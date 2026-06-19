Το «ντου» του ΣΚΑΪ για την GBL, η ενημέρωση από το Open, ο Μαγγηριάδης, η Λυμπεράκη, η Σαράφογλου, ο Παυλόπουλος και μια σειρά που «όλοι» θέλουν αλλά δεν θα γίνει

Στο… τζάμπολ ΣΚΑΪ και ΕΡΤ για την GBL

Τη Δευτέρα θα φανεί αν- τελικά- οι μεταδόσεις των αγώνων της GBL από τη νέα σεζόν θα μεταδίδονται από τον ΣΚΑΪ και την επικείμενη συνδρομητική ιντερνετική πλατφόρμα ροής περιεχομένου που ετοιμάζει.

Τηλεοπτικοί κύκλοι που είναι σε θέση να γνωρίζουν υποστηρίζουν ότι το χαλαρό κοντρόλ παιχνιδιού της ΕΡΤ διαμόρφωσε συνθήκη για να προσπαθήσει ο ΣΚΑΪ να «κλέψει» τη μπάλα και να βάλει «καλάθι».

Η ΕΡΤ για ανανέωση συμφωνίας με την ΕΣΑΚΕ πρότεινε 5,3 εκατ. ευρώ. Ο ΣΚΑΪ «κατέβασε» πρόταση με 6,2 εκατ. ευρώ τον πρώτο χρόνο και 7,2 εκατ.ευρώ για κάθε έναν από τους δύο επόμενους. Η ΕΡΤ είπε- λέγεται- «τα βλέπω» και έκανε ρελάνς με 6,25 εκατ. ευρώ για του χρόνου και 7.25 εκατ. για κάθε επόμενο της τριετίας. Το ΔΣ της ΕΣΑΚΕ διέκοψε τη συνεδρίαση του για να επανέληθει τη Δευτέρα. Εικάζεται ότι ο ΣΚΑΪ θα υπερκαλύψει την διαφορά των 50.000. Μένει να φανεί αν θα μείνουν περιθώρια αντίδρασης από την ΕΡΤ.

Στην εκδοχή ότι οι αγώνες της GBL μετακομίσουν στον ΣΚΑΪ η ΕΡΤ θα κληθεί να αντιμετωπίσει την ευκαιρία για να προτείνει άλλο ελκυστικό αθλητικό περιεχόμενο για την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ, δεδομένου ότι το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου είναι στις συνδρομητικές δορυφορικές πλατφόρμες Cosmote TV-Nova και το Κύπελλο αλλά και το Super Cup καπαρώθηκαν ήδη από τον ΣΚΑΪ.

Εμπιστοσύνη με σφραγίδα του Reuters για το Open

Δεν είναι και λίγο. Σε ένα κατακερματισμένο ειδησεογραφικό τοπίο, με την παρεχόμενη ενημερωση σε έκπτωση, το Open να εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό αξιοπιστίας, καταρχάς, μεταξύ των καναλιών εθνικής εμβέλειας. Το στοιχείο αποκτά αξία καθώς αποτελεί εύρημα έρευνας του περίφημου Ινστιτούτου Ρόιτερς για τη μελέτη της Δημοσιογραφίας του πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Η Ελλάδα είναι η μία από τις 48 αγορές ΜΜΕ του κόσμου που μελετώνται συστηματικά από το Ρόιτερς επι τουλάχιστον μια 10ετία. Το 2026 η αξιοπιστία στα ελληνικά ΜΜΕ έφθασε στο ναδιρ της (18%), με την κοινή γνώμη σε ποσοστό 60% να δηλώνει ότι αποφεύγει τις ειδήσεις, από όπου κι αν προέρχονται. Ο δείκτης εμπιστοσύνης είναι τέσσερις μονάδες κάτω από τον περσινό και αρκετά κάτω από το μέσο όρο σε παγκόσμια κλίμακα (37%).

Ωστόσο το Open με διείσδυση μικρότερη (27%) των Mega (39%), Alpha (31%), ANT1 (31%), ΣΚΑΪ (31%), εμφανίζεται στην έρευνα με το υψηλότερο ποσοστό εμπιστοσύνης μεταξύ των καναλιών εθνικής εμβέλειας (48%) και ταυτόχρονα από το δεύτερο χαμηλότερο μερίδιο (21%) δυσπιστίας. Στον αντίποδα βρίσκεται ο ΣΚΑΪ με μερίδια 32% και 45% αντιστοίχως.

Σιγοβράζει, ξανά, το «καζάνι» στις Ειδήσεις του ΣΚΑΪ…

Νέο μοντέλο στην οργάνωση και διαχείριση της Ειδησεογραφίας σχηματίζεται στον πολυμεσικό Ομιλο με το ειδησεογραφικό DNA με άλλη μενταλιτέ και αμερικανικό φλέγμα και φέρεται να έχουν αρχίσει ψίθυροι και μουρμουρητά.

