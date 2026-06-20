Αφίδνες: Μεθυσμένος οδηγός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με πολυτελές αυτοκίνητο – Συνελήφθη μετά από καταδίωξη

Στα χέρια των αρχών έπεσε ένας 28χρονος οδηγός το πρωί του Σαββάτου (20/6), ο οποίος μετέτρεψε τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας σε «πίστα» για επικίνδυνους ελιγμούς, οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της Μαλακάσας, όταν αστυνομικοί του Β’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής εντόπισαν ένα πολυτελές αυτοκίνητο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, να αλλάζει συνεχώς λωρίδες κυκλοφορίας και να πραγματοποιεί ριψοκίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς που κινούνταν εκείνη την ώρα στο οδικό δίκτυο.

Άμεσα οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν και τον ακινητοποίησαν στο ύψος των διοδίων Αφιδνών ενώ όπως διαπιστώθηκε, ο 28χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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