search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 12:36
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

30.09.2025 11:48

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Σκληρή κόντρα για την καταμέτρηση ζωικού κεφαλαίου – Ευθύνες στη Μιλένα Αποστολάκη αποδίδει η ΝΔ

30.09.2025 11:48
exetastiki_opekepe_new

Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε με το «καλημέρα» της συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής με την πλειοψηφία που βρίσκεται όλο αυτό το διάστημα με την πλάτη στον τοίχο να επιχειρεί να περάσει στην αντεπίθεση.

Ο γαλάζιος εισηγητής Μακάριος Λαζαρίδης αναφέρθηκε στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χνάρη, επαναφέροντας στη συζήτηση στο θέμα που αφορά στην ευθύνη καταμέτρησης του ζωικού κεφαλαίου.

Αφορμή στάθηκε η κατάθεση του πρώην προέδρου του Οργανισμού Κυριάκου Μπαμπασίδη την περασμένη εβδομάδα και η αναφορά του ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει υποχρέωση να μετρά ζώα.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της ΝΔ η κ. Αποστολάκη, ως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το 2011, υπέγραψε τη σχετική νομοθεσία που προβλέπει ρητά τον ρόλο των Περιφερειών στους ελέγχους και τις κυρώσεις, ενώ στην ίδια απόφαση αναφέρεται πως προβλέπεται προειδοποιητική ανακοίνωση 48 ώρες πριν από τον έλεγχο.

Θράσος καταλόγισε στη ΝΔ η Μιλένα Αποστολάκη που αντέδρασε έντονα. Η κ. Αποστολάκη επικαλέστηκε την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ), στην οποία γίνεται λόγος για «θράσος» του Κυριάκου Μπαμπασίδη, διαβάζοντας επί λέει ότι «ο πρώην προέδρος – νταλαβεριτζής του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν γνωρίζει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει επιτόπιους ελέγχους για την ύπαρξη του ζωικού κεφαλαίου. Δεν γνωρίζει, αυτό που είναι γνωστό σε όλους ότι τις επιδοτήσεις τις δίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ».

Τόνισε επίσης, σε ότι αφορά στην ενημέρωση πριν από τους ελέγχους πως το ζητούμενο είναι στο ότι υπήρχε προσυνεννόηση για τους ελέγχους, όπως προκύπτει από τις επισυνδέσεις της ΕΛΑΣ. «Μην δουλευόμαστε μεταξύ μας», επεσήμανε με νόημα.

Πηγές της ΝΔ ανέφεραν πως είναι βαριά εκτεθειμένο το ΠΑΣΟΚ και η κ. Αποστολάκη που «καλείται να απαντήσει γιατί έκανε πως δεν ήξερε, όταν ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού Κυριάκος Μπαμπασίδης κατέθεσε στην προηγούμενη συνεδρίαση επιβεβαιώνοντας την πάγια θέση της κυβέρνησης, ότι “ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει ευθύνη να μετράει ζώα” και πως η ευθύνη ανήκει στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, όταν ο σχετικός νόμος έχει την υπογραφή της ίδιας της κ. Μιλένας Αποστολάκη».

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, «μπροστά στην αλήθεια, η Μιλένα Αποστολάκη επέλεξε τη σιωπή προκειμένου να προστατεύσει το κόμμα της και τον συνάδελφό της βουλευτή ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χνάρη, ο οποίος είχε διατελέσει εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα πρωτογενούς τομέα την περίοδο 2018-2029 και Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης αρμόδιου για τις κτηνιατρικές υπηρεσίες σε διάφορες περιόδους μεταξύ 2017 και 2021».

Η ΝΔ καλεί το ΠΑΣΟΚ να δώσει απαντήσεις, καθώς «από τη μια εμφανίζονται τιμητές και κατήγοροι και από την άλλη αποδεικνύονται κατώτεροι των περιστάσεων για τη διερεύνηση μιας σοβαρής υπόθεσης όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Διαβάστε επίσης:

Μαρινάκης: Θα τοποθετηθούν 80 νέοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στο Ελ. Βενιζέλος

Καλώδιο με Κύπρο: Ακόμα και στη δοκιμή που έκαναν οι ένοπλες δυνάμεις νότια της Κάσου η Τουρκία έστειλε drone  

Alco: Σπιράλ καθόδου προκαλούν η διαφθορά και η συγκάλυψη σε ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη – Γιατί η ΝΔ έχει τελματώσει κάτω από το 25% 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parastasi-mykonos–new
ΘΕΑΤΡΟ

Η Μύκονος του Πολιτισμού

affidea_neuracare_new
BUSINESS

Affidea: Σε λειτουργία το 1ο Κέντρο Αριστείας στη Νευρολογία, neuraCare – Συνεργασία με GE HealthCare

grigoris-koutsogiannis
BUSINESS

EFA GROUP: Nέα ηγεσία για την επόμενη φάση στρατηγικής ανάπτυξης και διεθνούς επέκτασης

lymperis-OKAA
ADVERTORIAL

Το Υπερταμείο/Growthfund ορίζει νέα Διοίκηση και νέα Μέλη ΔΣ στον ΟΚΑΑ

Untitled design (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: «Μάχη για την αλήθεια, από τα Τέμπη μέχρι την εξωτερική πολιτική»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

manolis-mitsias-new
LIFESTYLE

Μανώλης Μητσιάς: «Δεν θέλω να κλείσω την καριέρα μου και να με λυπούνται, θέλω να την κλείσω όρθιος, στα πόδια μου» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

mikroutsikos-vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Μικρούτσικος για Μπισμπίκη: «Ο Βασίλης πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα» (Video)

gerapetritis sarakis – tsipras 33- new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός (για) Γεραπετρίτη, ο Σαράκης και τα μυστήρια της Novartis, το δίκοπο μαχαίρι με το βιβλίο Τσίπρα και τα κυβερνητικά λάθη με τα Τέμπη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 12:36
parastasi-mykonos–new
ΘΕΑΤΡΟ

Η Μύκονος του Πολιτισμού

affidea_neuracare_new
BUSINESS

Affidea: Σε λειτουργία το 1ο Κέντρο Αριστείας στη Νευρολογία, neuraCare – Συνεργασία με GE HealthCare

grigoris-koutsogiannis
BUSINESS

EFA GROUP: Nέα ηγεσία για την επόμενη φάση στρατηγικής ανάπτυξης και διεθνούς επέκτασης

1 / 3