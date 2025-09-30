Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης μετα την κατάθεση Σημανδράκου που «καίει» Αυγενάκη – Μπαμπασίδη

«Φωτιές» στο πολιτικό σκηνικό ανάβει η κατάθεση του Ευάγγελου Σημανδράκου στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ο πρώην διοικητής του οργανισμού «έδωσε» τον τότε αντιπρόεδρό του, Κυριάκο Μπαμπασίδη, αλλά και τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη, για την υπόθεση των «παγωμένων» ΑΦΜ.

ΠΑΣΟΚ: Η αδιαφάνεια και η σήψη είναι αποκαλυπτικές

Πηγές του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας σε non paper της ΝΔ για το ζήτημα της καταμέτρηση του ζωικού κεφαλαίου, σημειώνουν ότι «η Νέα Δημοκρατία βυθίζεται στην απελπισία και την αμηχανία της. Στη σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής αντί να απαντήσει στις συντριπτικές αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέφυγε και πάλι στην γνωστή ομάδα αλήθειας σε γελοίες επιθέσεις, επιστρέφοντας πίσω στο 2011 για να επιρρίψει ανύπαρκτες ευθύνες στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ για την διεξαγωγή των ελέγχων των εκτάσεων και των ζώων των αγροτών».

«Μάταιος κόπος. Η αμηχανία μπροστά στην ευθύνη για διακοπή των επιδοτήσεων των αγροτών είναι παραπάνω από φανερή. Η ίδια η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημόσιων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) με το από 26/9/2025 δελτίο τύπου της, αποκάλυψε ξεκάθαρα ότι οι έλεγχοι για τις παράνομες επιδοτήσεις ανήκουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο οργανισμός αυτός είναι ο πυρήνας του ελέγχου και της πληρωμής των επιδοτήσεων, κι όμως η κυβέρνηση προσποιείται ότι δεν γνωρίζει πώς λειτουργεί. Το θράσος της ξεπερνά κάθε όριο. Από τον κ. Βορίδη που ήταν ο πρώτος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μέχρι τον κ. Τσιάρα που έθεσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε επιτήρηση, κανείς δεν είδε πώς διπλασιάστηκαν εικονικά τα ζώα, πώς μοιράζονταν χρήματα σε πλασματικά κοπάδια και ανύπαρκτα βοσκοτόπια», συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ».

«Η ομάδα αλήθειας της ΝΔ όμως μας χρωστάει μια απάντηση: Είχε ενημερωθεί το Μαξίμου για το πρόβλημα της υπερβολικής δήλωσης ζώων, πότε και τι έκανε; Μήπως μπορεί να μας απαντήσει τι έπαθαν ο κ. Σπήλιος Λιβανός και ο κ. Γιώργος Γεωργαντάς όταν πήγαν στο Μαξίμου να ενημερώσουν για τα μέτρα που σχεδίαζαν να λάβουν για τον περιορισμό των πλασματικών ζώων; Όλα αυτά ενώ οι αποκαλύψεις του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελου Σημανδράκου επιβεβαίωσαν τις πολιτικές παρεμβάσεις που δεχόταν για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Συγκεκριμένα, σε ερώτηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι ο Γιώργος Στρατάκος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τον πήρε τηλέφωνο και του ζήτησε να προχωρήσει άμεσα η πληρωμή του Γιώργου Ξυλούρη, παρά το γεγονός ότι με βάση την έρευνα το ΑΦΜ του ήταν δεσμευμένο και η πληρωμή δεν προχωρούσε, καθώς υπήρχαν ανακρίβειες στις δηλώσεις του και στα ζώα του», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

Και συμπληρώνει ότι «ο κ. Σημανδράκος αποκάλυψε ότι η κατάσταση ήταν σε απόλυτη γνώση του Μέγαρου Μαξίμου, καθώς είχε ενημερώσει τον πρώην Υφυπουργό παρά των Πρωθυπουργώ κ. Μπρατάκο, τον κ. Παπασταύρου και τον κ. Βορίδη. Παρά ταύτα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου όχι μόνο δεν προστάτευσε τον κ. Σημανδράκο αλλά προχώρησε σε δημόσιες επιθέσεις εναντίον του, εξωθώντας τον τελικά σε παραίτηση. Η Κυβέρνηση είναι ανίκανη και επικίνδυνη για τα συμφέροντα του αγροτικού κόσμου, είναι χρήσιμη όμως για τα συμφέροντα των ημετέρων της όπως ο κ. Ξυλούρης και πολλοί άλλοι. Η αδιαφάνεια και η σήψη είναι αποκαλυπτικές. Είναι καιρός να φύγουν».

ΣΥΡΙΖΑ: Το σκάνδαλο είναι απολύτως «γαλάζιο»

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ κατακεραυνώνουν την κυβέρνηση για το σκάνδαλο, αναφέροντας ότι «ακούσαμε σε απευθείας μετάδοση την αναλυτική περιγραφή μιας πολιτικής και διοικητικής συμμορίας με επιτελική λειτουργία μέσα στα σπλάχνα του κράτους. Ενός “γαλάζιου” κράτους εν κράτει που έχει αλώσει τα πάντα και κυνηγά λυσσαλέα όποιον θεωρεί εμπόδιο εξυπηρετήσεις των δικών τους παιδιών. Για το χατίρι “Φραπέδων” και “Χασάπηδων“, υπουργοί της ΝΔ δεν δίσταζαν να καρατομούν μέχρι και προέδρους του Οργανισμού, διορισμένων με ΑΣΕΠ. Και όλα αυτά, προκειμένου να συνεχίζουν τις βρώμικες μπίζνες τους στις πλάτες των τιμίων αγροτών».

