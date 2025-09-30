Καλώδιο με Κύπρο: Ακόμα και στη δοκιμή που έκαναν οι ένοπλες δυνάμεις νότια της Κάσου η Τουρκία έστειλε drone  

Μπορεί Ελλάδα και Κύπρος να βρίσκονται σε καλό δρόμο, προκειμένου να προχωρήσει το στρατηγικής σημασίας έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χώρών, ωστόσο, όποιος περίμενε ότι η Τουρκία θα άλλαζε ρότα, μάλλον ήδη έχει… απογοητευθεί.

Σύμφωνα με τα «Νέα» στο πλαίσιο της άσκησης «Παρμενίων» οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν και μια… πρόβα τζενεράλε για την προσπάθεια πόντισης του καλωδίου που θα συνδέσει την Ελλάδα με την Κύπρο και, παράλληλα, εξέτασαν διάφορα σενάρια σχετικά με την πιθανή αντίδραση της Τουρκίας. Άλλωστε σε δύο περιπτώσεις το 2024, στην Κάσο και στην Κάρπαθο, η Άγκυρα έστειλε πολεμικά πλοία για να εκδιώξει τα ερευνητικά σκάφη που προετοίμαζαν την πόντιση.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι στο πλαίσιο του «Παρμενίωνα» δεσμεύτηκαν δύο περιοχές νοτιοανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου για 28 Σεπτεμβρίου και 2 Οκτωβρίου αντίστοιχα, με στόχο να δοκιμαστούν όλες οι δυνάμεις και τα σενάρια που υπάρχουν σχετικά με τη προστασία του καλωδίου από τον Στρατό Ξηράς, την Αεροπορία και το Ναυτικό. Μάλιστα, φαίνεται ότι εξετάστηκαν διάφορα σενάρια, από το πιο «ελαφρύ» ως το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου.

Αυτό που προκάλεσε εντύπωση είναι το γεγονός ότι – βοηθούντος και του στολίσκου των ακτιβιστών που κατευθύνεται στη Γάζα – η Τουρκία αξιοποίησε την περίσταση για να στείλει δύο Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη Akinci, ή κατά άλλες πληροφορίες ΤΒ3, τη ναυτική έκδοση του Bayraktar. Το ένα συνέχισε νοτιότερα καταγράφοντας τις κινήσεις του στολίσκου, ενώ το δεύτερο παρέμεινε ανατολικά της Καρπάθου και της Κάσου καταγράφοντας την εξέλιξη της ελληνικής άσκησης. Η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε ένα από τα ζεύγη μαχητικών που συμμετείχαν στην άσκηση προκειμένου να τα αναχαιτίσει και να αναγνωρίσει τα δύο τουρκικά drones.

Όπως προαναφέρθηκε, παρά το γεγονός ότι Αθήνα και Λευκωσία βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επανέναρξη των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου, εντούτοις δεν υπάρχουν πληροφορίες για επικείμενη έκδοση ελληνικής NAVTEX για τη συνέχιση των εργασιών που σχετίζονται με την πόντιση του καλωδίου, το πλοίο «Relume» είναι ανοιχτά της Ολλανδίας ενώ το δεύτερο πλοίο, το «NG Worker», είναι στη Σικελία και δεν υπάρχουν πληροφορίες για μίσθωση άλλων πλοίων.

