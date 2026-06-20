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20.06.2026 16:05

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Τη Δευτέρα η απολογία του 43χρονου για τα ναρκωτικά – «Δεν του έχει αποδοθεί καμία άλλη κατηγορία»

20.06.2026 16:05
kriti

Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 43χρονος σκοπιανός, που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για την υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος του ο Εισαγγελέας για υπόθεση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Γιάννη Τρικοίλη, ο 43χρονος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος υπό τη μορφή της κατοχής, καθώς μέχρι στιγμής δεν του έχει αποδοθεί καμία άλλη κατηγορία, ούτε ερευνάται για άλλο αδίκημα.

«Σήμερα προσήλθε ο κατηγορούμενος με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος υπό τη μορφή της κατοχής. Δεν υπάρχει άλλο αδίκημα για το οποίο ερευνάται», δήλωσε ο κ. Τρικοίλης στο creta24.gr.

«Ο περιοριστικός όρος ή η προσωρινή κράτηση θα κριθεί μετά την απολογία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Τρικοίλης τόνισε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δεύτερη δικογραφία σε βάρος του 43χρονου, ούτε έχει αποκτήσει την ιδιότητα του υπόπτου για οποιαδήποτε άλλη υπόθεση.

Ο δικηγόρος πρόσθεσε ότι η υπεράσπιση ενημερώθηκε μόλις σήμερα για τα στοιχεία της δικογραφίας και ότι είναι ακόμη νωρίς για αναλυτική τοποθέτηση επί της ουσίας της υπόθεσης.

Η απολογία του 43χρονου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι έρευνες των Αρχών για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη συνεχίζονται.

Στην 45χρονη ανήκουν οι κηλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι

Υπενθυμίζεται ότι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, μετά από έρευνα με ειδική επεξεργασία Blue Light, εντόπισαν στο σπίτι του ίχνη αίματος τα οποία δεν ήταν ορατά με γυμνό μάτι. Τα ευρήματα εντοπίστηκαν σε σκούπα, ένα έπιπλο τηλεόρασης αλλά και στο μικρό βαν που χρησιμοποιούσε ο 43χρονος. Μάλιστα, οι Αρχές «είδαν» πως είχε προηγηθεί προσπάθεια σχολαστικού καθαρισμού στα σημεία για να εξαφανιστεί κάθε αποδεικτικό στοιχείο.

Σύμφωνα με το creta.24.gr, κάποια από τα ίχνη αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που διέμενε ο 43χρονος ανήκουν στην αγνοούμενη γυναίκα.

Ο 43χρονος κατά τη διάρκεια της ολονύχτιας ανάκρισής του από τους αστυνομικούς αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση της εξαφάνισης. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, φέρεται να ισχυρίζεται πως δέχθηκε απειλές από τον αδερφό και το περιβάλλον του αδερφού της αγνοούμενης και φοβήθηκε, με αποτέλεσμα να κρυφτεί.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 20.06.2026 16:52
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