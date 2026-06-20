Ανδρέας Μαζαράκης: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο

Βαρύ ήταν το κλίμα στο Α Νεκροταφείο Αθηνών όπου συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, πολιτικοί και καλλιτέχνες είπαν το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο και ραδιοφωνικό παραγωγό, Ανδρέα Μαζαράκη, που έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη.

Η σύζυγός του, Ροσέλα, ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στην εκκλησία θέλοντας να μείνει για λίγο μαζί του προτού τον συνοδεύσει στην τελευταία του κατοικία.

Το «παρών» στην τελετή έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο πρόεδρος του ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο πρώην δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης, οι πρώην υπουργοί Βαγγέλης Μεϊμαράκης και Δημήτρης Ρέππας, δεκάδες δημοσιογράφοι και καλλιτέχνες, όπως ο τραγουδιστής Στέλιος Διονυσίου.

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