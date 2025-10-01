Συναγερμός στην κυβέρνηση: Στην Αθήνα έρχεται η Κοβέσι με τρεις «καυτές» υποθέσεις

Αφού το όνομά της έχει γίνει… εφιάλτης για την κυβέρνηση, η Ρουμάνα δικαστικός και νυν Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοντρούτα Κοβέσι, έρχεται την Πέμπτη στην Αθήνα, προκαλώντας… κόκκινο συναγερμό.

Σε μια στιγμή που η κυβέρνηση βρίσκεται σε στενωπό, η άφιξη της Ευρωπαίας Εισαγγελέα στην Αθήνα προκαλεί – όπως είναι φυσικό – ανησυχίες, καθώς η Λάουρα Κοβέσι, εκτός από επαφές με αρμόδιους υπουργούς, την ηγεσία της Δικαιοσύνης, εκπροσώπους Ανεξάρτητων Αρχών και τους Έλληνες εισαγγελείς που εργάζονται για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έχει προαναγγείλει ότι θα παραχωρήσει και συνέντευξη τύπου, όπου αναμένεται να αναφερθεί αναλυτικά στις μεγάλες υποθέσεις που αφορούν στη χώρα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τρεις είναι αυτές, που απασχολούν την Ευρωπαία Εισαγγελέα, αλλά και που έχουν προκαλέσει τριβές με την κυβέρνηση: η διαβόητη σύμβαση 717 για τον σιδηρόδρομο (η Κοβέσι έχει δηλώσει ότι αν η σύμβαση είχε υλοποιηθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων, θα είχε αποφευχθεί η τραγωδία των Τεμπών), το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και η επιχείρηση «Calypso», η υπόθεση λαθρεμπορίου, εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, κινεζικών προϊόντων που μέσω Πειραιά ταξίδευαν στην Ευρώπη.

Ειδικά οι δύο πρώτες υποθέσεις έχουν έντονα πολιτικό χρώμα, καθώς στην πρώτη περίπτωση η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή αρνήθηκε να στείλει τον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή, σε προανακριτική επιτροπή, ενώ όσον αφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση προτίμησε να συστήσει εξεταστική επιτροπή για την μελέτη των διαχρονικών ευθυνών για τον «αμαρτωλό» οργανισμό, απορρίπτοντας (με επεισοδιακό τρόπο) τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για προανακριτική για τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Το ενδιαφέρον είναι ότι υπουργοί της κυβέρνησης έχουν αναφερθεί απαξιωτικά για το ρόλο της Ευρωπαίας Εισαγγελέα και τα όρια της ευθύνης της: για παράδειγμα, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, είχε ισχυριστεί ότι «το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν έχει καμία σχέση με τα Τέμπη. […] Καμία σχέση με το δυστύχημα των Τεμπών, έχει να κάνει με μια σύμβαση 717», ενώ και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, όταν η Λάουρα Κοβέσι είχε πει ότι η συνταγματική πρόβλεψη περί ευθύνης υπουργών ουσιαστικά της δένει τα χέρια, είχε δηλώσει ότι «θεωρώ την επέμβασή της παντελώς απαράδεκτη, πέραν παντός ορίου θεσμικού ρόλου που έχει. Δεν σας κρύβω ότι αν υπάρχει διαδικασία ακόμα και να αμφισβητήσουμε τη θέση της θα πρέπει το κάνουμε».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, πολύ πιο προσεκτικά από τους υπουργούς του, σε σχετική ερώτηση που του είχε απευθύνει το topontiki.gr στη συνέντευξη στο πλαίσιο της ΔΕΘ, είχε τονίσει ότι είναι «λογικό και φυσιολογικό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ερευνά τόσες υποθέσεις», αν και επισήμανε ότι μόνο στην Ελλάδα εργαλειοποιούνται οι έρευνες αυτές. «Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από κανέναν έλεγχο, είναι καλοδεχούμενοι», τόνισε, και επισήμανε ότι και η ελληνική κυβέρνηση κάνει τις δικές της έρευνες και έχει στείλει στα δικαστήρια κόσμο για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων.

Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση αισθάνεται πιεσμένη από τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και προφανώς περιμένει με μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσει τα όσα έχει να πει στη συνέντευξή της η Λάουρα Κοβέσι, ενώ, λένε κάποιες πληροφορίες, προετοιμάζεται να απαντήσει και σε τυχόν αιχμές που θα αφήσει η Ρουμάνα δικαστικός για χειρισμούς της σε υποθέσεις που ερευνά η Εισαγγελία. Ωστόσο, λένε οι ίδιες πληροφορίες, η κυβέρνηση δεν έχει σκοπό να ανταγωνιστεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά να συνεργαστεί μαζί της, καθώς η καταπολέμηση της διαφθοράς και της κατασπατάλησης των ευρωπαϊκών πόρων είναι κοινός στόχος.

Σημειώνεται, πάντως, ότι οι πληροφορίες λένε ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα προετοιμάζεται να στείλει και νέο κομμάτι της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, το οποίο θα αφορά σε βουλευτές, ανοίγοντας νέες «πληγές» σε μια υπόθεση που, όπως παραδέχονται οι πάντες στην κυβέρνηση, την έχει τραυματίσει βαριά και την εμποδίζει να σημειώσει ουσιαστική δημοσκοπική ανάκαμψη, καθώς οι πολίτες την έχουν ταυτίσει με το σκάνδαλο αυτό.

