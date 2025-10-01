Ευρωπαία εισαγγελέας: Τελωνειακός στην Ελλάδα είχε 3 εκατ. ευρώ μετρητά από απάτες – Σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα στη Κίνα

Την ώρα που η Λάουρα Κοβέσι βρίσκεται στην Ελλάδα, με δηλώσεις της στους Financial Times αποκάλυψε λεπτομέρειες για την απάτη ενός τελωνειακού στην Ελλάδα, σε μια υπόθεση που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα της Κίνας.

Οπως αποκάλυψε, βρέθηκαν στο γραφείο του τελωνειακού περίπου 3 εκατ., σε μετρητά, τα οποία αφορούν εισαγωγές εμπορευμάτων στην Ευρώπη χωρίς την καταβολή των απαιτούμενων δασμών και φόρων.

Τον περασμένο μήνα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) απήγγειλε κατηγορίες σε δύο τελωνειακούς υπαλλήλους και τέσσερις μεσίτες που είναι ύποπτοι για συμμετοχή σε σχέδιο εισαγωγής εμπορευμάτων από την Κίνα, όπως ηλεκτρικά ποδήλατα, χωρίς την καταβολή τελωνειακών δασμών και φόρων.

Η έρευνα έγινε στο λιμάνι του Πειραιά και κατασχέθηκαν 4,78 εκατ. ευρώ συνολικά σε μετρητά και 5,4 εκατ. ευρώ που δεσμεύθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα. Συνολικά, κατασχέθηκαν 5,8 εκατ. ευρώ σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι αρχές επιβολής του νόμου κατάσχεσαν επίσης ακίνητα και αυτοκίνητα, καθώς και περισσότερα από 2.400 εμπορευματοκιβώτια αξίας περίπου 250 εκατ. ευρώ.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση εμπορευματοκιβωτίων στην ΕΕ μέχρι σήμερα», δήλωσε η Kοβέσι. «Στοχεύουμε σε εγκληματικά δίκτυα που οργανώνουν μαζικές εισαγωγές εμπορευμάτων από την Κίνα, φοροδιαφεύγουν και διαπράττουν απάτη ΦΠΑ μεγάλης κλίμακας», επεσήμανε.

«Υυπήρχαν δημόσιοι υπάλληλοι που τους βοήθησαν, διότι διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατό να υλοποιηθεί αυτό το τεράστιο σχέδιο», σημείωσε η Κοβέσι.

«Το οργανωμένο έγκλημα αυξάνεται και γίνεται ισχυρότερο με απάτη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ και των εθνικών προϋπολογισμών», πρόσθεσε.

Οι εταιρείες «μαϊμού»

Η Κοβέσι ανέφερε ότι κινεζικές εγκληματικές ομάδες εμπλέκονταν στις περισσότερες από τις τρέχουσες έρευνες για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης αυτής στην Ελλάδα, καθώς «θα ήθελαν να κυριαρχήσουν σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού… και να πληρώνουν το ελάχιστο δυνατό ποσό».

«Αν δεν πληρώνεις κανένα φόρο, μπορείς να πουλάς αυτά τα προϊόντα σε χαμηλότερη τιμή από τη συνήθη. Και με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεις τους παραγωγούς που εδρεύουν στην Ευρώπη», είπε.

Είπε χαρακτηριστικά πως το οργανωμένο έγκλημα έφερνε κιβώτια στα οποία μετέφεραν ηλεκτρονικά ποδήλατα τα οποία δήλωναν ως αλυσίδες ή ελαστικά.

Στην Ελλάδα, η υπόθεση ξεκίνησε με δύο εταιρείες που υπέβαλαν περισσότερες από 5.000 εσφαλμένες τελωνειακές δηλώσεις. Τελικά, οι δύο εταιρείες αποδείχθηκαν «βιτρίνες» και οι Κινέζοι ιδιοκτήτες που κρύβονταν πίσω από αυτές.

«Δημιούργησαν ψεύτικες εταιρείες και κανείς δεν πλήρωσε τίποτα», δήλωσε η Ευρωπαία Εισαγγελέας.

Να σημειωθεί ότι περίπου 5,1 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια φτάνουν στον Πειραιά κάθε χρόνο.

Το λιμάνι ανήκει κατά πλειοψηφία σε θυγατρική της Cosco, του κινεζικού κρατικού ναυτιλιακού ομίλου. Η Cosco απέκτησε για πρώτη φορά μετοχές του λιμανιού το 2008, κατά τη διάρκεια μιας σειράς εκποιήσεων.

