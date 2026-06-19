Την καλύτερη τηλεθέαση κατάφερε την Πέμπτη (18/6) το «Να μ’ αγαπάς» του Alpha

Σειρές μυθοπλασίας του Alpha και του Mega επέλεξαν οι περισσότεροι όχι μόνον χθες το βράδυ, αλλά στο σύνολο της ημέρας, ακόμα και από την απευθείας μετάδοση της Μουντιαλικής αναμέτρησης Ελβετίας-Βοσνίας.

Στη 10άδα, πέρα από τις εδραιωμένες σειρές, τηλεπαιχνίδι και μαγειρικό ριάλιτι, επανεμφανίστηκε το κεντρικό δελτίο του Star.

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Απογείωση για την τηλεθέαση του Mega χθες (18/6)











