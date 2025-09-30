Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Σκληρή κόντρα για την καταμέτρηση ζωικού κεφαλαίου – Ευθύνες στη Μιλένα Αποστολάκη αποδίδει η ΝΔ

Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε με το «καλημέρα» της συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής με την πλειοψηφία που βρίσκεται όλο αυτό το διάστημα με την πλάτη στον τοίχο να επιχειρεί να περάσει στην αντεπίθεση.

Ο γαλάζιος εισηγητής Μακάριος Λαζαρίδης αναφέρθηκε στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χνάρη, επαναφέροντας στη συζήτηση στο θέμα που αφορά στην ευθύνη καταμέτρησης του ζωικού κεφαλαίου.

Αφορμή στάθηκε η κατάθεση του πρώην προέδρου του Οργανισμού Κυριάκου Μπαμπασίδη την περασμένη εβδομάδα και η αναφορά του ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει υποχρέωση να μετρά ζώα.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της ΝΔ η κ. Αποστολάκη, ως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το 2011, υπέγραψε τη σχετική νομοθεσία που προβλέπει ρητά τον ρόλο των Περιφερειών στους ελέγχους και τις κυρώσεις, ενώ στην ίδια απόφαση αναφέρεται πως προβλέπεται προειδοποιητική ανακοίνωση 48 ώρες πριν από τον έλεγχο.

Θράσος καταλόγισε στη ΝΔ η Μιλένα Αποστολάκη που αντέδρασε έντονα. Η κ. Αποστολάκη επικαλέστηκε την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ), στην οποία γίνεται λόγος για «θράσος» του Κυριάκου Μπαμπασίδη, διαβάζοντας επί λέει ότι «ο πρώην προέδρος – νταλαβεριτζής του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν γνωρίζει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει επιτόπιους ελέγχους για την ύπαρξη του ζωικού κεφαλαίου. Δεν γνωρίζει, αυτό που είναι γνωστό σε όλους ότι τις επιδοτήσεις τις δίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ».

Τόνισε επίσης, σε ότι αφορά στην ενημέρωση πριν από τους ελέγχους πως το ζητούμενο είναι στο ότι υπήρχε προσυνεννόηση για τους ελέγχους, όπως προκύπτει από τις επισυνδέσεις της ΕΛΑΣ. «Μην δουλευόμαστε μεταξύ μας», επεσήμανε με νόημα.

Πηγές της ΝΔ ανέφεραν πως είναι βαριά εκτεθειμένο το ΠΑΣΟΚ και η κ. Αποστολάκη που «καλείται να απαντήσει γιατί έκανε πως δεν ήξερε, όταν ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού Κυριάκος Μπαμπασίδης κατέθεσε στην προηγούμενη συνεδρίαση επιβεβαιώνοντας την πάγια θέση της κυβέρνησης, ότι “ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει ευθύνη να μετράει ζώα” και πως η ευθύνη ανήκει στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, όταν ο σχετικός νόμος έχει την υπογραφή της ίδιας της κ. Μιλένας Αποστολάκη».

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, «μπροστά στην αλήθεια, η Μιλένα Αποστολάκη επέλεξε τη σιωπή προκειμένου να προστατεύσει το κόμμα της και τον συνάδελφό της βουλευτή ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χνάρη, ο οποίος είχε διατελέσει εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα πρωτογενούς τομέα την περίοδο 2018-2029 και Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης αρμόδιου για τις κτηνιατρικές υπηρεσίες σε διάφορες περιόδους μεταξύ 2017 και 2021».

Η ΝΔ καλεί το ΠΑΣΟΚ να δώσει απαντήσεις, καθώς «από τη μια εμφανίζονται τιμητές και κατήγοροι και από την άλλη αποδεικνύονται κατώτεροι των περιστάσεων για τη διερεύνηση μιας σοβαρής υπόθεσης όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ».