… αλλά η αναδιοργάνωση «τρέχει» κανονικά

Η ανασυγκρότηση δεν επηρεάζεται από αυτά και βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο νέος Γενικός των Ειδήσεων, Άγγελος Πετρόπουλος, πλαισιώθηκε από την αρχή της βδομάδας με την Νάνση Τάση η οποία ανέλαβε καθήκοντα διεύθυνσης σύνταξης στον ΣΚΑΪ με σκοπό την καλύτερη ανάδειξη του ειδησεογραφικού περιεχομένου του Ομίλου. Πλάι του για το- hardcore– πολιτικό σκέλος των Ειδήσεων, έχει ως σύμβουλο του τον Παναγιώτη Λάμψια.

Για τους παροικούντες η- νέα- σύγκρουση των δύο κόσμων, του καινούργιου που κομίζει ο Άγγελος Πετρόπουλος- με μία εστέτ θέωρηση των πραγμάτων, περιγράφουν δορυφόροι του οικοσυστήματος των Ειδήσεων- και του καθιερωμένου, με στοιχεία συντηρητισμού όπως σημειώνουν, ήταν αναμενόμενη. Αλλά είναι πολύ νωρίς για ρήξεις, λένε οι παρατηρητές της καθημερινότητας στον σταθμό.

Ένας πάει…

Ο Απόστολος Μαγγηριάδης ετοιμάζεται να κατηφορίσει από την ΕΡΤ, ο οποίος πριν ανέβει στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής ήταν στον Όμιλο με θέα τον Φαληρικό όρμο. Η- πρώτη- κρούση στον δημοσιογράφο- παρουσιαστή είχε γίνει πέρσι από τον πρόεδρο (νυν του ΣΚΑΪ και πρώην της ΕΡΤ) Κωνσταντίνο Ζούλα. Πριν από κανα μήνα έγινε-δεύτερη- κρούση, αυτή τη φορά από τον πρόεδρο Ζούλα και τον CEO Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη.

Ο Μαγγηριάδης ταιριάζει γάντι στο νέο εγχείρημα ανατοποθέτησης του ΣΚΑΙ στις Ειδήσεις με τον Άγγελο Πετρόπουλο στο «τιμόνι» τους. Αμφότεροι έχουν την πατίνα της αγγλοσαξονικής σχολής δημοσιογραφίας και με ταυτόσημη μεταφοιτητική πορεία στις ΗΠΑ όταν παρακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές Δημοσιογραφίας στο πανεπιστήμιο Κολούμπια.

… κι ένας άλλος «πάει»

Ετοιμάζεται να ανηφορήσει τη Συγγρού και να «πιάσει» την Κηφισίας ή αργότερα την εθνική Αθηνών- Λαμίας- αναλόγως πότε θα μετακομίσει ο Όμιλος ΑΝΤ1 στις νέες σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του στην περιοχή Καλιφτάκη- ο Άκης Παυλόπουλος.

Ιθύνων, φημολογείται, ότι από πέρσι τον «είχε βάλει στο μάτι» και είχε επιχειρήσει να «σπάσει» το ραδιοτηλεοπτικό δίδυμο (με τον Δημήτρη Οικονόμου). Ήθελε τότε, πλάι στον Οικονόμου να υπάρχει μια προοδευτική φωνή. Δεν κατέστη δυνατό. Τότε θρυλείται ότι είχε θέσει βέτο ο Δημήτρης Οικονόμου και με παρέμβαση επίσης του διευθυντή του ΣΚΑΪ 110,3, Βασίλη Χιώτη το δίδυμο διατηρήθηκε και παρέμεινε. Αλλά από το περασμένο φθινόπωρο στη θέση τους στα FM εμφανίστηκε το δημοσιογραφικό σετ Δημήτρη Στούμπου- Γιώργου Μουρούτη. Λέγεται πως στην πορεία το βαρύ κλίμα δεν αναστράφηκε για τον Παυλόπουλο.

Και να που ενίοτε από μια κρίση εμφανίζεται ευκαιρία. Ο ΑΝΤ1, με τον Βασίλη Παπαδρόσο γενικό κουμανταδόρο στο τομέα Ειδήσεων- Ενημέρωσης, αναζητά άνθρωπο στο πλαίσιο αναλανσαρίσματατος (και) της πρωινής ειδησεογραφικής ζώνης. Πού λέτε ότι πήγε το μυαλό του και ενώ η σεζόν οδεύει στην ολοκλήρωσή της;

Διάθεση «Cherchez la femme» στην ΕΡΤ για τις ειδήσεις

Η οσονούπω αποχώρηση του Απόστολου Μαγγηριάδη από την ΕΡΤ και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ενεργοποίησε στο Ραδιομέγαρο την δημιουργική διαδικασία ΚΑΙ (Καταιγισμός Αυθορμήτων Ιδεών) ή brainstorming. Ψιθυρίζεται στους διαδρόμους ότι εξετάζονται στην διάδοχη κατάσταση η Νίκη Λυμπεράκη αλλά και η Μαρία Σαράφογλου για το πόστο.

