Αυγενάκης εναντίον Σημανδράκου: «Αντί για σαφείς εξηγήσεις, επέλεξε την τακτική της υπεκφυγής»

Βέλη κατά του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελου Σημανδράκου εξαπέλυσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης, λέγοντας ότι δεν προσκόμισε αποδείξεις πως τον πίεσε να πληρωθούν τα 6.000 δεσμευμένα ΑΦΜ.

«Στη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Σημανδράκος, είχε την ευκαιρία να δώσει απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που του τέθηκαν. Δυστυχώς, όμως, για ακόμη μία φορά, δεν απάντησε. Αντί για σαφείς εξηγήσεις, επέλεξε την τακτική της υπεκφυγής», υποστήριξε ο Λευτέρης Αυγενάκης.

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κάλεσε τον πρώην επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ να απαντήσει για το πότε και πώς πιέστηκε από τον ίδιο για να απελευθερώσει τα χιλιάδες «δεσμευμένα ΑΦΜ», πού είναι οι αποδείξεις του, πότε και πώς τον ενημέρωσε για το πόσα ακριβώς ήταν τα δεσμευμένα ΑΦΜ και γιατί δεν προώθησε στη Δικαιοσύνη τα «παράνομα ΑΦΜ», που κρατούνταν στο συρτάρι, καθιστώντας όμηρους τους νόμους δικαιούχους αγρότες.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης επικαλέστηκε επιστολή που έλαβε από τον Σημανδράκο στις 30/10/23. «Ενώ ρωτήθηκε επανειλημμένως από τα μέλη της Επιτροπής, εντέχνως απέκρυψε ότι τα δεσμευμένα ΑΦΜ είναι διαφορετικό από τους μη επιλέξιμους δικαιούχους, που όντως αναφέρει στην από 30.10.23 επιστολή του. Με αντιφάσεις και αοριστίες υποστήριξε άλλα, από όσα είχε ισχυριστεί στην ένορκη κατάθεσή του, στις 26.02.25».

«Έστω και τώρα, καλώ τον κ. Σημανδράκο να προσκομίσει στοιχεία για όλα όσα ισχυρίστηκε εις βάρος μου. Σε άλλη περίπτωση, επιφυλάσσομαι να ασκήσω κάθε νόμιμο δικαίωμά μου», κατέληξε.

Τι είπε ο Σημανδράκος στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Ευάγγελος Σημανδράκος υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι τον καλούσε ο γ.γ. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Στρατάκος για «να πληρωθεί ο Γιώργος». Σε ερώτηση «ποιος είναι ο Γιώργος;», ο κ. Σημανδράκος απάντησε ο Ξυλούρης. «Ζητήθηκε πολλές φορές να πληρωθεί ο Γιώργος», τόνισε συμπληρώνοντας πως η απάντηση που έδινε ήταν πως «μοναδικός τρόπος για να πληρωθεί είναι να γίνει έλεγχος σε όλη την εκμετάλλευση».

Σε άλλη ερώτηση χαρακτήρισε «αφόρητες» τις πιέσεις που δέχθηκε για να αποδεσμευτούν ΑΦΜ του Ξυλούρη, γνωστού και ως «Φραπέ», ο οποίος ήταν συχνός επισκέπτης στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και «φαίνεται από το βιβλίο επισκεπτών».

Ο ίδιος απαντώντας σε ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκη περιγράφοντας το «σκηνικό» της παραίτησής του από το τιμόνι του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε πως ενώ είχε ορίσει ΔΣ για καθημερινά ζητήματα του ζητήθηκε να μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου, οπότε και ζήτησε να ακυρωθεί το ΔΣ. Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος Κυριάκος Μπαμπασίδης συγκάλεσε ΔΣ με την αιτιολογία ότι η ακύρωση δεν έγινε εγγράφως στο οποίο έγιναν πολλές αλλαγές στις θέσεις διευθύνσεων του Οργανισμού.

