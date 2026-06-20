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20.06.2026 14:42

Νεκρός 41χρονος οδηγός μοτοσικλέτας στην Αθηνών – Σουνίου έπειτα από σύγκρουση με Ι.Χ.

20.06.2026 14:42
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Eurokinissi αρχείο

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 07:05 το πρωί του Σαββάτου στην Αθηνών-Σουνίου, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με μοτοσικλέτα.

Ο 41χρονος οδηγός της μηχανής υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου.

Σε βάρος του οδηγού του αυτοκινήτου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, επικίνδυνη οδήγηση και στέρηση ικανότητας οδήγησης.

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