Άνοιξη: Αναζητείται ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος – Κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε όλη την οικογένεια για τα νοίκια (video)

Αδιανόητη τροπή παίρνει η υπόθεση της άγριας επίθεσης που δέχτηκε μια ολόκληρη οικογένεια μέσα στο διαμέρισμα που μένει στην Άνοιξη.
Δράστης φαίνεται ότι είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, ο οποίος μαζί με τον γιο του, «οπλισμένοι» με ρόπαλα και μαχαίρια, επιτέθηκαν σε ολόκληρη την οικογένεια.
Από την «επιδρομή» τραυματίστηκε ο 86χρονος πατέρας της οικογένειας, ενώ η 74χρονη σύζυγός του μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με σπασμένο πόδι.
Από την άγρια επίθεση τραυματίστηκε στο πρόσωπο από μαχαίρι και ο 44χρονος γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού.
Παρούσα στην επίθεση ήταν και η 35χρονη έγκυος σύζυγός του η οποία δεν έφερε τραύματα.
Ο γιος του ιδιοκτήτη έχει ήδη συνελήφθη από άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, ενώ ο ιδιοκτήτης του αναζητείται.
