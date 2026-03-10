Πέθανε ο αστυνομικός που είχε ενημερωθεί με καθυστέρηση ενός έτους από το 424 ΓΝΣΘ ότι έπασχε από καρκίνο

Η τραγική ιστορία του Θωμά Πουλιόπουλου, του 55χρονου αστυνομικού που έμαθε με καθυστέρηση ενός έτους από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο ότι έπασχε από καρκίνο, έληξε με τον πιο θλιβερό τρόπο. Ο 55χρονος έχασε τη ζωή του, μετά από έναν ατέλειωτο Γολγοθά, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Το γεγονός αποκάλυψε σοβαρά προβλήματα στο νοσοκομείο, με πολλές παρόμοιες καταγγελίες να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Ο νομικός του συμπαραστάτης, Νίκος Διαλυνάς, εξέφρασε την οργή και τη λύπη του λέγοντας στο ThessPost.gr: «Το κρίμα στον λαιμό τους. Αυτό ισχύει για όσους είναι υπεύθυνοι για τον θάνατό του και γι’ αυτούς που προσπαθούν απεγνωσμένα να αποφύγουν τις ευθύνες τους. Εκτός από τους συγγενείς του και όλους όσους του συμπαραστάθηκαν στον Γολγοθά του, ο μόνος που μπορεί να έχει ήσυχη τη συνείδησή του είναι ο υπουργός άμυνας κ. Δένδιας. Οι υπόλοιποι να είναι βέβαιοι ότι θα μας βρουν μπροστά τους, και αυτό αποτελεί προσωπική υπόσχεση δική μου και του γραφείου μου. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του. Ο αγώνας συνεχίζεται».

Από την πλευρά της, η δικηγόρος Άρτεμις Διαλυνά υπογράμμισε: «Είναι τραγικό να χάνεται μία ζωή τόσο άδικα εν έτει 2026 από καθυστερημένη διάγνωση. Είμαστε δίπλα στην οικογένεια και θα παλέψουμε για τη δικαίωση της μνήμης του. Πραγματικά λυπάμαι για αυτόν τον άνθρωπο και για την οικογένειά του. Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει και συνεχίζει δυναμικά».

Τέλος, ο δικηγόρος Νάσος Διαλυνάς σημείωσε: «Εκφράζω και εγώ με τη σειρά μου τα βαθύτατα συλλυπητήρια. Θα ήθελα να πω ότι δεν μπορώ να ξεχάσω αυτή την έκφραση που είχε πει και σε προηγούμενες δηλώσεις του, αλλά και σε εμένα προσωπικά όταν ήρθε στο γραφείο μας: “Με εκτέλεσαν”. Είναι απαράδεκτο όλο αυτό που συνέβη. Ένας άνθρωπος αστυνομικός, που υπηρέτησε το σώμα με αξιοπρέπεια και προθυμία, να οδεύει προς τον θάνατο από ένα ιατρικό λάθος, σε νεαρή ηλικία και με πολύ επίπονο τρόπο. Το ακόμη πιο τραγικό είναι ότι αν όλα γίνονταν σωστά και όπως έπρεπε, ο άνθρωπος αυτός, όχι μόνο θα ζούσε, αλλά μπορεί ακόμη και να είχε ιαθεί. Για εμάς τώρα όλα ξεκινούν και θα αγωνιστούμε για να μην υπάρξουν τέτοια συμβάντα ξανά».

Η μάχη με τον καρκίνο και η επιδείνωση της υγείας του

Τον Οκτώβριο του 2025, ο Θωμάς Πουλιόπουλος είχε μιλήσει στο ThessPost.gr για την επιδείνωση της υγείας του: «Είμαι πολύ χάλια γιατί από τις 8 Αυγούστου είχα μία υποτροπή καθώς έπαθα ειλεό. Μπήκαν νέα οζίδια στο έντερο και λόγω αυτού του προβλήματος δεν μπορώ πλέον να τραφώ κανονικά και αναγκάζομαι να παίρνω μόνο υγρές τροφές».

Η εμφάνιση του ειλεού επιβάρυνε την ήδη αδύναμη κατάσταση της υγείας του λόγω του καρκίνου και των χημειοθεραπειών, αναγκάζοντάς τον σε έξι ημέρες νοσηλείας. Ο ίδιος είχε εκφράσει τον φόβο ότι το τέλος είχε φτάσει: «Βασανίζομαι, βασανίζομαι. Έφθασα στη σημείο να μην αντέχω άλλο. Σήμερα ευτυχώς μπορώ να μιλήσω κάπως, πριν από λίγες ημέρες, όμως, ήμουν τόσο χάλια που πίστευα ότι είχα τελειώσει. Προσευχόμουν στον Θεό και ήλπιζα να τα καταφέρω».

Παρά την κρισιμότητα της κατάστασης, δεν είχε χάσει το κουράγιο του για τη δικαστική διεκδίκηση: «Εγώ αυτό που επιδιώκω είναι ο καθένας να λάβει αυτό που του αναλογεί. Δεν θέλω να αδικηθεί κανείς. Δεν θέλω, όμως, κάποιοι να μείνουν στο απυρόβλητο και να την πληρώσουν κάποιοι άλλοι».

Η δύναμη από την αγάπη του κόσμου

Στον αγώνα του για δικαστική δικαίωση, ο Θωμάς Πουλιόπουλος έβρισκε καθημερινά δύναμη στην υποστήριξη απλών πολιτών. Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσής του, δεκάδες άνθρωποι τού έστελναν μηνύματα συμπαράστασης.

«Είναι πραγματικά πολύ συγκινητική η αγάπη που παίρνω από τον απλό κόσμο – ακόμη και από πολλά νέα παιδιά τα οποία, αν και δεν γνωρίζω, μου στέλνουν μηνύματα και βίντεο συμπαράστασης. Προχθές, πήγα στο ταχυδρομείο για μία δουλειά και μία γυναίκα, χωρίς να με ξέρει, μου είπε “Είσαι ο Θωμάς, να ξέρεις ότι σε έχω στις προσευχές μου”», είχε δηλώσει ο ίδιος στο ThessPost.gr.

Διαβάστε επίσης:

Ιωάννινα: Δήθεν μοναχός έπαιρνε χρήματα από πιστούς για τάχα ανέγερση κελιών

Mε καρκίνο διαγνώστηκε ο YouTuber Γιάννης Αεράκης: «Σύντομα θα με δείτε καραφλό – Θα βγούμε δυνατοί»

Έβριζαν, έδειχναν τα οπίσθιά τους, πετούσαν μπουκάλια: Tα σοκαριστικά σκηνικά που περιγράφει η καθηγήτρια Σοφία Χρηστίδου στο υπόμνημα της





