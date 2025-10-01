Αγροτικές ενισχύσεις: Πιστεύουμε ότι τον Νοέμβριο θα δοθεί η προκαταβολή, λέει ο Τσιάρας

Την εκτίμηση – αλλά όχι τη βεβαιότητα – ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταφέρει να δώσει την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες, έκανε ο αρμόδιος υπουργός, Κώστας Τσιάρας.

Μιλώντας στο Action 24, ο Κ. Τσιάρας δήλωσε χαρακτηριστικά ότι είναι «απόλυτη προτεραιότητα να διασφαλίσουμε όλα τα μέτρα για να μην υπάρξει ζήτημα διακινδύνευσης ευρωπαϊκών πόρων. Με βάση τη διαδικασία ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ από την αρχή του 2026 θα έχουν λυθεί όλα τα επιμέρους ζητήματα. Η πρώτη ενίσχυση δινόταν κατ’ έθιμο 30 Οκτωβρίου. Δόθηκε παράταση για δηλώσεις ΟΣΔΕ που δημιουργεί καθυστέρηση ωστόσο οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει. Εμείς πιστεύουμε ότι μέσα στον Νοέμβριο θα μπορέσουμε να πληρώσουμε την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης».

Υπενθύμισε, δε, ότι «από τις 4 Αυγούστου υπάρχει επιστολή της Κομισιόν που ορίζει τη διαδικασία πληρωμής των ευρωπαϊκών πόρων. Πρέπει να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή. Αυτή τη στιγμή ένα συντριπτικό ποσοστό παραγωγών είναι σε πρόβλημα αλλά θα είναι μεγαλύτερο αν για τον οποιονδήποτε λόγο σταματήσει η ροή των ευρωπαϊκών πόρων». Βέβαια, ο υπουργός δεν εξηγεί γιατί υπάρχει ο κίνδυνος αυτός, αλλά… τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται.

Ο Κ. Τσιάρας μίλησε και για τον εφιάλτη της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ο οποίος θερίζει την κτηνοτροφία στη χώρα, λέγοντας ότι «υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση μιας νόσου είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες. Η ΕΕ θέτει διάφορα ζητήματα που αφορούν τον τρόπο αντιμετώπισης τέτοιας έκτασης ζωωνόσων και πρέπει να τα εφαρμόσουμε. Εμείς δίνουμε τη μεγαλύτερη αποζημίωση ανά θανατωθέν ζώο σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Σημείωσε, δε, ότι «εμείς δημιουργήσαμε μια task forse και σε επικοινωνία με τους περιφερειάρχες προχωρούμε στην αυστηρή εφαρμογή των μέτρων ώστε να αποφύγουμε την έσχατη λύση του lockdown. Υπάρχει συζήτηση με το εμβόλιο για το αν πρέπει ή όχι να εφαρμοστεί. Υπάρχει πλήρης αντίθεση των δύο κτηνιατρικών σχολών στην Ελλάδα».

