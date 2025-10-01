search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 11:58
01.10.2025 11:38

Λαμία: Νεαρός άρχισε να αυνανίζεται μέσα σε αστικό λεωφορείο

Νεαρός άρχισε να αυνανίζεται μέσα σε αστικό λεωφορείο στη Λαμία, μπροστά στους επιβάτες και κατάφερε να ξεφύγει πριν φθάσει η αστυνομία.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το lamiareport.gr πρόκειται για νεαρό Ρομά, ο οποίος, σε αστικό λεωφορείο με προορισμό την Ανθήλη αργά το απόγευμα της Τρίτης (30/9/25) άρχισε να αυνανίζεται μπροστά στα έντρομα μάτια των υπόλοιπων επιβατών.

«Ξαφνικά άκουσα μια γυναίκα να ουρλιάζει. Και αμέσως ακόμη μία έτρεξε προς εμένα να με ενημερώσει για τον επιδειξία», ανέφερε ο οδηγός του λεωφορείου που δεν μπορούσε να πιστέψει τι συνέβαινε.

Πρώτη κίνηση του οδηγού ήταν να καλέσει το «100», ενώ μείωσε την ταχύτητα του λεωφορείου προκειμένου να προλάβει να φτάσει η αστυνομία.

Τότε, τόσο ο νεαρός επιδειξίας, όσο και άλλοι δύο νεαροί Ρομά που ήταν παρέα του, ξεκίνησαν να του φωνάζουν, ενώ μόλις άνοιξε η πόρτα για να κατεβεί επιβάτης, πήδηξαν και εκείνοι έξω από το λεωφορείο και εξαφανίστηκαν στο χωριό.

Μάλιστα έφυγαν βρίζοντας και εκτοξεύοντας απειλές.

«Πραγματικά είναι από τις στιγμές που δεν ξέρεις τι να κάνεις. Η πρόθεσή μου ήταν να τους παραδώσω στην αστυνομία, όμως υπήρχε κίνδυνος να χτυπήσουν κάποιον από τους επιβάτες και να σπάσουν τα τζάμια ώστε να πηδήξουν έξω, καθώς είχαν ακούσει ότι πήρα την αστυνομία», δήλωσε ο οδηγός.

«Ούτε μεθυσμένοι, ήταν ούτε τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί ένας νέος άνθρωπος να κάνει μια τέτοια πράξη απέναντι σε ανθρώπους που θα μπορούσαν να είναι μεγαλύτεροι και από τη μάνα του», συνέχισε.

Οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ που έφτασαν γρήγορα στην Ανθήλη δεν κατάφεραν να τους εντοπίσουν.

