ιωάννινα: Δήθεν μοναχός έπαιρνε χρήματα από πιστούς, τάχα για ανέγερση κελιών