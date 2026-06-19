Την καλύτερη τηλεθέαση κατάφερε την Πέμπτη (18/6) το «Να μ’ αγαπάς» του Alpha

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Σειρές μυθοπλασίας του Alpha και του Mega επέλεξαν οι περισσότεροι όχι μόνον χθες το βράδυ, αλλά στο σύνολο της ημέρας, ακόμα και από την απευθείας μετάδοση της Μουντιαλικής αναμέτρησης Ελβετίας-Βοσνίας.
Στη 10άδα, πέρα από τις εδραιωμένες σειρές, τηλεπαιχνίδι και μαγειρικό ριάλιτι, επανεμφανίστηκε το κεντρικό δελτίο του Star.
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