Νεκρός 41χρονος οδηγός μοτοσικλέτας στην Αθηνών – Σουνίου έπειτα από σύγκρουση με Ι.Χ.

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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 07:05 το πρωί του Σαββάτου στην Αθηνών-Σουνίου, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με μοτοσικλέτα.
Ο 41χρονος οδηγός της μηχανής υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου.
Σε βάρος του οδηγού του αυτοκινήτου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, επικίνδυνη οδήγηση και στέρηση ικανότητας οδήγησης.
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