Οι ίδιες πηγες αναφέρουν ότι ο Ευ. Σημανδράκος «αποκάλυψε τις πρακτικές που θυμίζουν μαφία: ανέφερε ότι, όταν κλήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου για συνάντηση με τους κ.κ. Μπρατάκο, Παπασταύρου και Βορίδη (4/11/23), μεθοδεύτηκε από τον τότε αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυρ. Μπαμπασίδη, η αλλαγή όλων των διευθυντών του Οργανισμού. Μια μεθόδευση που φέρει τη σφραγίδα του Μαξίμου και οδήγησε στη παραίτηση του κ. Σημανδράκου δύο μήνες αργότερα. Είχε προηγηθεί η επιστολή του κ. Σημανδράκου προς τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Λ. Αυγενάκη, σύμφωνα με την οποία, στην Κρήτη συγκεντρώθηκε κατά το έτος 2020 πάνω από 60% του εθνικού αποθέματος της χώρας. Γεγονός που αποδεικνύει ότι όλα ήταν σε γνώση του αναφερόμενου στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λ. Αυγενάκη».

«Είναι ανατριχιαστική η αναφορά του κ. Σημανδράκου ότι ο παραιτηθείς γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στρατάκος, του ζήτησε να “κάνουμε κάτι με τα δεσμευμένα ΑΦΜ” αλλά και συγκεκριμένα “να πληρωθεί ο Γιώργος” (Ξυλούρης), ο περίφημος “Φραπές“. Φράση ενδεικτική της ύπαρξης εγκληματικής οργάνωσης που διέτρεχε όλη την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί των ημερών της ΝΔ. Όταν κατήγγειλε την πίεση και την απαξιωτική συμπεριφορά που υφίστατο από τον Λ. Αυγενάκη, ο κ. Σημανδράκος δέχθηκε την παραίνεση του Μαξίμου να “συνεχίσει να κάνει την δουλειά του”, ακριβώς διότι ήδη είχε αποφασιστεί η καρατόμησή του, χωρίς ποτέ να του εξηγηθεί ο λόγος», αναφέρεται.

«Παράλληλα», συνεχίζουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, «σύμφωνα με έγγραφο που προσκόμισε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης, επί υπουργίας Γεωργαντά, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, για το έτος δηλώσεων ΟΣΔΕ 2Ο22, κατόπιν ελέγχου, διαπίστωσε ότι στην πληρωμή του Ιουλίου του 2023, αντί για τη γραμμή δικαιωμάτων του 2022, χρησιμοποιήθηκε αυτή του 2021. Αποτέλεσμα, 196.083 αγρότες να πρέπει να επιστρέψουν 50.755.440 ευρώ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. Επιβεβαιώνεται ότι, χωρίς καμία αμφιβολία, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι απολύτως “γαλάζιο” και ενορχηστρωμένο από το Μέγαρο Μαξίμου».

Νέα Αριστερά: «Χρύσωναν» τους «Φραπέδες»

Σε αντίστοιχα υψηλούς τόνους κινήθηκε και ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς, η οποία τονίζει ότι «επιβεβαιώθηκε για μία ακόμη φορά η εμπλοκή του ίδιου του Μαξίμου στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η σημερινή κατάθεση του κ. Σημανδράκου, πρώην Προέδρου του Οργανισμού, ότι οδηγήθηκε σε παραίτηση το 2023, αφού πρώτα έπεσε σε “δυσμένεια” από τον Αυγενάκη, επειδή δεν επέτρεψε – ορθώς – να πληρωθούν τα δεσμευμένα ΑΦΜ (στην συντριπτική πλειονότητα από την Κρήτη), κατόπιν συνάντησης στου Μαξίμου με τους κ.κ. Μπρατάκο, Παπασταύρου και Βορίδη, έρχεται να επιβεβαιώσει ξανά την εμπλοκή του ίδιου του πρωθυπουργικού γραφείου – και άρα και του ίδιου του πρωθυπουργού – στα γεγονότα του σκανδάλου».

«Την ίδια στιγμή η δήλωση του κ. Σημανδράκου σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή, μετά από ερωτήσεις του εισηγητή της Νέας Αριστεράς, Χ. Ζεϊμπέκ, ότι δέχθηκε τηλέφωνα και πιέσεις από τον πρώην ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Στρατάκο, για να εξοφληθεί ο “Γιώργος”, εννοώντας τον “γαλάζιο” κτηνοτρόφο κ. Ξυλούρη ή αλλιώς “Φραπέ”, στην ίδια υπόθεση με τα δεσμευμένα ΑΦΜ, επιβεβαιώνει, για μία ακόμη φορά, ότι το “σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ“, είναι στην πραγματικότητα “σκάνδαλο ΝΔ“», αναφέρει το κόμμα.

Υπογραμμίζει, δε, ότι «“χρύσωναν” τους “Φραπέδες” και εγκατέλειψαν τους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους στο έλεος και την εξαθλίωση και σήμερα δεν μπορούν ούτε καν να εγγυηθούν τις επιδοτήσεις και τις αποζημιώσεις των πραγματικών παραγωγών».

