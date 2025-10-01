Τέμπη: Εκταφή της σορού του Δημήτρη Ασλανίδη, αλλά μόνο για DNA, διέταξε η εισαγγελία Λάρισας

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας διέταξε εκταφή της σορού του Δημήτρη Ασλανίδη, που έχασε τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών, μαζί με ακόμη 56 άτομα.

Σύμφωνα με την εισαγγελική εντολή, που ακολουθεί το «μοτίβο» Ρούτσι, η εκταφή, που έχει ζητήσει ο πατέρας του, Παύλος Ασλανίδης, θα γίνει μόνο για ταυτοποίηση της σορού μέσω DNA και όχι για να διενεργηθούν τοξικολογικές ή άλλες εξετάσεις για τα αίτια θανάτου.

Η παραγγελία έχει ήδη διαβιβαστεί στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

Προηγήθηκε τρεις φορές η απόρριψη του αιτήματος του Παύλου Ασλανίδη από τον πρόεδρο εφετών.

Ο Παύλος Ασλανίδης ζητά συγκεκριμένα βιοχημικές εξετάσεις στη σορό του γιου του, Δημήτρη, καθώς και την ταυτοποίηση πέντε τμημάτων που παραμένουν ανεξακρίβωτα από τα οκτώ συνολικά.

Ο δικηγόρος του, Γιάννης Μαντζουράνης, τόνισε ότι καμία από τις αιτήσεις δεν αφορά υποτιθέμενο παράνομο φορτίο, η οικογένεια ζητά απλώς να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τις συνθήκες του θανάτου του παιδιού τους.

