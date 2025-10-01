Θεσσαλονίκη: Επιδεινώθηκε σοβαρά η υγεία του αστυνομικού που έμαθε καθυστερημένα ότι πάσχει από καρκίνο

Σοβαρή επιδείνωση παρουσίασε η κατάσταση της υγείας του 55χρονου αστυνομικού που έμαθε με καθυστέρηση ενός χρόνου ότι πάσχει από καρκίνο.

Τον περασμένο Αύγουστο είχε μια υποτροπή και πλέον δυσκολεύεται ακόμη και να περπατήσει ή να φάει στερεά τροφή.

«Είμαι πολύ χάλια γιατί από τις 8 Αυγούστου είχα μία υποτροπή καθώς έπαθα ειλεό» εξηγεί στο Thesspost.gr ο αστυνομικός. «Μπήκαν νέα οζίδια στο έντερο και λόγω αυτού του προβλήματος δεν μπορώ πλέον να τραφώ κανονικά και αναγκάζομαι να παίρνω μόνο υγρές τροφές. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή μετά βίας ζυγίζω 54 κιλά» πρόσθεσε.

«Βασανίζομαι, βασανίζομαι. Εφθασα στη σημείο να μην αντέχω άλλο. Σήμερα ευτυχώς μπορώ να μιλήσω κάπως, πριν από λίγες ημέρες όμως ήμουν τόσο χάλια που πίστευα ότι είχα τελειώσει. Προσευχόμουν στον Θεό και ήλπιζα να τα καταφέρω» σημειώνει με δυσκολία ο αστυνομικός, ο οποίος αν και έχει κινηθεί δικαστικά, δεν είναι σε θέση να παραστεί στο δικαστήριο.

«Εγώ αυτό που επιδιώκω είναι ο καθένας να λάβει αυτό που του αναλογεί. Δεν θέλω να αδικηθεί κανείς. Δεν θέλω όμως κάποιοι να μείνουν στο απυρόβλητο και να την πληρώσουν κάποιοι άλλοι» σχολίασε.

«Με ικανοποιεί το γεγονός ότι με τη δημοσιότητα που πήρε το δικό μου θέμα κάτι θα αλλάξει πιστεύω στο χρόνο έκδοσης των αποτελεσμάτων. Γιατί δεν είναι δυνατόν η κάθε Ελληνίδα μάνα να στέλνει το παιδί της στρατιώτη και αν βρεθεί με ένα ογκίδιο ή ένα μελάνωμα, να μάθει ένα χρόνο μετά, ότι πάσχει από καρκίνο. Αυτό το παιδί θα πάει χαμένο. Αυτό ήθελα να προλάβω» επισημαίνει ο 55χρονος αστυνομικός.

Η υπόθεσή του έχει ορισθεί να εκδικαστεί στις 6 Οκτωβρίου στο Μονομελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης.