Και από την Αγία Παρασκευή στο Μαρούσι

Εν τω μεταξύ σήμερα αποχαιρέτισε τους συναδέλφους του στο Ραδιομέγαρο, Νίκος Στραβάκος– «κεφάλαιο» για την ΕΡΤ, περιγράφεται από ανθρώπους που τον γνωρίζουν- για το Action 24. Ο ο αξιόλογος και πολύπειρος Στραβάκος ήταν αρχισυντάκτης σε «πακέτο» ενημερωτικών εκπομπών της ΕΡΤ και μετακινείται στο περιφερειακής εμβέλειας αλλά με δυναμική πανελλαδικού καναλιού, Action 24, για ανάλογο ρόλο.

Μεταξύ των πρώτων για του χρόνου στη Eurovision

Σε άλλα νέα, Eurovisionικά, εννέα δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί- χώρες δηλώνουν το «παρών» από τώρα στην επόμενη διοργάνωση. Εκτός της διοργανώτριας Βουλγαρίας και της Γερμανίας (που πάει απευθείας στον τελικό ως μια του γκρουπ των «Big 5» του θεσμού) «μέσα» είναι οι Ελλάδα, Δανία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Βόρεια Μακεδονία, Σαν Μαρίνο και Ελβετία.

Θέλαμε εμείς αλλά μετά δεν θέλαμε και ήθελαν οι άλλοι αλλά μετά δεν ήθελαν…

Από την χαρά της δημιουργίας σε συνθήκη «εμπόλεμη» έχει περάσει η υπόθεση της σειράς «Army love» του Αλέξανδρου Ρήγα που είχε εγκρίνει η ΕΡΤ για τη νέα σεζόν. Ό,τι είχαν αρχίσει γυρίσματα σκηνών επεισοδίων από την εταιρεία παραγωγής, η ΕΡΤ ζήτησε αλλαγές στη δομή και το ύφος των κειμένων και των χαρακτήρων, όπως υποστηρίζεται, που αναγκαστικά υπέβαλαν «πάγωμα» της κινηματογράφησης. Η ΕΡΤ καταλογίζει, όπως υποστηρίζεται, αδυναμία ανταπόκρισης στις επισημάνσεις και τις διορθωτικές προτάσεις, από την πλευρά της παραγωγής, αλλά με θετική διάθεση να υπάρξει πρόοδος, εξέλιξη και συνέχεια.

Η εταιρεία παραγωγής, υποστηρίζεται από το περιβάλλον της, είχε δώσει εγκαίρως τα σενάρια- συνολικά 12 επεισοδίων, τα πρώτα τρία πριν από ένα χρόνο- για παρατηρήσεις και τυχόν διορθώσεις, χωρίς να έχει απόκριση, κατά τους ίδιους ισχυρισμούς, από την ΕΡΤ.

Το πρότζεκ «πάγωσε» και οι ηθοποιοί για να μην μείνουν ξεκρέμαστοι όπως αποδεσμεύτηκαν όπως και το τιμ της παραγωγής- περίπου 25 άτομα, λόγω αδράνειας από την πλευρά της ΕΡΤ.

Από το Ραδιομέγαρο υποστηρίζεται ότι η εταιρεία παραγωγής σταμάτησε μόνη της τα γυρίσματα δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να συνεχίσει και ότι θέλει χρόνο για να κάνει αλλαγές. Παράλληλα, η ΕΡΤ αφήνει «αιχμές» ότι η παραγωγή άργησε να τους στείλει τα σενάρια (αρχές Απριλίου) και δεν υπήρχε απαιτούμενος χρόνος για αξιολογηση, ενώ αποκρούει τους ισχυρισμούς περί λογοκρισίας.

Από το περιβάλλον της εταιρείας τηλεοπτικών παραγωγών υποστηρίζεται ότι δεν ολιγώρησε και πως υπάρχουν έγγραφα με ημερομηνίες και εκκλήσεις προς την ΕΡΤ βάσει των οποίων είχε χρονικό περιθώριο αντίδρασης για να συνεχιστούν ομαλώς τα γυρίσματα. Το μόνον που αξιώνει η εταιρεία παραγωγής είναι η κάλυψη του κόστους της δουλειάς που είχε γίνει σε διάστημα μόλις επτά ημερών, αφήνοντας ενδεχόμενο για διεκδίκηση με ένδικα μέσα.

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