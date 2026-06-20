Εύβοια: Σε εξέλιξη μεγάλη δασική φωτιά στην Κάρυστο (Video)

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγα λεπτά στην Πυροσβεστική υπηρεσία της Εύβοιας για φωτιά σε δάσος.

Σύμφωνα με τις πρώτες εικόνες του evima.gr η πυρκαγιά όπως φαίνεται εκεί εκδηλωθεί σε δάσος ανάμεσα στην περιοχή του Αλμυροποτάμου και των Μεσοχωρίων.

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής του Αλιβερίου, των νέων Στύρων και της ΕΜΟΔΕ του Αλμυροποτάμου.

Στην κατάσβεση συμβάλλουν και εναέρια μέσα.

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