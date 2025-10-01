Άνοιξη: Αναζητείται ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος – Κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε όλη την οικογένεια για τα νοίκια (video)

Αδιανόητη τροπή παίρνει η υπόθεση της άγριας επίθεσης που δέχτηκε μια ολόκληρη οικογένεια μέσα στο διαμέρισμα που μένει στην Άνοιξη.

Δράστης φαίνεται ότι είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, ο οποίος μαζί με τον γιο του, «οπλισμένοι» με ρόπαλα και μαχαίρια, επιτέθηκαν σε ολόκληρη την οικογένεια.

Από την «επιδρομή» τραυματίστηκε ο 86χρονος πατέρας της οικογένειας, ενώ η 74χρονη σύζυγός του μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με σπασμένο πόδι.

Από την άγρια επίθεση τραυματίστηκε στο πρόσωπο από μαχαίρι και ο 44χρονος γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού.

Παρούσα στην επίθεση ήταν και η 35χρονη έγκυος σύζυγός του η οποία δεν έφερε τραύματα.

Ο γιος του ιδιοκτήτη έχει ήδη συνελήφθη από άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, ενώ ο ιδιοκτήτης του αναζητείται.

Διαβάστε επίσης:

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού: Επικίνδυνα φαινόμενα με ισχυρές βροχές και χαλάζι – Πού χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή

Εντυπωσιακός διπλός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στον Αργοσαρωνικό

Λαμία: Νεαρός άρχισε να αυνανίζεται μέσα σε αστικό λεωφορείο