Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Σημανδράκος «καίει» Αυγενάκη – Μπαμπασίδη για τα δεσμευμένα ΑΦΜ

Βαριές καμπάνες στον Λευτέρη Αυγενάκη και τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκο Μπαμπασίδη έριξε ο Ευάγγελος Σημανδράκος.

Ο πρώην πρόεδρος του αμαρτωλού Οργανισμού στην κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή ανέφερε ότι του ασκήθηκαν πιέσεις μέσω του γγ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου Στρατάκου να πληρωθούν 6.000 δεσμευμένα ΑΦΜ. Μάλιστα, όπως είπε υπήρξε επικοινωνία Μπαμπασίδη – Στρατάκου ότι «κάτι πρέπει να γίνει με τα δεσμευμένα ΑΦΜ», καθώς –όπως είπε- φαινόταν ότι ήθελε να πληρωθούν.

«Αφότου έφυγα ο κ. Μπαμπασίδης έφερε ως θέμα στο ΔΣ την αποδέσμευση των ΑΦΜ», είπε και επικαλούμενος πρακτικά της συνεδρίασης σημείωσε πως υπήρξε «άνωθεν εντολή».

Αποκάλυψε ακόμη κλήσεις του Γιώργου Στρατάκου προς τον ίδιο στις οποίες του ζητούσε «να πληρωθεί ο Γιώργος». Σε ερώτηση «ποιος είναι ο Γιώργος;», ο κ. Σημανδράκος απάντησε ο Ξυλούρης. «Ζητήθηκε πολλές φορές να πληρωθεί ο Γιώργος», τόνισε συμπληρώνοντας πως η απάντηση που έδινε ήταν πως «μοναδικός τρόπος για να πληρωθεί είναι να γίνει έλεγχος σε όλη την εκμετάλλευση».

Σε άλλη ερώτηση χαρακτήρισε «αφόρητες» τις πιέσεις που δέχθηκε για να αποδεσμευτούν ΑΦΜ του Ξυλούρη, γνωστού και ως «Φραπέ», ο οποίος ήταν συχνός επισκέπτης στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και «φαίνεται από το βιβλίο επισκεπτών».

Ο Ευάγγελος Σημανδράκος απαντώντας σε ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκη περιγράφοντας το «σκηνικό» της παραίτησής του από το τιμόνι του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε πως ενώ είχε ορίσει ΔΣ για καθημερινά ζητήματα του ζητήθηκε να μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου, οπότε και ζήτησε να ακυρωθεί το ΔΣ. Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος Κυριάκος Μπαμπασίδης συγκάλεσε ΔΣ με την αιτιολογία ότι η ακύρωση δεν έγινε εγγράφως στο οποίο έγιναν πολλές αλλαγές στις θέσεις διευθύνσεων του Οργανισμού.

«Έγιναν τόσο μεγάλες αλλαγές που είπα ότι δεν έχει νόημα να παραμένω πρόεδρος… δεν υπήρξε κατανόηση για το γεγονός ότι με ζήτησαν στο Μαξίμου», είπε και μίλησε για «παράτυπες ενέργειες κατάληψης της εξουσίας».

Σε ερώτηση αν ήταν το Μαξίμου πίσω από την παραίτησή του, είπε πως δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει, «αλλά έτσι δείχνουν».

Ερώτηση: Το πραξικόπημα Μπαμπασιδη έγινε σε συνεννόηση με το Μαξίμου;

Ευ. Σημανδράκος: Δεν μπορώ να το βεβαιώσω αλλά τα πράγματα έτσι δείχνουν.

Στην κατάθεσή του αναφέρθηκε στις δυσκολίες συνεργασίας του με τον Λευτέρη Αυγενάκη, για τις οποίες ενημέρωσε και το Μέγαρο Μαξίμου, αρχικά με επιστολή προς τον Γιάννη Μπρατάκο. Σε συνάντηση που ακολούθησε με παρόντες τους κ.κ. Μπρατάκο, Βορίδη, Παπασταύρου τέθηκαν τα προβλήματα που υπήρξαν κι όπως -ο ίδιος υποστήριξε- δεν είχαν εικόνα.

