search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 15:42
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.10.2025 14:41

Θεσσαλονίκη: Επιδεινώθηκε σοβαρά η υγεία του αστυνομικού που έμαθε καθυστερημένα ότι πάσχει από καρκίνο

01.10.2025 14:41
astynomikos-karkinos

Σοβαρή επιδείνωση παρουσίασε η κατάσταση της υγείας του 55χρονου αστυνομικού που έμαθε με καθυστέρηση ενός χρόνου ότι πάσχει από καρκίνο.

Τον περασμένο Αύγουστο είχε μια υποτροπή και πλέον δυσκολεύεται ακόμη και να περπατήσει ή να φάει στερεά τροφή.

«Είμαι πολύ χάλια γιατί από τις 8 Αυγούστου είχα μία υποτροπή καθώς έπαθα ειλεό» εξηγεί στο Thesspost.gr ο αστυνομικός. «Μπήκαν νέα οζίδια στο έντερο και λόγω αυτού του προβλήματος δεν μπορώ πλέον να τραφώ κανονικά και αναγκάζομαι να παίρνω μόνο υγρές τροφές. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή μετά βίας ζυγίζω 54 κιλά» πρόσθεσε.

«Βασανίζομαι, βασανίζομαι. Εφθασα στη σημείο να μην αντέχω άλλο. Σήμερα ευτυχώς μπορώ να μιλήσω κάπως, πριν από λίγες ημέρες όμως ήμουν τόσο χάλια που πίστευα ότι είχα τελειώσει. Προσευχόμουν στον Θεό και ήλπιζα να τα καταφέρω» σημειώνει με δυσκολία ο αστυνομικός, ο οποίος αν και έχει κινηθεί δικαστικά, δεν είναι σε θέση να παραστεί στο δικαστήριο.

«Εγώ αυτό που επιδιώκω είναι ο καθένας να λάβει αυτό που του αναλογεί. Δεν θέλω να αδικηθεί κανείς. Δεν θέλω όμως κάποιοι να μείνουν στο απυρόβλητο και να την πληρώσουν κάποιοι άλλοι» σχολίασε.

«Με ικανοποιεί το γεγονός ότι με τη δημοσιότητα που πήρε το δικό μου θέμα κάτι θα αλλάξει πιστεύω στο χρόνο έκδοσης των αποτελεσμάτων. Γιατί δεν είναι δυνατόν η κάθε Ελληνίδα μάνα να στέλνει το παιδί της στρατιώτη και αν βρεθεί με ένα ογκίδιο ή ένα μελάνωμα, να μάθει ένα χρόνο μετά, ότι πάσχει από καρκίνο. Αυτό το παιδί θα πάει χαμένο. Αυτό ήθελα να προλάβω» επισημαίνει ο 55χρονος αστυνομικός.

Η υπόθεσή του έχει ορισθεί να εκδικαστεί στις 6 Οκτωβρίου στο Μονομελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης. 

Διαβάστε επίσης:

«Κανονικότητα δεν είναι η σκλαβιά – Καμιά θυσία για τα αφεντικά»: Μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα κατά του νέου εργασιακού νομοσχεδίου

Τέμπη: Εκταφή της σορού του Δημήτρη Ασλανίδη, αλλά μόνο για DNA, διέταξε η εισαγγελία Λάρισας

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ – Εικονικές εταιρίες, σακούλες με λεφτά και 5 εκατ. κέρδη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dimosiografia tourkos
ΚΟΣΜΟΣ

Απολύθηκε ο τούρκος δημοσιογράφος μετά το σχόλιο «πήραμε τον π@@@@ο» για τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν

gaza bombing
ΚΟΣΜΟΣ

Αμετακίνητο το Ισραήλ: Προειδοποιεί τους κατοίκους της Γάζας να φύγουν, αλλιώς θα «θεωρηθούν τρομοκράτες»

jeremy-irons_0110_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Highlander»: Ο Jeremy Irons θα είναι ο νέος «κακός» στο remake του Chad Stahelski

kovesi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με τον εισαγγελέα Κ. Τζαβέλλα συναντήθηκε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι

gavalas
MEDIA

Alpha: Λάκης και Σταύρος τα λένε στην πρεμιέρα της εκπομπής «Πρωταγωνιστές», αύριο (2/10)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Bayraktar_Akıncı_wiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο: Ακόμα και στη δοκιμή που έκαναν οι ένοπλες δυνάμεις νότια της Κάσου η Τουρκία έστειλε drone  

alexis-xaritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας Αλέξη Χαρίτση: «Τιμή μου να οδηγηθώ στο δικαστήριο με αγρότες που αγωνίζονται»

ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

annita-pania-new
LIFESTYLE

Αννίτα Πάνια: «Ήμουν το παιδί με τα γαλλικά και το πιάνο στα Εξάρχεια, ήταν η αντίδραση σε αυτό που ζούσα» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 15:40
dimosiografia tourkos
ΚΟΣΜΟΣ

Απολύθηκε ο τούρκος δημοσιογράφος μετά το σχόλιο «πήραμε τον π@@@@ο» για τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν

gaza bombing
ΚΟΣΜΟΣ

Αμετακίνητο το Ισραήλ: Προειδοποιεί τους κατοίκους της Γάζας να φύγουν, αλλιώς θα «θεωρηθούν τρομοκράτες»

jeremy-irons_0110_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Highlander»: Ο Jeremy Irons θα είναι ο νέος «κακός» στο remake του Chad Stahelski

1 / 3