Στη συνάντηση που έγινε, ανέφερε, ότι του είπαν να προχωρήσει τη δουλειά του. Σε δεύτερη επιστολή του έκρουε, συνέχισε, τον κώδωνα του κινδύνου.

Ο κ. Σημανδράκος δέχθηκε πολλές ερωτήσεις για τις συναντήσεις στο Μαξίμου, εκτιμώντας πως ήταν ενήμερος ο πρωθυπουργός. «Εγώ δεν πήγα στον Μαξίμου σε κάποιον υπάλληλο, πήγα στον Μπρατάκο, τον Βορίδη και τον Παπασταύρου… Αυτοί οι τρεις υπουργοί θεωρώ ότι είναι στο πλευρό του πρωθυπουργού και φαντάζομαι ότι για μια τόσο κρίσιμη συνάντηση θα είχε ενημερωθεί, αν όχι κάτι δεν πήγαινε καλά». Σε ότι αφορά στην παραίτησή του είπε πως «επιθυμία» ήταν να αναγράφει πως γίνεται για προσωπικούς λόγους, κάτι που ίδιος δεν αποδέχθηκε.

Κληθείς να σχολιάσει συνέντευξη του Λευτέρη Αυγενάκη στην οποία τον αποκαλούσε –μεταξύ άλλων- «τζούφιο» και «αναποτελεσματικό», απάντησε πως ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επέλεξε αυτόν τον τρόπο για να τον εξωθήσει σε παραίτηση.

«Η επιλογή ενός υπουργού να βγαίνει σε ΜΜΕ και να χαρακτηρίζει με απαξιωτικό τρόπο τον πρόεδρο ενός οργανισμού που προΐσταται, θα έπρεπε να αφορά και σε ενέργειες για να του δώσω κι εγώ εξηγήσεις, επέλεξε αυτή τη μέθοδο για να τον αναγκάσει να φύγει, δεν υπήρχε άλλος τρόπος να διώξει κάποιον», είπε.

Σε ερώτηση για εξόφθαλμα περιστατικά παρατυπιών, ανέφερε:

Ευ. Σημανδράκος: Υπήρχαν ΑΦΜ που δηλώναν στου Ζωγράφου καλλιέργειες φακής. Υπήρχαν ΑΦΜ που είχαν ψευδείς αποδοχές κληρονομιάς – ένας ελεγκτής είχε επικοινωνήσει με τον συμβολαιογράφο και πληροφορήθηκε ότι ο συμβολαιογράφος είχε πεθάνει πριν 20 χρόνια. Υπήρχαν ΑΦΜ και ένα ΚΥΔ με 700 αποδοχές κληρονομίες για την υποβολή της δήλωσης… όλα αυτά τα ευρήματα έχουν ακολουθήσει το δρόμο τους. Υπήρχαν εκτάσεις 3.000 στρέμματα έκταση και να την είχε έναντι ενός ευρώ το στρέμμα αντίτιμο, πλαστά συμφωνητικά, υπήρχαν διάφορα πράγματα και γι΄ αυτό τον λόγο πρέπει από εκεί που ξεκινάει η αίτηση να προασπίζεται ο παραγωγός… τα ΚΥΔ πρέπει να αποκτήσουν πιο επιτελικό, σοβαρό ρόλο.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση άφησε αιχμές και τον πρώην πρόεδρο Νίκο Σαλάτα, ενώ αναφέρθηκε και στην υπόθεση της 73χρονης, λέγοντας ορθώς η ένσταση της έγινε αποδεκτή από τον Οργανισμό επί των ημερών του και της καταβλήθηκαν τα χρήματα γιατί – όπως είπε – η δικαιούχος εμφάνισε πάνω από 1.000 μισθωτήρια που αποδεικνύουν ότι εκμεταλλευόταν περισσότερα από 4.000 στρέμματα.

